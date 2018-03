Operazione Panta rei, prima di chiudere le indagini si scopre la tangente camuffata da consulenza

ABRUZZO. I sostituti procuratori Antonietta Picardi e David Mancini della Procura della Repubblica di L’Aquila hanno firmato diverse settimane fa l’avviso di conclusioni indagini per il procedimento penale inerente il Consorzio di Bonifica Centro di Chieti.

Le indagini condotte dai militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Pescara e Chieti hanno portato all’arresto nell’ottobre 2016 di 4 persone: Roberto Roberti, presidente del Consorzio di bonifica Centro, Tommaso Valerio, direttore tecnico del Consorzio; Andrea De Luca, capo settore Ecologia e Ambiente dell’impianto di depurazione in località San Martino-Salvaiezzi; Stefano Storto, amministratore laboratorio analisi Dace dottor Storto srl.

Ci sono poi altri 6 indagati: Nicola Levorato, amministratore della società Depuracque Srl, Angelo De Cesaris, amministratore della società Angelo De Cesaris Srl, Corrado Sorgentone, autista della stessa società, Fabrizio Mennilli, titolare di una ditta individuale del settore idraulico, Giustino Angeloni, ingegnere consulente del Consorzio ed Enzo Orsatti.

Le accusa sono quelle di traffico illecito di rifiuti, inquinamento ambientale, truffa ai danni dello Stato ed abuso d’ufficio.

Tra gli illeciti scoperti, lo sversamento di liquami nel fiume Pescara fino a tre volte in più dei livelli consentiti, lo smaltimento di fanghi in impianti a Fermo e Ferrara e, al contrario, la ricezione di rifiuti liquidi da Pisa in violazione alle autorizzazioni.

Secondo quanto emerso nella fase di indagine sarebbe stato affidato il servizio di trasporto e smaltimento dei fanghi, senza gara, alla società Depuracque srl. Si parla di cifre ingentissime: oltre 600.000 euro per il 2014 e 363.000 euro per il 2015.



Si sarebbe procurato intenzionalmente un ingiusto vantaggio al privato arrecando un danno al Consorzio di Bonifica (ente di diritto pubblico) che non ha potuto usufruire degli eventuali ribassi che ci sarebbero stati in caso di una normale gara di evidenza pubblica.

La stessa corsia preferenziale c’è stata anche per la società De Cesaris che ha avuto modo di incassare, senza passare da una gara pubblica, ben 72 mila euro.

Gli inquirenti hanno scoperto che solo per alcune recenti gare d'appalto sono stati fatti bandi pubblici, in tutti gli altri casi si sceglievano altre strade...





NUOVI REATI E SPUNTA UN’ASSUNZIONE SOSPETTA

Nell’avviso di conclusioni indagini sono stati contestati nuovi reati a carico dei vertici della società Depuracque SPA che in accordo con un dirigente del Consorzio di Bonifica Centro avrebbero alterato le concentrazioni dei valori ammoniaca contenuti nei rifiuti conferiti al consorzio ottenendo un risparmio di spesa calcolato 2.961.507,95 euro.

I Carabinieri Forestali hanno accertato che in cambio dell’illecito risparmio la società Depuracque avrebbe assunto anche il figlio del Dirigente del Consorzio per questo è stato anche contestato il reato di corruzione.

Al presidente del Consorzio, Roberti, oltre al traffico illecito di rifiuti, è stato contestato anche il reato di traffico illecito di influenze per aver retribuito un consulente al fine di ricompensarlo per la sua attività di intermediazione sul sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, per favorire la sottoscrizione del rinnovo della Convenzione sulla gestione del servizio di depurazione della città di Chieti .





UNA TANGENTE DA 121 MILA EURO

A Giustino Angeloni, proprietario della società Theate Consult Srl, di aver ricevuto dal presidente del Consorzio di Bonifica Centro Saline e Alento, Roberto Roberti, 121.680 euro nel 2014 e 118.800 euro nel 2015 per influire sul sindaco di Chieti, Umberto di Primio, ed indurlo a stipulare la convenzione per la gestione del servizio di depurazione della città di Chieti con il Consorzio di Bonifica Centro.



Gli inquirenti sono arrivati a questo dopo aver sentito parlare, il 6 luglio 2015, Andrea De Luca, Capo Settore Ecologia Ambiente e Responsabile Tecnico dell’impianto di Depurazione gestito dal Consorzio di Bonifica Centro Saline e Alento, e Massimo Giardinelli, dipendente del Consorzio di Bonifica Centro, addetto al laboratorio analisi.

I due erano inconsapevolmente intercettati da una microspia.

