Energia senza fili alla Torre di Cerrano, esperimento vero o bufala?

ABRUZZO. Energia senza fili alla Torre di Cerrano, nell’Area Marina Protetta? L’incredibile esperimento di qualche mese fa sulla costa abruzzese è stato messo in dubbio dal sito Qualenergia.it, portale dell'energia sostenibile che analizza mercati e scenari, che ha voluto indagare meglio.

L’esperimento è vero e così rivoluzionario come è stato raccontato?

La risposta non è da sottovalutare perché se fosse vero, «una scoperta simile per il mondo dell’elettricità sarebbe più o meno l’equivalente del trovare la cura del cancro per la medicina».

La notizia aveva avuto una vasto eco a giugno 2017 su tutte le principali agenzie di stampa e anche PrimaDaNoi.it se ne era occupato.

L’artefice di tutto è l’abruzzese Marco Santarelli che insieme al suo team ha illuminato la torre di avvistamento del ‘500 grazie «all’energia prodotta con moto ondoso e celle fotovoltaiche che si trovavano a circa mezzo chilometro di distanza. E tutto questo in modalità wireless».





Insomma qualcosa di veramente storico perché «la trasmissione dell'energia senza fili è la frontiera della ricerca in tutto il mondo perchè eliminare i ‘cavi’ renderà i nostri dispositivi e tutto ciò con cui interagiamo molto più efficiente, pratico e decisamente meno costoso. Con tale scoperta potremmo prevenire black-out e fornire re interi quartieri con energia in surplus di impianti rinnovabili».

Tutto davvero troppo bello per essere vero, come fanno notare i colleghi di Qualenergia.it, che si sono chiesti cosa ci fosse di vero, reale e concreto dietro questa innovazione straordinaria.

Nei giorni scorsi abbiamo cercato di sapere qualcosa di più di quell’esperimento dall’Area Marina Protetta ma non abbiamo ricevuto ancora alcuna risposta.

Santarelli, direttore scientifico di Res On Network e membro scientifico del progetto di ricerca Netonnets, ha guidato il gruppo di esperti dell’Istituto Res On Network in Abruzzo (che si definisce “un istituto internazionale di Ricerca e Sviluppo, con sedi a Londra e Italia”).





I DUBBI

Prima di tutto Qualenergia.it fa notare che l’esperimento alla Torre di Cerrano è stata una dimostrazione pubblica, «ma senza alcun ricercatore indipendente a verificare».

Non mancano poi, sempre secondo il portale specializzato, dubbi anche sul curriculum di Santarelli: «è “troppe cose” insieme: di formazione è un filosofo, ma si occupa di algoritmi, reti energetiche, divulgazione scientifica, realizzazione di libri e trasmissioni Tv, analisi dei dati (calcistici) per i media, educazione (spesso viene definito “professore” perché insegna in corsi di formazione), collaborazioni con importanti aziende (GSE, GME, Enel Green Power, Università) e, naturalmente, invenzioni di ogni tipo (da un “robot” che analizza i consumi energetici, a una turbina eolica che sfrutta il soffio in uscita da impianti di aereazione). Peccato però che la lista delle pubblicazioni scientifiche, a monte di tante competenze, si scopre essere praticamente vuota».

Stessi dubbi sul gruppo ResOnNetwork: sul sito «estrema vaghezza quanto ad attività, risultati e contenuti».

E poi ancora la spiegazione del funzionamento della Elastic Energy alla Torre di Cerrano cita prima la trasmissione di onde elettromagnetiche e poi quella tramite un campo magnetico fra due bobine.

«Le due modalità non sono intercambiabili», fanno notare sul portale dell’energia.





Persino sugli indirizzi “a Londra e in Italia” c’è da discutere: «la presunta sede a Londra è in realtà una società che affitta recapiti e servizi di segreteria: niente di illegale in questo, ma l’impressione è, di nuovo, che si punti più all’apparenza che alla sostanza». E per quanto riguarda l’indirizzo italiano, in provincia di Teramo, «corrisponde a una palazzina di una abitazione, e chi ha uno studio nello stesso portone ci ha detto di non aver mai sentito parlare di ResOnNetwork».

Il “centro di ricerca” vanta poi molte partnership e l“endorsement del programma NetOnNets, di cui sono autori Gregorio D’Agostino di Enea e Antonio Scala di CNR e dell’Università della California, Berkeley. Ma Antonio Sala ha comunicato a Quale energia di non sapere nulla delle attività di “ricerca” di Marco Santarelli e di non averlo incoraggiato in alcun modo al contrario di quanto si può trovare on line.

Tornando invece all’esperimento di trasmissione a grande distanza di elettricità, «non è stato preceduto da alcuna pubblicazione sui principi teorici che vi sarebbero alla base e di almeno una descrizione sommaria dei dispositivi usati, cose normali nel corso degli sviluppi scientifico-tecnologici, la cui assenza non si spiega neanche con le consuete “ragioni di riservatezza e brevetti».

Il portale ha deciso di incontrare Santarelli via Skype, con il supporto del fisico teorico dell’Istituto dei Sistemi Complessi del Cnr di Firenze, Ruggero Vaia, per valutare l’attendibilità scientifica di quanto dichiarato.

«L’incontro non ha chiarito nessuno dei dubbi esistenti in precedenza», svela il portale: «Santarelli ha ribadito che la trasmissione di energia avviene per induzione fra due bobine “in risonanza”, senza uso di onde elettromagnetiche come trasporto (contraddicendo quanto scritto sul suo sito), e che lungo il percorso ci sono alcuni “sensori” intermedi, che assorbono, accumulano (non si sa dove) e ritrasmettono (non si sa come) l’energia ricevuta, fino a raggiungere il bersaglio. Il fisico ha inutilmente cercato di capire come questo possa avvenire, visto che gli attuali sistemi di induzione elettromagnetica funzionano al massimo a poche decine di centimetri di distanza, ma Santarelli non ha risposto nel merito, rimandando le spiegazioni tecniche all’invio di un lavoro scientifico che starebbe scrivendo».

Nessuna spiegazione chiara neanche sul perché queste dimostrazioni siano fatte invitando il pubblico, ma non ricercatori competenti e indipendenti che verifichino cosa stia succedendo.

Santarelli ha però ammesso che Enea e Cnr sono stati citati a sproposito nei vari annunci stampa, in quanto non hanno partecipato in alcun modo allo sviluppo di Elastic Energy.

Ha negato che tutti questi “eventi pubblici”, al posto di pubblicazioni scientifiche e test seri, servano per attrarre attenzione e raccogliere fondi da potenziali investitori, «ma poi si è lasciato sfuggire che sta lavorando ad Elastic Energy con soli 50mila euro raccolti fra privati, salvo poi correggersi che i “privati” sono lui e suoi parenti. Gli eventi, aggiunge, servono solo ad aggirare il silenzio dovuto all’ostracismo delle istituzioni scientifiche».

Però, a onore di Santarelli, l’inventore di Elastic Energy ha promesso di compiere una dimostrazione di fronte all’inviato di QualEnergia.it, a Vaia e ad altri ricercatori nel mese di settembre.

Insomma basta aspettare ancora qualche giorno.