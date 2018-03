Sanità Abruzzo. Le nuove promesse di Paolucci per cure più dignitose

ABRUZZO. La giunta regionale, su proposta dell'assessore alla programmazione sanitaria Silvio Paolucci, ha approvato la delibera che recepisce le recenti disposizioni nazionali in materia di Lea (i livelli essenziali di assistenza).

Il provvedimento contiene, in particolare, novità per quanto riguarda i pazienti affetti da malattie rare o croniche e invalidanti, per i quali viene introdotto il diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo di tutte le prestazioni sanitarie e diagnostiche legate alla patologia.

E' previsto anche l'adeguamento della Rete regionale delle malattie rare, che a breve sarà formalizzato con un distinto provvedimento di giunta.

Viene infine avviato un percorso finalizzato al riconoscimento di quelle ulteriori prestazioni di assistenza protesica, assistenza integrativa e assistenza specialistica a tutela della maternità, per le quali le regioni sono in attesa dei previsti regolamenti nazionali di attuazione.

Ad oggi la regione Abruzzo ha enormi falle proprio sull’assistenza agli anziani che aumentano a dismisura e le strutture liche (accreditate) per la lungodegenza hanno liste d’attesa spesso improponibili che creano disagi enormi ai pazienti.





Da questo punto di vista sembra intravedersi una possibile soluzione visto che ci sarà un aumento di 663 posti letto residenziali per gli anziani non autosufficienti e di 183 posti letto per la lungodegenza e il mantenimento.

E’ questa una decisione che segna un altro passo nel processo di riorganizzazione delle Rete regionale (residenziale e semiresidenziale) per la disabilità, riabilitazione e dipendenze patologiche.

«Un programma - sottolinea l'assessore - che consegnerà agli abruzzesi una rete di offerta sostenibile, ma soprattutto idonea a soddisfare le necessità assistenziali della popolazione».

Per quanto riguarda, invece, la semiresidenzialità, la riorganizzazione consentirà l'attivazione di strutture per il trattamento dei disturbi alimentari (sia in età adulta, che in età evolutiva), di strutture per la riabilitazione estensiva e di strutture per l'assistenza di bambini con svantaggi plurisensoriali.

Purtroppo ad oggi la situazione è preoccupante per i malati cronici che vengono dimessi dagli ospedali in fretta (per liberare posti letto) e che non possono sempre essere sistemati in strutture per la lungo degenza per via dell’affollamento.

C’è da dire che pure trovare le “vecchie” cliniche private alle quali si accede appunto privatamente è cosa molto difficile perchè tutte hanno deciso di prestare solo o per la maggior parte prestazioni in regime di accreditamento, dunque per lo Stato, giudicato un business di gran lunga più remunerativo e sicuro.





CONTROLLI PIU’ ATTENTI?

Da molto prima di Sanitopoli si parla dei controlli blandi, a sorteggio, e spesso inutili della Regione sul sistema sanitario che sia pubblico o accreditato.

L’assessore Paolucci anche su questo versante promette un nuovo sistema di monitoraggio e valutazione della qualità dell'assistenza ospedaliera, sul modello già adottato in poche altre Regioni italiane, come l'Emilia Romagna e la Toscana.



Verranno analizzati 45 indicatori, come la mortalità post infarto o post by-pass, la percentuale di complicanze durante il parto, la quota di riammissioni ospedaliere dopo un intervento di protesi d'anca, oltre ai tempi di attesa per gli interventi post frattura di femore o tibia.



Saranno utilizzati anche indicatori finalizzati alla valutazione del percorso di cura, così da assicurare che il numero di pazienti trattati dalle singole strutture (il volume della casistica) sia sufficiente a garantire elevati standard assistenziali. E' previsto, inoltre, un meccanismo di allerta per rilevare eventuali e significativi scostamenti delle performance delle Asl per quanto riguarda qualità, sicurezza, efficacia, appropriatezza dei servizi erogati e degli esiti delle cure dei pazienti. Il sistema di monitoraggio è dinamico, vale a dire che l'Agenzia sanitaria regionale e il Dipartimento Salute e Welfare della Regione, procederanno periodicamente alla revisione delle procedure, verificando risultati, criticità e prevedendo eventuali correttivi. I risultati delle verifiche - dopo un iniziale periodo di messa a punto che durerà un anno - saranno utilizzati sia per la programmazione di dettaglio della rete ospedaliera, sia per una più efficace valorizzazione delle competenze e delle esperienze professionali degli operatori sanitari.