De Luca si lamentò con Giardinelli dell’investimento effettuato dal Consorzio per la realizzazione di una vasca di espansione e spiegò che questo lavoro era stata ‘una cosa politica’ e che era stata fatta pure una «relazioncina di quattro pagine» su come è fatto l’impianto di depurazione «copiandola da qualche parte».

E’ De Luca a spiegare al suo interlocutore che la società Theate Consult «è una cassaforte per pagare le tangenti». Poi una delle accuse più gravi: «gli hanno dovuto dare i soldi per la consulenza poiché una parte di questo denaro è stato rigirato al Sindaco di Chieti di Primio il quale doveva fare un atto per il Consorzio».

«Il sindaco», spiega De Luca mentre era intercettato, «ha dovuto fare l'atto, ha dovuto passare il depuratore e ha dovuto fare la campagna elettorale, quindi parte di sti soldi sono andati là! E quale era il metodo per cui il Consorzio potesse dare i soldi a Umberto Di Primio? L'ha dati a Theate Consult, che è un privato, Theate Consult fa quello che cazzo gli pare con i soldi suoi, mica ha un bilancio da giustificare».





«FRASI ATTENDIBILI»

Secondo gli investigatori la conversazione intercorsa tra De Luca e Giardinelli «trova riscontro»: infatti durante una perquisizione fatta a Roberti è spuntata fuori una consulenza tecnica a firma di Francesco Baldoni e Manuele Baraldi della società Esalex Srl ( entrambi citati nella conversazione e non indagati) con il timbro della società “Theate Consult” amministrata da Vincenzo Angeloni, figlio di Giustino, ovvero la società destinataria di varie consulenze e che poi avrebbe rigirato del danaro ad Umberto di Primio, come riferiscono gli inquirenti.

«Il timbro della società Theate Consult, apposto sulla relazione redatta da Baldoni e Baraldi, induce ad ipotizzare che sia stata proprio la società di Angeloni a favorire l’affidamento della consulenza a Baldoni e Baraldi», scrivono gli investigatori.

Anche le fatture della società Esalex Srl di Baldoni e Baraldi, presentate al Consorzio di Bonifica Centro, vidimate proprio da De Luca, renderebbero, secondo gli investigatori, attendibili le affermazioni fatte con Giardinelli.

La Polizia Giudiziaria ha poi sequestrato delle carte dalle quali è emerso che la società della famiglia Angeloni aveva effettivamente ricevuto nel 2014 dal Consorzio di Bonifica Centro un importo di 121.680 euro per attività di consulenza. Nel 2015 è invece saltato fuori l’importo di 118.800 euro per un’altra consulenza.

Dunque per la polizia giudiziaria il cerchio si chiude: «le consulenze della società Theate Consult Srl di Angeloni mascherano la dazione elargita da Roberto Roberti a Giustino Angeloni per ricompensarlo per la sua attività di intermediazione con il Sindaco di Chieti Umberto di Primio al fine di favorire la sottoscrizione della convenzione per la gestione del servizio della depurazione della città di Chieti».

Il sindaco Di Primio non è indagato in questa inchiesta ma fu lui a pubblicizzare il nuovo accordo con il Consorzio e una transazione firmata il 23 maggio 2014 che prevedeva il pagamento del Comune di 2,3 mln di euro per il servizio di depurazione.





CON LA VITTORIA DI DI PRIMIO RINNOVO PER 20 ANNI

In alcune telefonate del giugno 2015 gli inquirenti ascoltano Roberto Roberti che confida ad una donna che con la vittoria del sindaco Di Primio ci sarà anche il rinnovo della convenzione per venti anni.

Affermazione che ha trovato un riscontro nel sequestro, durante una perquisizione, di una bozza di Convenzione per la Gestione del Servizio della depurazione della città di Chieti datata 05/06/2015 (data antecedente alla conversazione telefonica) per la durata di 20 anni e 6 mesi e per l’importo di 2.300.000 euro che il Comune di Chieti dovrà corrispondere al Consorzio, predisposta per la firma del Presidente del Consorzio di Bonifica Centro e del Dirigente del VII Settore del Comune di Chieti.

«E’ significativo», scrivono gli inquirenti, «che in tale bozza vi è riportato il medesimo periodo citato da Roberti Roberto nella conversazione telefonica (venti anni) dimostrando di fatto che tale documento era stato predisposto dallo stesso Presidente senza volontà autentica della Pubblica Amministrazione».





LA POLTRONA DA ASSESSORE LA DECIDE ANGELONI?

Il giorno successivo la conversazione con la misteriosa donna, Roberti chiede espressamente a Giustino Angeloni di far firmare la convenzione al sindaco.

