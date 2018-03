Scuole L’Aquila: non solo Cotugno, c’è anche l’emergenza Bafile e Ipsiasar

L’AQUILA. L’assemblea cittadina indetta dal Comitato Scuole Sicure sabato scorso ha visto la partecipazione di cittadini, studenti, insegnanti e genitori, aderenti e non al Comitato, a vario titolo coinvolti nella situazione delle scuole aquilane.

Ha raccolto l’invito al confronto anche il consigliere provinciale delegato all’edilizia scolastica Vincenzo Calvisi. È stato a quest’ultimo che l’assemblea ha rivolto numerose domande e richieste di maggiori informazione relativamente alla sistemazione degli studenti dell’Istituto Superiore Cotugno che, da stamattina, si vedono distribuiti su 5 strutture scolastiche diverse, tra piano terra e primo piano della sede originaria in Via Da Vinci e aule disponibili negli edifici dell’Itis, del Colecchi, dei Musp ITS e Carducci.

L’utilizzo della porzione della sede in Via Da Vinci consentirà agli studenti del Liceo Linguistico di usufruire, come didattica richiede, dei laboratori linguistici, in condizioni di sicurezza, secondo gli amministratori della Provincia, confortati anche dalle ulteriori indagini tecniche effettuate dall’ingegner Pace. La scelta invece di ricollocare classi del Cotugno nelle altre scuole di Colle Sapone vede ancora irrisolte le svariate problematiche derivanti dall’aumento di popolazione studentesca in edifici sismicamente inadeguati. Preoccupa in particolare l’Itis che, oltre ai suoi studenti, ospiterà ben 10 classi del Liceo, nonostante il suo indice di vulnerabilità pari allo 0,17, e sul quale nessuna considerazione tecnica è stata fatta per valutare l’aggravio.







Il Comitato ha già più volte chiesto che gli amministratori, insieme alle dirigenze scolastiche di tutte le scuole del Polo, mettano a punto piani di evacuazione e di emergenza studiati e verificati, che consentano, almeno una gestione adeguata e sicura di possibili situazioni di pericolo. In occasione dell’assemblea la richiesta è stata ribadita anche al consigliere provinciale delegato. L’ente provinciale non è direttamente competente in materia di protezione civile, ma date le scelte fatte e le responsabilità assunte, se ne sollecita anche un suo interessamento.

L’assemblea è stata occasione per denunciare, per l’ennesima volta, anche le condizioni del Liceo Bafile, che, a tutt’oggi non adeguato a resistere ad azioni di tipo sismico, come sottoscritto dai tecnici per tutti i corpi che compongono il complesso Bafile-Colecchi, è privo anche dei necessari presidi antincendio nonché della relativa certificazione e dove insiste, in quella che dovrebbe essere un’area di evacuazione e raccolta in caso di emergenza, un’ area di cantiere che riduce in maniera importante gli spazi necessari pur non essendoci alcun lavoro in corso.

Altra grave situazione, rimasta inspiegabilmente irrisolta, e sulla quale si sollecitano le amministrazioni, è quella dell’Ipsiasar, ospitato in musp per quanto riguarda le aule, ma i cui studenti frequentano i laboratori posti al piano terra di un edificio puntellato e dichiarato da abbattere.

Gli studenti presenti hanno manifestato la necessità di una maggiore attenzione da parte delle istituzioni alle esigenze, anche relativamente ai trasporti pubblici per i quali si chiede un coordinamento tra le aziende Ama e Tua.

Le attuali condizioni di frammentazione dell’IIS Cotugno permarranno fino al completamento dei lavori sulla ex Optimes che si configura come “struttura di rotazione”.

Non ci sono indicazioni certe della tempistica necessaria, l’auspicio espresso dal Consigliere Calvisi è che non vada oltre l’anno scolastico appena avviato. La Provincia sta continuando comunque a individuare strutture alternative disponibili in breve tempo, nella prospettiva di risolvere la situazione anche delle altre scuole superiori di sua competenza. Resta di fatto la necessità di una programmazione e pianificazione per la quale è assolutamente necessaria una concertazione con l’ente comunale.