Spot, snack, depliant sugli aerei per pubblicizzare l’Abruzzo

PESCARA. Ora i soldi alle compagnie aeree si danno solo dopo un bando (anche se con vincitore annunciato) e richiedendo un servizio ulteriore: la pubblicità.

Per ora Ryanair e Mistral sono risultati aggiudicatari di alcuni lotti messi a bando che prevedono il finanziamento e l’incentivo per i collegamenti in partenza dall’aeroporto d’Abruzzo.

Per la prima volta la Regione (e non la Saga) ha fatto una gara e richiesto azioni precise per sviluppare il marketing turistico che pure in passato era stato richiesto con accordi più grossolani e sommari e comunque con risultati scarsissimi.

Si ricorderà il famoso banner da un milione di euro pagato a Ryanair senza che Saga abbia mai richiesto giustificativi sulla effettiva produttività della campagna di marketing.



ieri è stato fatto il punto della situazione sulla procedura di gara per il “Brand Abruzzo” nei mercati di riferimento tramite compagnie aeree.

All’incontro presieduto a Pescara, in Regione, dal presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso hanno partecipato il vice presidente ed assessore al Turismo, Giovanni Lolli, il direttore del Dipartimento, Giancarlo Zappacosta, il direttore di SAGA, Luca Ciarlini, il responsabile delle DMC Abruzzo, Claudio Ucci, il dirigente del Dipartimento turismo, Francesco Di Filippo, e funzionari regionali.



Nel dettaglio, dei quattro lotti di offerta previsti dal bando per complessivi 12 milioni 500 mila euro in cinque anni, si è proceduto finora all'affidamento di tre gare per un totale di 9 milioni 500mila euro (da spalmare su cinque annualità) riguardanti le compagnie aeree Ryanair e Mistral.



La promozione della Regione Abruzzo passerà attraverso una serie di modalità che vanno dal posizionamento di banner pubblicitari sui siti internet alla distribuzione di materiale promo-pubblicitario a bordo degli aeromobili, dalla pubblicazione di materiale promo-pubblicitario su riviste locali all'inserimento del logo promozionale della Regione Abruzzo sui telini poggiatesta, dagli adesivi con il logo sulle cappelliere fino all'offerta a bordo degli aerei di snack dolci-salati prodotti da imprese locali.

«Inoltre», hanno spiegato i partecipanti, «è allo studio un sistema efficace per promuovere le bellezze paesaggistiche dell'Abruzzo attraverso la proiezione e l'illustrazione di brevi filmati nei gate d'imbarco degli aeroporti. L'obiettivo è, senza dubbio, quello di incrementare considerevolmente i flussi turistici verso l'Abruzzo attraverso una serie di attività di promozione indirizzate nei confronti di passeggeri, provenienti sia da regioni italiane che da Paesi esteri, tradizionalmente inclini a scegliere altre destinazioni per trascorrere le loro vacanze».

Secondo la Regione questa iniziativa si inserisce in un quadro più complesso della strategia promozionale del brand Regione Abruzzo condivisa con agenzie e operatori del settore.







Un argomento che implicherebbe una certa elasticità mentale ed uno sguardo rivolto ad obiettivi a medio e lungo termine ed un atteggiamento che di fatto è sempre mancato alla classe politica locale. In passato pure sono stati spesi e mandati in fumo centinaia e centinaia di milioni di euro con l’illusione di pubblicizzare la nostra terra senza interessarsi minimamente dei risultati scadenti e minimi a fronte delle cifre investite.

Ora si cerca di adoperare nuove metodologie mantenendo ferme le stesse promesse e gli stessi obiettivi con la speranza che nell’era della sbandierata trasparenza poi vengano forniti anche i dati che possano permettere di comprendere se l’investimento pubblico sia stato ben ripagato oppure no.

Rimane comunque il fatto che il “marketing” ha in sè numerosi segmenti che devono essere sviluppati tutti contemporaneamente.

Che figura faremo nella migliore delle ipotesi e cioè se davvero il “brand Abruzzo” volerà e poi le frotte di turisti arrivati qui troveranno prezzi alle stelle, alberghi scadenti, mare sporco, poche attrazioni, servizi vari che lasciano a desiderare?