Rimboschimenti post incendi, la Regione ci spera ma ambientalisti frenano: «fa solo danni»

SULMONA. A tre settimane dall’inizio del rogo del Monte Morrone la montagna mostra tutte le ferite della malvagia stupidità di criminali che hanno compiuto una violenza senza precedenti al territorio ed alla salute dei suoi abitanti.

A pochi giorni dalla data fissata dal presidente Luciano D’Alfonso (il 13 settembre) per una riunione in Regione finalizzata a valutare la possibilità di chiedere una deroga al divieto, previsto dalla legge, di rimboschimento immediato delle aree devastate dal fuoco, il Wwf, anche anche i comitati cittadini di Sulmona, ribadiscono la propria posizione: il rimboschimento rappresenterebbe un gravissimo errore, da ogni punto di vista.

Il Wwf è chiaro: «il primo errore è stato già quello di parlarne – lo hanno fatto l’assessore Andrea Gerosolimo (poche ore dopo lo scoppio del primo incendio) e qualche giorno dopo il presidente D’Alfonso – perché annunciare una simile intenzione avrebbe potuto (e non si può escludere che ciò sia realmente accaduto) indurre i piromani a intensificare la propria azione. Il secondo quello di escludere il Parco Nazionale della Majella dal tavolo del 13».

Un errore ancora più grande sarebbe, secondo gli ambientalisti, quello di dare seguito a quegli incauti annunci, sia dal punto di vista naturalistico che da quello economico. Ci sarebbe infatti un enorme spreco di risorse a danno e non in favore della montagna.

Il Wwf spiega che un bosco artificiale si riconosce immediatamente per avere alberi tutti uguali, della stessa altezza e più o meno alla stessa distanza l’uno dall’altro. Un ambiente poco attrattivo, monotono e penalizzante dal punto di vista dello sviluppo della biodiversità, del tutto improprio in un’area naturalistica di pregio.

«La ripresa naturale della vegetazione, anche se richiede tempi più lunghi, ha tutt’altro aspetto, “naturale” appunto, e garantisce, attraverso una accentuata biodiversità vegetale, la presenza di numerose e diversificate specie animali. Che oggi si parli di rimboschimento significa soltanto che non siamo stati capaci di imparare dagli errori del passato e che peraltro vogliamo rischiare di far rinascere la spirale perversa fiamme/ripiantumazione che la legge vuole combattere. Quelli che possono servire sono unicamente interventi puntuali di messa in sicurezza, ovviamente con ingegneria naturalistica, a fronte di eventuali criticità in relazione al dissesto idrogeologico. Per il resto occorre lasciare che la natura faccia il suo corso e niente altro. Più che mai in un Parco Nazionale», sottolinea il Wwf.





I NUMERI DEGLI INCENDI

Sempre il Wwf proprio questa mattina ha presentato i dati sugli incendi in Abruzzo.

In particolare le aree boscate in fumo nei primi otto mesi del 2017 sono aumentate di 46 volte rispetto all’intero 2016.

Sono stati interessati in tutto 136 Comuni su 305 con rischi ambientali e per la salute dei cittadini.



Il numero totale degli incendi è di oltre 210 incendi. L’anno scorso in dodici mesi erano stati 89. In media 7,4 roghi al mese nel 2016, addirittura 26 nel 2017.

Quest’anno, sino alla fine del mese da poco concluso, la superficie boschiva devastata dalle fiamme è stata di circa 4000 ettari. Vale a dire una superficie 46 volte più grande di quella interessata nei dodici mesi del 2016 (87 ettari - fonte ex Corpo Forestale dello Stato, dato pubblicato sul sito della Regione Abruzzo). E si tratta, al momento, di stime provvisorie purtroppo destinate a essere ritoccate verso l’alto.

I circa 4000 ettari di bosco bruciati erano parte dei 6000 ettari complessivamente devastati: sono andati infatti in fumo anche praterie e habitat di pregio di rilievo europeo. Le fiamme del resto hanno imperversato per giorni nel Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga (Campo Imperatore), ancora più a lungo nel Parco Nazionale della Majella (monte Morrone), hanno interessato il Parco Regionale Sirente Velino e hanno lambito il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise. E l’emergenza, a dispetto del maltempo, non è tuttora conclusa, come ben si vede semplicemente seguendo le notizie di cronaca di questi giorni.





