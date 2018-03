Inchiesta Caligola,  Annullata la sentenza di condanna dell’ex assessore Castiglione  

ABRUZZO. Un altro pasticcio giudiziario rischia di aggrovigliare ulteriormente una inchiesta già complessa e neutralizzarne ogni effetto a distanza di molti anni.

La Corte di appello dell’Aquila ha infatti annullato la sentenza di condanna di sei mesi di reclusione a carico dell'ex assessore alle attività produttive della giunta Chiodi, Alfredo Castiglione.

L’ex assessore di centro-destra era stato condannato per un capo di imputazione dal tribunale dell'Aquila per il reato di tentato abuso d'ufficio, reato che, però, non gli era mai stato contestato nell'ambito delle indagini, mentre era stato assolto con il rito abbreviato dal reato più grave di associazione a delinquere.



Contro la sentenza di condanna, attraverso il suo difensore, Castiglione ha proposto una serie di motivazioni volte ad illustrare tutte le presunte violazioni procedurali ed ha impugnato la sentenza di primo grado.

Nell'ultima udienza, nella requisitoria finale, anche il procuratore generale (l’accusa) aveva aderito ai rilievi mossi dalla difesa di Castiglione ed aveva concluso chiedendo l'assoluzione dell'imputato per l'insussistenza del fatto.



La Corte d'Appello dell'Aquila, invece, ritenendo assorbenti e gravi i vizi che hanno inficiato la sentenza, ha invece dichiarato la nullità della condanna inflitta in primo grado, disponendo il trasferimento degli atti al procuratore della Repubblica de L'Aquila.

Al momento non è ancora chiaro se i «gravi motivi di nullità» siano esclusivamente riferibili al separato procedimento di Castiglione o se possano invece influire anche su tutti gli altri imputati.





Di più si saprà con il deposito delle motivazioni entro il 31 ottobre.



Nell'attesa l’ex assessore annuncia fin da ora che valuterà con molta attenzione «l'opportunità di adire le vie legali e giudiziarie in relazione ai gravissimi danni patrimoniali ed extra patrimoniali subiti in seguito alla ingiusta ed illegittima condanna che tra l'altro», dice, «hanno determinato e contribuito alla mancata rielezione quale consigliere regionale con tutte le connesse conseguenze di ordine personale, professionale e morale economico».



Intanto è in corso il processo con rito ordinario a carico di Duilio Gruttadauria, allora presidente del consiglio d'amministrazione e socio della società Ecosfera; la moglie Anna Maria Teodoro, ex socio Ecosfera; Lamberto Quarta, ex consulente della stessa società ed ex capo della segreteria del presidente Del Turco, coinvolto nel processo Sanitopoli; Giovanna Andreola, ex dirigente del servizio Attività internazionali presso la Regione Abruzzo, il marito Michele Galdi, ex consulente di due società che, secondo i pm, possono essere ricondotte a Ecosfera; Corrado Troiano, socio della società Cyborg Srl; Mario Gay, ex vice presidente dell' Osservatorio interregionale cooperazione sviluppo (Oics) che ha sede a Roma; Camillo Cesarone, ex sindacalista ed ex capogruppo del Pd in Consiglio regionale, anch'esso coinvolto anche nel processo Sanitopoli, Domenico Peca, ritenuto prestanome per alcune attività di Ecosfera.

Prosciolto Bernardo Notarangelo, già presidente della commissione di gara relativa all'appalto contestato dalle indagini.

Il procedimento giudiziario ha incassato alcuni ritardi per difetti di notifiche e altri problemi che hanno fatto slittare più volte le udienze facendo galoppare anche questo processo verso la prescrizione.



Le indagini della squadra mobile di Pescara (pm Antonietta Picardi) che causarono un vero e proprio terremoto in seno all'ente regionale avevano portato all'emissione di 7 misure cautelari nel gennaio 2012.