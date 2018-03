Sanità. Il Dea di II livello spetta a Pescara: lo dice il tavolo di monitoraggio

ABRUZZO. Litigare per ragioni campanilistiche e di voto invece di guardare esclusivamente, disinteressatamente e asetticamente (magari anche con competenza) all’interesse pubblico.

Capita sempre e capiterà ancora sull’istituendo Dea di secondo livello che sposta l’ago della bilancia su uno dei due nosocomi più importanti: Pescara e Chieti.

Ragioni di prestigio e di voti sembrano alla base delle cicliche polemiche che di tanto in tanto ritornano ma per stabilire quale dei due ospedali debba essere potenziato bisogna tenere conto di criteri tecici e articolati che stabilisce la legge e poi la giunta in base a dotazioni, strutture, numeri e molto altro.

Insomma la scelta non è proprio totalmente libera.



Di certo l’ultimo tavolo di monitoraggio ha affermato che il Dea di II livello spetterebbe a Pescara e non potrebbe essere suddiviso salomonicamente per acquietare le ire campanilistiche perchè è qui che si ritrovano il maggior numero di funzioni Hub (Neurochirurgia, chirurgia pediatrica, stroke) e non solo la cardiochirurgia, che ha invece Chieti.



L’altro giorno l’incontro in commissione dei Capigruppo regionali per discutere la possibile localizzazione di un Dea di secondo livello presso l’ospedale Santo Spirito di Pescara ha fatto riscoppiare il caos.



«Rimango meravigliato della forzatura e della fuga in avanti dei consiglieri regionali di maggioranza e assessori regionali poiché dimostrano la loro confusione e impreparazione in merito, soprattutto alla luce di quanto approvato con la DGR numero 271 proprio dalla Giunta regionale nel mese di maggio scorso», ha detto il consigliere regionale di Forza Italia Mauro Febbo «l’Audizione appare più una semplice presa di posizione di campanile piuttosto che un confronto sulle due realtà sanitarie che l’una non può escludere l’altra in quanti prese singolarmente non hanno i requisiti. Infatti rimango meravigliato come i due assessori, Di Matteo e Sclocco, prima avallano l’accorpamento e solo dopo tre mesi prendono una posizione diametralmente opposta all'esecutivo di cui fanno parte e quindi esclusivamente di parte e di campanile firmando un documento. Ho sempre sostenuto che la buona sanità vada pianificata rispettando le esigenze del territorio e i veri numeri dei due presidi ospedalieri».



A far discutere i numeri di accesso al Pronto soccorso, secondo l’Agenzia Sanitaria Regionale Pescara ha 93.794 accessi ma sono di codice rosso solo il 2,0 e di appropriatezza, solo il 0,4 mentre a Chieti dei 65.644 ingressi sono di codice rosso 4,6 e appropriatezza 4,3 quindi più del doppio.

Inoltre secondo la tesi della prevalenza chietina bisogna considerare il Polo del cuore e la presenza dell’Università di Medicina.

«Ricordo», aggiunge Febbo, «come il decreto commissariale 55 del 10 giugno 2016 (Piano di riqualificazione del Sistema Sanitario Abruzzese 2016-2018) dava mandato alla Regione, al fine di creare un DEA di II livello, di prevedere una integrazione funzionale tra i Presidi di Chieti e Pescara presupponendo quindi un ruolo paritetico, cosa su cui si sta lavorando (in silenzio) proprio per evitare queste inutile, dannose e infantile fughe in avanti di un campanilismo che nel terzo millennio non portano proprio a nulla».







