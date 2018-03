Medici di guardia protestano in Consiglio regionale, la soluzione non arriva

L’AQUILA. Discussione velenosa quella di martedì scorso in Consiglio regionale che si è conclusa con le Guardie Mediche che hanno abbandonato l'Aula, probabilmente delusi dall'inconsistente risposta del Governo regionale sulla questione dell'indennita' di rischio revocata e richiesta agli stessi in formula retroattiva.

Il presidente D'Alfonso si è affrettato a seguirli per provare a parlare ma è scoppiata una contestazione educata dei medici.

Il tutto è accaduto durante l'interrogazione presentata dal consigliere Domenico Pettinari che gia' aveva sposato la battaglia per la tutela della classe lavorativa nel corso di una conferenza stampa tenutasi lo scorso 15 settembre.

Una trentina medici di continuità assistenziale meglio noti come guardie mediche, ha manifestato entrando nel settore riservato al pubblico e rumoreggiando nella sala del consiglio a palazzo dell'emiciclo.

Alla base della mobilitazione c'e' la istanza, piu' volte espressa, della cancellazione della delibera della Giunta regionale che ha eliminato i 4 euro l'ora di indennità di rischio introdotta nel 2006, anche retroattivamente.





Una decisione presa a seguito del decreto 4366 della Procura Regionale dei Corte dei Conti, del giugno scorso, in cui si evidenzia l'illegittimità di questa indennità, e che ora espone oltre mille medici abruzzesi al rischio di dovere restituire anche 70 mila euro a testa già percepiti.

I medici hanno accusato la maggioranza di centrosinistra di non voler trovare una soluzione.

Il gruppo di medici ha avuto un duro confronto con il presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, fuori da palazzo dell'emiciclo.

Sul tema si e' discusso in aula alla luce di una interrogazione del consigliere regionale del Movimento 5 stelle Domenico Pettinari.



"La Regione richiede ai medici di guardia l'indennita' di rischio concessa nel 2006, dalla vecchia giunta di centro sinistra Del Turco" spiega Pettinari "oggi a fronte di una semplice richiesta di chiarimenti della Corte dei Conti la Giunta D'Alfonso delibera che l'indennita' venga revocata e, cosa gravissima, che abbia una formula retroattiva: ovvero i lavoratori devono restituire una cifra di circa 70mila euro cadauno alla Regione. Abbiamo chiesto in Consiglio regionale" incalza Pettinari "che la Giunta revochi questa delibera e, se proprio deve, in attesa di chiarimenti con la Corte dei Conti, sospenda l'indennita' di rischio senza pero' richiedere a centinaia di famiglie di restituire cifre enormi, come del resto hanno gia' agito in altre regioni italiane. Anche perche'" spiega ancora Pettinari "non stiamo parlando di primari o della fascia piu' ricca della classe medica, ma di tutti quei medici di Guardia che prendono normalissimi stipendi per svolgere un lavoro di enorme utilita' nella sanita' abruzzese, a cui e' stata riconosciuta un'indennita' di rischio a fronte delle mancate norme di sicurezza sui luoghi di lavoro che presidiano anche in ore notturne. Ma la Giunta non ha avuto il coraggio di prendere questo impegno".





ANCHE PER LA REGIONE SI TRATTA DI UNA INGIUSTIZIA

D'Alfonso ha replicato al grillino: "Dico no ai tribunali speciali degli ululati che vengono portati in aula". L'assessore alla Sanità Silvio Paolucci prima, e il presidente D'Alfonso poi, hanno evidenziato che si sta trovando una soluzione a quella che anche a loro appare un'ingiustizia.

"Una soluzione però che non può esporre l'ente regionale, in attesa di un chiarimento giuridico, al rischio di condanna per danno erariale".

"Dobbiamo dare certezze e soddisfazione ai medici, ma non dimenticando che il legislatore non può ficcarsi in un dirupo. E poi serve norma nazionale, perché è un un problema che investe anche altre regioni italiane - ha spiegato ancora il governatore".

Paolucci ha poi spiegato meglio: "abbiamo chiarito con due pareri dell'Avvocatura regionale - il primo del 4 agosto scorso e il secondo emesso oggi, 31 ottobre - che l'azione di recupero delle indennita' corrisposte in passato ai medici di guardia e' un atto dovuto e non una scelta della Giunta regionale, che ha dovuto recepirlo con delibera n. 398 del 18 luglio". Lo afferma Silvio Paolucci, assessore regionale alla Sanita'. "A nulla - osserva - vale la risoluzione n. 37 approvata in Consiglio sull'argomento - che prevede la sospensione della restituzione - poiche' essa e' superata dal secondo parere dei legali della Regione. L'amministrazione regionale ha proposto due soluzioni, mentre prosegue il lavoro sull'accordo con i sindacati di categoria: attivare una contrattazione decentrata nelle Asl che permetta ai medici di recuperare le stesse somme per il futuro, e per il pregresso chiedere al Parlamento una normativa nazionale che consenta di tornare allo status quo"



"Anche se in ritardo registro, finalmente, come il presidente D'Alfonso ha preso formalmente impegno di affrontare presso le sedi opportune la grave situazione circa le indennità di rischio tagliate dal Governo regionale ai dottori in servizio presso le Guardie mediche", ha commentato il consigliere regionale di Forza Italia Mauro Febbo che ha ricordato che ci sono Regioni, vedasi la Calabria, Basilicata, Lazio, che hanno approvato provvedimenti diversi come la decisione di congelare la indennità senza richiedere le somme indietro.