Discarica Atri, Mazzocca «proteste in ritardo di 12 anni»

ATRI. «C’è molta confusione sulla discarica di Atri. In Regione non esiste infatti alcun progetto di ampliamento. Inoltre, la mia attenzione a riguardo è da sempre massima, fin dai tempi della mia consiliatura comunale a Pineto».

A parlare è il consigliere regionale del Pd, Luciano Monticelli, che nei giorni scorsi era stato sollecitato proprio dai cittadini a parlare del caso. L’ampliamento sta facendo discutere: residenti e amministrazione comunale sono sul piede di guerra e dicono no ai nuovi lavori ma la Regione chiarisce tutto l’iter e salta fuori che le proteste di oggi sono in forte ritardo. Di almeno 12 anni.

Il sottosegretario all’Ambiente, Mario Mazzocca, spiega che la Regione Abruzzo ha adeguato il Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti per il periodo 2017/2022 e che dall’11 luglio 2016, si sono tenuti ben 6 tavoli di concertazione «in cui chiunque, avendo per tempo a disposizione l’intera documentazione, avrebbe potuto e dovuto esprimere le proprie opinioni pubblicamente ed ufficialmente».

Inoltre, nell’ambito del periodo di consultazione previsto per la procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), ovvero 60 giorni conclusi il 23 maggio 2017, oltre che nei diversi tavoli di concertazione tenutisi, «nessuno ha avanzato proposte diverse per il sito di discarica S.Lucia di Atri, per esempio il Comune di Atri, associazioni di zona, gruppi consiliari».

Il sottosegretario spiega che la Regione ha tenuto conto di una programmazione esistente dei Piani Provinciali e di nuove proposte avanzate proprio nei tavoli di concertazione.

Sulla discarica S.Lucia di Atri , di titolarità del Consorzio pubblico Piomba-Fino di Atri (TE), il PRGR prevede «nient’altro che la conferma delle previsioni di ampliamento per 360.000 mc, già approvata con Delibera del Consiglio Provinciale di Teramo nel 2005. Cioè da oltre 12 anni. Stridono fortemente, pertanto, le rimostranze del Comune di Atri che avrebbe dovuto, se ne aveva reale intenzione, evidenziarle nei modi, forme e termini dovuti, avendone avuta ampia possibilità».

Mazzocca chiarisce infine che in Provincia di Teramo è attualmente in esercizio la sola discarica per rifiuti non pericolosi di Atri; «al momento la Regione Abruzzo non è in possesso di alcun progetto di ampliamento per il sito. Nel caso, lo stesso dovrà essere assoggettato preliminarmente a VIA e dovrà essere rilasciata dai Servizi competenti un’AIA secondo le normative vigenti».





«Ho portato avanti numerose battaglie, senza essere stato peraltro mai ascoltato dai colleghi sindaci, relativamente alla concessione di un’autorizzazione ai Comuni del Consorzio Piomba Fino da parte della giunta Chiodi a portare i rifiuti in Molise», continua Monticelli.

«Una decisione che, oltre a tenere sotto controllo il futuro del sito atriano in termini di saturazione, avrebbe permesso un risparmio tra i 60 e gli 80 euro a tonnellata rispetto ai costi dovuti a discariche private. Avevamo chiesto alla Regione di attivarsi in tal senso, perché questo avrebbe fatto risparmiare parecchio anche i cittadini, ma l’autorizzazione, purtroppo, non è mai arrivata. Né gli amministratori regionali hanno voluto incontrarci. Al contrario, ringrazio di cuore il Sottosegretario Mazzocca che ha messo in campo un’azione condivisa per il settore rifiuti, in cui tutti hanno avuto l’occasione di proporre idee».