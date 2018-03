Cotir, 2 milioni di debiti in soli 3 anni

ABRUZZO. La Regione dice che il Cotir è troppo indebitato e non ci sono le condizioni per il rilancio?

I commissari liquidatori dicono che loro avevano elaborato il piano di riordino ma la Regione non ci ha messo i soldi.

Si brancola nel buio intorno al centro di ricerca dove si contano 27 ricercatori in attesa di conoscere il loro futuro e da 3 anni senza stipendio.

Nei giorni scorsi hanno deciso di rivolgersi pure alla Corte di giustizia europea.

Il Cotir quando è stato messo in liquidazione aveva un debito di 243 mila euro, ora dopo 3 anni di commissariamento il debito è di oltre 2 milioni di euro.

«Sarebbe il caso che le responsabilità venissero alla luce», dicono i lavoratori tramite i responsabili di Rsa Flai Cgil e Rsa Fai Cisl , «anche perché vi è stata la grave incapacità di riscuotere anche i soldi delle progettualità che il personale COTIR aveva portato a termine».

I sindacati contestano anche il fatto che la Regione («al peggio non c’è limite»), in totale contrasto con la delibera di giunta 820/2014 e con la LR 38/2016 ha istituito il CRUA (Centro Ricerca Unico d’Abruzzo): «è stato trasformato semplicemente lo statuto del Crab di Avezzano (addirittura con l’utilizzo della stessa partita IVA), inglobando nelle funzioni di questo anche le funzioni svolte da Cotir e Crivea (si direbbe una sorta di scippo delle attività) ma senza nulla prevedere per le sorti del personale ancora presente in questi due Centri Regionali di Ricerca».

Insomma un vero e proprio guazzabuglio in cui c’è un pò di tutto: «incapacità, disinteresse ma soprattutto tanta tanta insensibilità», riconoscono i lavoratori. «In tre anni nessuno si è preoccupato della sofferenza dei lavoratori, padri e madri di famiglia. Nessuno ha cercato di trovare delle forme di sostegno al reddito per tamponare una situazione drammatica e tutto questo nonostante i lavoratori avessero sottoscritto un sofferto accordo sindacale (a firma oltre che dei rappresentati territoriali FLAI, FAI e UILA anche dei confederali regionali CGIL,CISL e UIL), che prevedeva ulteriori sacrifici e rinunce ai diritti acquisiti pur di andare incontro all’esigenza di ridurre il costo del personale».

Infatti, l’accordo sottoscritto nella sede dell’Assessorato all’Agricoltura di Pescara in data 27 gennaio 2017 alle ore 22.00, prevedeva il cambio del contratto di lavoro (per adottarne uno meno oneroso) e il ricorso ai contratti di solidarietà per tutti i dipendenti.

Con questo accordo i lavoratori avevano consapevolmente rinunciato al 50% della loro vecchia retribuzione. Oggi è tutto fermo e nessun punto dell’accordo è stato rispettato.

Il COTIR inoltre in questi tre anni di commissariamento non ha corrisposto nemmeno le indennità di malattia e gli assegni familiari pur avendo portato in detrazione gli importi dalle somme dovute all’INPS.

I lavoratori la percepivano questa fine infausta e per questo non sono stati con le mani in mano, le hanno provate tutte facendo sentire la loro voce ovunque e soprattutto nelle sedi istituzionali (Consiglio regionale, Giunta Regionale, Commissione dei Capigruppo, Commissione di vigilanza).



MESI DI PROTESTE

Hanno trascorso una Pasquetta al Cotir con le famiglie, sono saliti sul tetto, hanno percorso in processione la strada statale 16, creando disagio al traffico, per raggiungere il Santuario della Madonna delle Grazie di Casalbordino e implorare aiuto alla Vergine Maria, hanno occupato la struttura del COTIR per oltre 2 settimane accendendo simbolicamente un lumino della speranza ogni sera sul davanzale della finestra, hanno invitato i politici regionali in giornate di sciopero aprendo le porte del COTIR a tutta la collettività, hanno occupato più volte la sede dell’Assessorato all’Agricoltura di Pescara, hanno occupato la sede del Consiglio Regionale all’Aquila, alcuni di loro hanno avviato lo sciopero della fame, hanno appeso un fantoccio sul tetto a rappresentare la morte della ricerca, hanno fatto un tappeto calpestabile con le pubblicazioni scientifiche a rappresentare la ricerca calpestata, hanno scritto, detto e pubblicato comunicati sulla stampa e sul web, hanno fatto appelli in televisione, hanno incontrato anche rappresentanti politici, fatto diffide nonché appello al Sindaco di Vasto e al Prefetto di Chieti.

Ora sono stanchi e sfiniti al solo ricordare tutto ciò, ma comunque determinati a non mollare: «questa è una battaglia di civiltà e di dignità, perché queste cose non sono degne di un paese e di una regione che si vuole definire civile».



«SECONDO INVERNO SENZA POTER ACCENDERE IL RISCALDAMENTO»

Intanto i lavoratori si preparano ad affrontare il secondo inverno con la consapevolezza di non poter accendere il riscaldamento, perché il gas metano è staccato per morosità e senza che nessuno si preoccupi di come affronteranno il freddo. C’è il rischio che venga staccata anche la corrente elettrica e a quel punto i danni sarebbero ingenti e irreparabili non solo per i lavoratori ma anche per la struttura e le attrezzature e quindi soldi pubblici buttati al macero.

La Regione Abruzzo è alle prese con emergenze ed urgenze: «Il 2017 è stato decretato il secondo anno in assoluto più torrido e siccitoso», fanno notare i lavoratori, «ma intanto fa morire un Centro di Ricerca Regionale nato con la prerogativa di aiutare a risolvere le problematiche legate alle risorse ambientali tra cui l’acqua. Incredibile, perché in questi anni di lavoro il COTIR ha maturato una significativa esperienza per ciò che attiene l’uso razionale dell’acqua irrigua, in riferimento a metodi e tecniche per migliorare l’efficienza d’uso dell’acqua».

I lavoratori sono chiari: «non cerchiamo assistenzialismo ma la possibilità di continuare a lavorare integrando l’attività di ricerca con i servizi esterni. I servizi esterni in essere al COTIR sono diversi e potrebbero essere potenziati ma anche questo non importa a nessuno portando così la struttura alla paralisi».

Nonostante tutto i lavoratori hanno onorato tutte le convenzioni portando a termine gli impegni sottoscritti dal COTIR.

Nel frattempo è stato intrapreso anche un ricorso presso il Tribunale del Lavoro di Vasto per richiedere il riconoscimento dello status di organismo di diritto pubblico e se sarà necessario i lavoratori investiranno del problema anche la corte di giustizia Europea.

A questo punto i lavoratori si chiedono come si giustificherà lo sperpero di denaro pubblico facendo morire il COTIR? Come si pensa di pagare gli stipendi visto che in questi anni hanno i dipendenti hanno continuato a lavorare e a progettare per la Regione perché si sono fidati delle promesse di un imminente riordino del sistema della ricerca?Come si giustificherà questa lunga agonia di quasi tre anni senza prendere nessuna decisione?

