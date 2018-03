Sanità, a fine anno 100 mln di debiti accumulati dalle Asl in 12 mesi?

ABRUZZO. Settembre 2016: è festa grande perchè l’Abruzzo è uscito dal commissariamento. La giunta cerca di far passare il messaggio che c’è finalmente un obiettivo importante raggiunto: l’equilibrio di bilancio.

Il tavolo di monitoraggio che suggella il traguardo riporta sovrabbondanti benedizioni politiche e qualche “maledizione” tecnica di troppo. Già allora fu molto difficile capire come avesse fatto l’Abruzzo a superare la fase commissariale.

Subito dopo, ad ottobre, la giunta regionale -ritornata nei pieni poteri (anche se ufficialmente ancora sotto i tutor ministeriali)- detta le linee guida alle Asl che devono attenersi a regole rigide per il contenimento delle spese. Una serie di percorsi obbligati dei conti che avrebbero garantito il contenimento della spesa ed il perdurare dal sospirato equilibrio di bilancio raggiunto dopo quasi un decennio di sacrifici, lacrime e sangue.

Nel frattempo altri tavoli di monitoraggio ed altre esultanze (dai toni epici ed epocali) dove l’assesore al bilancio e alla sanità Silvio Paolucci ha sempre magnificato il lavoro dell’assessore al bilancio e alla sanità.

Le carte raccontano spesso cose diverse, a volte opposte a quelle che l’esecutivo ha raccontato agli abruzzesi.



PrimaDaNoi.it ha cercato sempre di leggere le carte, troppo spesso osservando un universo anni luce distante da quello della propaganda costante.

Erano le carte dei controllori ufficiali ministeriali, tecnici affidabili e attendibili ma sempre oscuri burocrati senza volto.



LE CARTE DI PAOLUCCI CHE ACCUSANO PAOLUCCI

Ottobre 2017. Questa volta a parlare sono le carte della giunta D’Alfonso, cioè predisposte dallo stesso assessore al bilancio e sanità, Silvio Paolucci, che evidentemente è costretto a scrivere qualche verità spiacevole che, infatti, non annuncia, non posta e non ritiene di spiegare.

Tanto spiacevole che la giunta -chiamata ad approvare i piani di spesa delle Asl- scopre numeri inaccettabili e decide di non decidere, rimandare e inviare le carte al tavolo di monitoraggio.

Ma cosa dicono le carte della giunta?



D’Alfonso e Paolucci sono stati costretti a fare i conti alle Asl calcolando il deficit nei primi sei mesi del 2017 stimato in 45,9 milioni di euro.

Significa che ci si può attendere legittimamente un debito accumulato in un anno di 100mln di euro. E solo per la sanità.

Un risultato davvero difficile da conseguire se si considera che in questo anno Paolucci è stato un “sorvegliato speciale” dai ministeri delle Finanze e dell’Economica e, insieme ai suoi fidi collaboratori, Muraglia e Farinella, si sono fatti guidare verso il decollo della sanità made in Abruzzo.



DAL DECOLLO AL TRACOLLO

Purtroppo però niente decollo: solo tracollo da record.

Tutta colpa delle Asl che hanno allargato i cordoni della spesa. Nonostante i tagli sui servizi e l’assistenza: tutti sacrifici inutili.

Tutta colpa dei manager che evidentemente non si sono attenuti alle regole imposte dalla giunta ad ottobre 2016 e che hanno fatto di testa loro.

Un minimo di controllo da parte della Regione doveva pure esserci e forse c’è stato se è vero che il manager della Asl di Chieti Pasquale Flacco, in scadenza, è stato riconfermato con una premialità del 10%: come a dire: ti promuoviamo perchè hai fatto bene.

Una riconferma che stride fortemente con quanto riportato nella delibera - non approvata- 571 dell’11 ottobre 2017 visto che si certifica il pesante e inaspettato debito sanitario.

Riconferma che magari si ripeterà anche per gli altri due manager.