Secondo Luigi Febo (Pd) «le direttive nazionali ci dicono che le funzioni non sono il numero dei primari o l’elenco dei reparti, ma le attività assistenziali complesse, di cui bisogna valutare non soltanto i volumi numerici ma gli esiti delle cure, che sono l’unica cosa importante che ci richiedono i pazienti. Il fatto incontestabile è che, nella nuova programmazione ospedaliera, il Policlinico Universitario di Chieti vede aumentare i suoi posti letto da 386 a 498 e vede, oltre all’attivazione del Polo Cardiochirurgico con annessa Rianimazione altamente specialistica, la conferma di discipline ad alta complessità come la Terapia Intensiva Neonatale, la Chirurgia Vascolare, la Chirurgia Maxillofacciale, la Broncoscopia Interventistica e la Chirurgia Toracica solo per citarne alcune. Bene ha fatto l’assessore Paolucci ad avviare, con atto deliberativo, il programma di potenziamento dell’attività di monitoraggio della qualità dei nostri ospedali, perché da esso sarà facile capire che il miglioramento dell’assistenza non potrà fare a meno di una completa e paritetica interazione tra i due Presidi di Chieti e Pescara».





Sara Marcozzi (M5s) invece punta sul fatto che molti reparti ubicati presso l’ospedale di Pescara sono in prestito attraverso le convenzioni attivate dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, proprio nell’ottica decennale di una leale e fattiva collaborazione improntata a dare «la migliore offerta sanitaria ai territori interessati nel solo interesse degli utenti è oltremodo scorretto questo passo in avanti che taluni soggetti vorrebbero fare in danno della città di Chieti e della nostra sanità. Ricordo ai campanilisti che si stanno adoperando in queste ore per il DEA di secondo livello su Pescara che la Regione si è già espressa in merito attraverso una serie di atti, da ultimo con Delibera di Giunta dello scorso 23 Maggio 2017, in cui è stato approvato il Piano di Integrazione funzionale fra i due presidi di Chieti e Pescara. Peraltro, la delibera poggia le proprie basi su un solido documento tecnico-scientifico elaborato da una commissione costituita ad Hoc nel 2016 composta da medici, tecnici, dirigenti del Dipartimento della Sanità e dai direttori generali di entrambe le ASL. Un documento che non lascia spazio a fraintendimenti sul processo di funzionalità che dovrà essere attivato fra i due presidi».







Il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, sostiene che «se da Pescara qualcuno rivendica di poter divenire sede unica del DEA altrettanto può fare il nosocomio teatino, sede di clinica universitaria, con un sistema di emergenza/urgenza efficiente e, con spazi idonei, con servizi tempo-dipendenti integrabili ma, soprattutto, sede dell’intero “polo del cuore” del quale non soltanto il nosocomio pescarese è privo, ma è noto a tutti, nemmeno realizzabile in quella struttura».







Dal canto suo l’assessore regionale Donato di Matteo da ultimo ribadisce che la sua «non è una posizione campanilistica, ma legata al fatto che l'Abruzzo ha il dovere di individuare il DEA di secondo Livello per aumentare la qualità dei servizi sanitari regionali e l'unico ospedale, secondo quanto emerso dal tavolo, è quello di Pescara. Tutte le altre considerazioni di qualsiasi consigliere di forza politica assumono oggi solamente carattere provincialistico».



Di Matteo ci tiene a smentire categoricamente la notizia secondo la quale lui avrebbe votato le delibere di giunta incriminate la 271/17 e la 762/16 «non le ho votate perchè io per votare devo leggerle e studiarle mentre in giunta spesso non accade e poi sono cinque sei mesi che non voto più delibere… Dunque quello che dicono Febbo è gli altri non è assolutamente vero. Inoltre siccome stiamo parlando di programmazione sanitaria il Dea di II livello si deve fare ma si deve fare in fretta. Per me andrebbe affrontata una discussione in Consiglio regionale perchè credo che sia materia da Consiglio e non di giunta. Non capisco perchè Paolucci voglia per forza fare qualcosa che non si può fare individuando Chieti o addirittura pensare di coinvolgere entrambi i nosocomi così distanti… non c’è un altro esempio in Italia di un Dea con due ospedali lontani. Non si può. La scelta deve essere Pescara».