CONSIGLIO COMUNALE DI SULMONA DICE NO

Analoga la presa di posizione assunta dal consiglio comunale di Sulmona: l’assise civica della città di Ovidio ha votato all’unanimità un ordine del giorno nel quale si boccia chiaramente l’ipotesi del rimboschimento e si sostiene invece che bisogna favorire «un naturale e fisiologico ripristino della vita del Morrone, anche e non solo al fine di evitare speculazioni di qualsiasi natura».

Una presa di posizione che si aggiunge a quelle espresse da altre amministrazioni locali (Pratola Peligna, ad esempio) che hanno a cuore gli interessi del territorio e che sanno dare peso alle valutazioni di carattere scientifico emerse in queste settimane e rilanciate pubblicamente nella manifestazione che il WWF, insieme ad altre organizzazioni e a tanti cittadini, ha tenuto il 2 scorso a Pescara.

«La Società Botanica Italiana e qualificati dipartimenti universitari, compreso quello dell’Aquila – chiarisce il delegato Abruzzo del WWF Luciano Di Tizio –, studiano da anni queste problematiche e saprebbero ben consigliare sulla strada giusta da seguire. I rimboschimenti, tanto di moda in passato, in particolare nella prima metà del secolo scorso, hanno provocato danni alla biodiversità oltre a favorire indirettamente i malintenzionati (e le fiamme) per via proprio del giro di denaro che tali scelte hanno comportato. Lo abbiamo detto più volte e lo ribadiamo con forza: bisogna contrastare e non favorire gli interessi economici legati agli appalti post-incendio per le operazioni di rimboschimento. D’Alfonso dimostri di avere a cuore ciò che conta per la stragrande maggioranza degli abruzzesi e non gli interessi economici di pochi, dannosi peraltro per l’ambiente, cancellando dalla propria agenda questa idea sbagliata».





LA CRIMINALITA’

«Nessuno può escludere», sottolineano invece i Comitati cittadini di Sulmona, «l’azione e gli interessi della criminalità organizzata, come riportato puntualmente dalla stampa ogni qualvolta che le Regioni più coinvolte (come Sicilia, Calabria, Campania e Puglia) diventano teatro di questi enormi roghi, che ogni anno mandano in fumo migliaia di ettari di bosco».

Ad esempio preoccupano gli appetiti destati dal business del legno per le centrali a biomasse. Ieri sera, nella trasmissione di Tv7 su Rai 1, è andato in onda un ampio servizio sugli incendi in Calabria dove si evidenziava che la procura di Castrovillari sta indagando sul collegamento tra incendi e centrali a biomasse: le aree interessate dal fuoco vanno ripulite entro un anno (bonificate) e tutto il legname triturato finisce in queste centrali.

Triste primato per questo 2017 in cui i roghi sono aumentati del 500%, non sono stati spenti con tempestività ed in Calabria le 4 centrali a biomasse presenti, di cui la più grande è quella dell’Enel nel parco del Pollino (una quinta è in costruzione), sono tutte vicine al luogo degli incendi.

«Dobbiamo vigilare affinché nessun “avvoltoio del paesaggio” possa banchettare sulla catastrofe che ha colpito la nostra Valle», dicono i Comitati.







SABATO ALTRI INCENDI

Intanto il Monte Morrone, da sabato pomeriggio si è riacceso prepotentemente con un focolaio tra i Comuni di Pratola Peligna e Roccacasale mentre due focolai erano chiaramente visibili più in cima verso Sulmona.

Il protocollo per lo spegnimento è stato lo stesso dei giorni scorsi to nell’incendio in località Marane di Sulmona e cioè due Canadair con frequenza di lancio ogni venti minuti in orario di ufficio.



Elisabetta Bianchi, capogruppo di Forza Italia al Consiglio Comunale di Sulmona, ha chiesto una commissione parlamentare di inchiesta sui fatti che hanno portato ai fenomeni incendiari.