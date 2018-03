Regione Abruzzo, lavorano gratis: ecco i 20 consulenti pensionati e non

ABRUZZO. Venti consulenti gratuiti scelti dalla primavera del 2014 ad oggi per supporto intellettuale alla giunta regionale abruzzese.

Supporti intellettuali a costo zero (ad esclusione dei rimborsi spese) per le casse pubbliche e possibilità di dare nuovi stimoli… ai pensionati instancabili che non vogliono riposarsi (ma non solo).

Il numero lo si evince dai dati della Regione e sono il frutto di almeno due avvisi pubblici, il primo del 2014 e il secondo del 2016, emanati per confermare, indirettamente, che gli oltre 1520 dipendenti (1443 a tempo indeterminato) non sono sufficienti.

L’idea venne lanciata a pochi mesi dalla sua elezione dal presidente D’Alfonso che volle radunare a corte pensionati del settore pubblico o privato (ribattezzati giornalisticamente ‘i grandi saggi’) che avessero maturato «una significativa e qualificata esperienza professionale».

Incarichi utili «a migliorare, in termini di efficienza ed efficacia, la svolgimento dell’attività di indirizzo, impulso e controllo di competenza dell’ufficio di Presidenza».

E la maggior parte dei consulenti (ben 11 e solo 3 sono consulenze ancora in essere) sono stati impiegati proprio presso la presidenza della giunta regionale, 1 al Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa, 3 al dipartimento risorse e Organizzazione Servizio Gestione e Patrimonio Immobiliare, 1 al servizio Avvocatura, 3 allo Sviluppo Rurale, 1 alle infrastrutture.

Fino a questo momento, stando ai documenti della Regione, la giunta D’Alfonso ha usufruito di 11 consulenti gratuiti per 1 anno con la motivazione ‘Prestazione d'opera intellettuale per attività di supporto all'Ufficio di Presidenza della Giunta Regionale’.

Uno dei più famosi è certamente Paolo Menduni, l’ex direttore generale della Asl dell’Aquila dal 1995 al 2001, ex direttore generale dell'azienda sanitaria di Caserta. Lui ha lavorato a titolo gratuito al fianco di D’Alfonso per tutto il 2015 poi nel 2016, poi è stato nominato commissario straordinario dell’Agenzia di informatica e committenza (Aric) con decreto del presidente della Regione, Luciano D’Alfonso.

Intanto la centrale unica degli acquisti, ad un anno esatto dalla nomina, non è ancora partita.

Un anno di consulenza gratuita anche per il teramano Camillo Rastelli (61 anni quando venne chiamato nel 2015). Sempre lui la scorsa primavera ha aderito al comitato In cammino Teramo# a sostegno della candidatura a segretario del Partito democratico di Matteo Renzi e due mesi dopo nuova consulenza che durerà fino a maggio 2018.

Presidente Arci caccia dal 1997 al 2012 è stato designato come consulente dell’attività venatoria.



Sempre al fianco di D’Alfonso hanno collaborato anche Antonio Macera, il pediatra Giovanni Visci, Antonio Smerilli (dirigente del ministero della Giustizia in forze alla procura di Pescara), Roberto Marzetti (già direttore generale Asl de L’Aquila dal 2006 al 2009), Bruno Di Masci, Berardino di Vincenzo, ufficialmente in carica fino al prossimo 31 dicembre nonostante l’inciampo giudiziario degli arresti, e poi c’è Pietro Pelagatti.



Al Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa è arrivata alla fine del 2015 Luisa Nicotera (per 6 mesi), calabrese, 44 anni (non proprio età da pensione), laureata alla Sapienza di Roma con una tesi di laurea in Diritto del Lavoro dal titolo “La flessibilità e la variabilità delle retribuzione”. A volte talmente flessibile e variabile da arrivare allo zero.

Chissà se mentre scriveva la tesi aveva pensato che ‘sarebbe finita’ a lavorare gratis...

Al dipartimento risorse ed organizzazione è stata affidata una consulenza gratuita di 12 mesi (fino ad aprile 2017) all’ingegnere Fausto De Santis, in pensione dal 2012, entrato con concorso nel 1975 all’Ispettorato del lavoro (prima Chieti e poi L’Aquila), ma con già vecchie esperienze alla Regione.

Come riferisce il suo curriculum, infatti, nel 1991 la giunta regionale abruzzese lo nominò presidente della Commissione di Collaudo per i lavori di risanamento idrografico del fiume Pescara (concessionaria Proger srl) ma fu anche consulente tecnico di parte della Asl aquilana nell’arbitrato Asl-Impregilo. A lui il compito di redigere una perizia per confutare le pretese del privato di 10 miliardi e mezzo di lire relativi alla costruzione dell’ospedale de L’Aquila poi parzialmente crollato durante il terremoto del 2009. Alla fine gliene vennero riconosciuti 530 milioni.

Come ingegnere dirigente Asl ha anche predisposto gli atti di gara per la riqualificazione del San Salvatore da 20 milioni di euro.



Consulenza gratuita di 12 mesi (fino a novembre 2017) per Rita Finamore già responsabile, prima della pensione iniziata il 1°ottobre 2016, dell’ufficio affari generali e politiche contrattuali e sindacali alla giunta regionale. Dunque nemmeno il tempo di riposarsi che si è rimessa subito al lavoro.



Continuerà fino a marzo 2018 ad essere consulente anche Levantino Cianfarano, 63 anni dal 1981 al 2016 dipendente della Regione Abruzzo: 11 in tutto le righe del suo curriculum (data compresa) tanto basta per capire che si è occupato di progettazione, direzione dei lavori, collaudi di opere realizzate dalla Regione e componente di gare d’appalto.

I consulenti del settore Sviluppo Rurale e Pesca sono invece Vito Pantoli (un anno fino a marzo 2017), Paolo Longo (fino a marzo 2018) e Antonio Luciani (omonimo del sindaco di Francavilla).



Ritorno ‘a casa’ anche per Vincenzo Battaglia (consulente fino a marzo 2018), 67 anni in pensione dopo essere stato dirigente della Regione e Leana Mascitti (12 mesi fino a marzo 2017).

Dipendente della regione dal 1973, a dicembre 2014 è andata in pensione. E’ stata responsabile dell’ufficio gestione affari generali e supporto avvocatura regionale e proprio lì è tornata, fino a qualche mese fa, per la sua consulenza gratuita.

a.l.