Angeloni risponde che bisogna aspettare la Giunta e che è lui stesso che sta decidendo chi farà l’assessore all’Ambiente su direttiva dello stesso sindaco Di Primio.

ROBERTI : mo vedi se quello ci firma la convenzione, Giustì?

ANGELONI: eh mo quello è importante! mo è importante, perchè mo appena si fa la giunta, mo, stamattina ho una riunione, prima di venire giù, ho una riunione perchè... sto vedendo di stabilirlo io chi fa l'assessore all'ambiente e quindi...(…) mi ha detto "Giustì, mo tu io non sono un tecnico di quelle cose, lì non ci possiamo mettere uno qualunque, vedi chi può essere tra questi qua..." mi ha detto i nomi... "quello che sa..."





LA FIRMA DELLA CONVENZIONE

Il 14 luglio 2015 Angeloni dice a Roberti che alle sei del pomeriggio vedrà il sindaco di Primio e gli chiederà di firmare la convenzione: «mo oggi alle sei il sindaco mi ha convocato a me "ti devo parlare, ti devo palare, ti devo parlare!" Va bene oggi lo prendo e glielo dico, gli dico "senti compà! a che gioco giochiamo? che dobbiamo fare qua? lo vuoi firmare questo non lo vuoi firmare?! "noo, sii vedrai vedrai" Comunque questo è quello che sta accadendo quindi nessuna questione per la firma per tutto nessuna questione».

Angeloni rassicura Roberti e spiega: l'assessore è dalla nostra parte! quindiii...»

Tre giorni dopo Angeloni riferisce a Roberti che mercoledi 22 Luglio ci sarà la firma della convenzione da parte del sindaco di Chieti mentre il 25 agosto gli inquirenti ascoltano una conversazione tra Roberti ed il vice presidente del Consorzio Palmiro Carota in cui è lo stesso Roberti che rivela a Carota che i soldi del Comune di Chieti li hanno avuti grazie ad Angeloni confermando il ruolo di intermediario svolto da quest’ultimo: «i soldi al comune se li abbiamo avuti li abbiamo grazie ad Angeloni che sia il Direttore che sia De Luca di fronte al Comune contano zero».







LA VASCA INUTILE

Lo stesso giorno in una conversazione telefonica De Luca rivela allo stesso Vice-Presidente il ruolo che Angeloni svolge per il Consorzio ….parlare con il Sindaco di Chieti e del fatto di aver fatto realizzare una vasca di espansione del tutto inutile.

De Luca: «vabbè, a lui Angeloni gli serve solo e unicamente perchè parla con il sindaco di Chieti! solo per questo gli serve! perchè Angeloni come consulente, sinceramente, non serve a niente! mo, dimmi quello che ti pare... poi non è che Angeloni può, apporta qualche cosa! cosa ha apportato? cioè, dimmi una cosa che ha fatto Angeloni?»

CAROTA «eh.. le chiacchiere!»

DE LUCA « che ha fatto fare la vasca, per farci trovare a queste condizioni come stiamo mo? una vasca che non ha ne senso, nè capo, nè coda..»

E come già detto l’inutilità della realizzazione della vasca di espansione era stata già ribadita in una conversazione registrata il 6 luglio tra De Luca e Giardinelli in cui i due interlocutori paragonano la vasca ad una piscina ed affermando «che l’appalto per la realizzazione della vasca è stato un favore politico» .

E De Luca ironizza: «quello mi piacerebbe tanto a metterci una tavola di legno con un bel trampolino! Già questo avrebbe una sua efficienza sta vasca! Ahahah»

E Giardinelli concorsa: «una piscina simil comunale»

De Luca insiste: «avrebbe una sua efficienza, almeno con questo caldo, sai com'è?" un bel tuffo... almeno è servito a qualcosa!»

THEATECONSULT: «NESSUNA INTERMEDIAZIONE ILLECITA»

In una nota a firma dello stesso Angeloni, amministratore di TheateConsult S.r.l. fa rilevare che

la sua azienda non è «un’azienda dedita alle illecite mediazioni ma offre erogazione di servizi aziendali sia per gli enti di pubblica amministrazione che privati. Smentiamo dunque sdegnatamente ed in toto quanto adombrato e affermato nell’articolo, e preciso che ho dato mandato ai nostri legali di perseguire in tutte le sedi i responsabili di un atteggiamento diffamatorio frutto di pessima gestione delle informazioni. TheateConsult è una realtà aziendale che sin dalla sua fondazione ha fatto propri i valori della onestà e della competenza e non ha nulla a che spartire con chi maschera con la propria attività, altri fini».

Alessandra Lotti