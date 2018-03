Abruzzo Engineering, i 164 dipendenti non bastano. Si cercano consulenti esterni

ABRUZZO. Abruzzo Engineering: i 164 dipendenti interni non bastano più e si cercano consulenti, assistenti tecnici specializzati.

Sono ormai lontani i tempi di Gianni Chiodi quando Ae sembrava solo un carrozzone mangiasoldi caratterizzato da chiamate clientelari destinato a chiudere: con l’arrivo di D’Alfonso non solo si è evitata la messa in liquidazione ma si torna pure a parlare di necessità di nuova forza lavoro.

Tutto questo dopo che il presidente D’Alfonso ha imposto una risoluzione bonaria con Finmeccanica per i soldi richiesti dalla società partecipata Selex e accusati dall’ex presidente Chiodi di essere stati gonfiati per una presunta truffa di cui nessuna procura si è mai interessata.

Attenzione, nessuna assunzione a tempo indeterminato in vista ma la formazione di un «elenco referenziato» di professionisti che vogliano, a chiamata, occuparsi di alcune pratiche.

E così dunque si scopre che le 164 figure professionali assunte a tempo indeterminato (53 geometri, 26 architetti, 5 ingegneri, 3 geologi, e 18 amministrativi laureati) non sono più sufficienti.







Dunque ora servono ingegneri civili, ingegneri elettronici, ingegneri informatici, analisti programmatori, geologi, periti elettronici, avvocati, laureati in Economia, specialisti in rendicontazione, esperti in procedure amministrative della pubblica amministrazione, esperti nella acquisizione e gestione dei beni, servizi e lavori attraverso strumenti elettronici innovativi (mercato elettronico della pubblica amministrazione, consip), esperti nella gestione di progetti di impresa e di sviluppo locale.

Nell’avviso si spiega che si ricorrerà ai professionisti esterni solo se al momento del bisogno la società «non sia in grado di reperire, tra i propri dipendenti, personale che sia professionalmente adeguato agli scopi progettuali». Una mancanza che dovrà essere «debitamente documentata».





Oppure se il personale in forza alla società sia «completamente impegnato in attività lavorative» e dunque ci sia una carenza di personale.

«A questo punto – chiede Mauro Febbo – sorge un dubbio non indifferente: o i dipendenti oggi in servizio presso Abruzzo Engineering sono tutti non idonei o la società continua a prendere commesse poco attinenti al servizio e lavoro che deve e può svolgere tra le sue funzioni, altrimenti non si spiegherebbe diversamente. Credo che la Regione Abruzzo deve smetterla di affidare ad Abruzzo Engineering attività e commesse che i propri lavoratori non possono e riescono di portare a termine. In questo modo è naturale che si aprano le porte e si richieda l’aiuto di consulenti ed esperti esterni che poi sono guarda caso i soliti nomi noti».



Alla luce del bilancio non approvato e della situazione finanziaria ancora precaria Febbo crede fermamente che invece AE debba riuscire ad ottimizzare le risorse a sua disposizione in servizi che compete alle proprie prerogative e ruolo.

«Con questo metodo di lavorare – continua Febbo - invece si umilia solo il personale dipendente come d’altronde accade presso gli uffici dei Geni Civili dove richiedono la presenza di solo ingegneri o qualche architetto per compiti che possono svolgere benissimo qualsiasi tipo di dipendente qualificato con qualifica da geometra. Come deve essere chiarito e giustificato il numero cosi elevato (22) di quadri all’interno di Abruzzo Engineering che ovviamente percepiscono uno corrispettivo stipendio alto. Su questi punti, su quest’ultimo avviso per la costituzione di una short list di professionisti, sulla situazione dei bilanci non approvati e sulle precedenti consulenze date come se fossero caramelle ho già convocato il Presidente di AE Franco Di Teodoro in Commissione Vigilanza al fine di fare luce, chiarezza poiché non vorremmo che questo governo regionale trasformi questa società, utile e indispensabile per alcune specifiche attività, in un carrozzone squisitamente politico/sindacale»