DISASTRO ASL L’AQUILA

Nelle carte dei bilanci della ASl di L’Aquila c’è tutta la voglia di fare bene per il 2017, pure troppa, tanto che le previsioni vengono bocciate dai revisori contabili e giudicate incongruenti e inattendibili con il piano di attività del 2017, con i finanziamenti regionali e le direttive impartite. Sono tutti bravi ad immaginare scenari rosei per il futuro ma poi bisogna fare i conti con la realtà e non è molto corretto spararle grosse. La Regione se n’è accorta già all’inizio del 2017 mettendo in riga le Asl ma senza successo.

Così è capitato per la Asl del manager Rinaldo Tordera.

Passano i mesi, si susseguono le riunioni e le deliberazioni del manager e ad agosto arrivano spiegazioni e buoni propositi per contenere la spesa farmaceutica, gli investimenti, gli accantonamenti e gli acquisti da privato. Di sicuro a L’Aquila conoscono bene cosa significa “tagli al personale” e quanto questa ricada pesantemente sui malati.

PARERE FAVOREVOLE PER LA ASL DI CHIETI

I revisori contabili della Asl di Chieti invece hanno espresso parere positivo al bilancio di previsione 2017 e trovato coerenti le previsioni con quanto stabilito dal tavolo di monitoraggio e dalla giunta.

Poi però a maggio in un incontro in Regione Flacco si scontra con Paolucci e questi lo invita a rivedere i numeri previsti per l’anno.

Flacco è stato sollecitato più volte ed anche lui è stato costretto a rivedere lo scenario di numeri e spese previste.

Una bacchettata che non è servita a far saltare il manager che ha pure creato -a giudizio della Regione- così tanti problemi con l’affaire Maltauro, pesantemente redarguito e messo in mora, sorvegliato e assistito per lentezza. Troppo largo di manica in quanto a previsioni ma poi premiato ancora per i buoni risultati raggiunti che rimangono di difficile comprensione.



PESCARA TUTTO BENE?

Anche nel caso della Asl di Pescara i revisori dei conti si sono espressi con parere favorevole circa il bilancio di previsione 2017 poi come al solito arriva la Regione e richiama lo scolaro indisciplinato che non ha fatto bene i compiti a casa e impone strigliate.

Anche in questo caso sono state necessarie integrazioni, chiarimenti e giustificazioni.

Tutto questo accadeva nei primi sei mesi del 2017 proprio mentre si accumulavano 46mln di euro di debiti.

E pensare che a giugno 2016 erano stati approvati atti che parlavano di un sostanziale bilancio in pareggio che hanno convinto i ministeri della Salute e dell’Economia a decretare la fine del commissariamento.

La giunta ha poi subito corretto il tiro e messo nero su bianco, già a settembre 2016, previsioni di rosso stimate in 23.700.000 per dicembre 2017.





«RISCHIO DI GRAVE DISAVANZO»

Insomma era chiaro da oltre un anno che nei primi 12 mesi di gestione extracommissariale facendo sacrifici bene che fosse andata avremmo avuto un deficit di più di 20 mln.

Purtroppo pure questa previsione che già sembrava una mostruosità è stata calpestata e già doppiata solo nei primi sei mesi.

C’è qualcuno troppo ottimista nella direzione sanitaria che ora dovrà fare i conti con la delusione cocente e le conseguenze di questo disastro in soli 12 mesi.

E se è lo stesso Paolucci che nell’ombra delle stanze del potere scrive «rischio di grave disavanzo» e deve prendere atto dei manager “scapestrati” allora, forse, il problema è ancora più grave di quello che i pessimisti potevano immaginare.

Alla fine la giunta rimanda e non approva i numeri e spera nel terzo e quarto trimestre quando dovrà per forza intravedersi almeno una riduzione della spesa (perchè il pareggio di bilancio ormai è impossibile).

E ora si punta tutto sulla zona Cesarini per cancellare l’infamia di un buco indegno.





Alessandro Biancardi