Studi, movimenti e associazioni: «Nessuna deroga, nessun rimboschimento»

ABRUZZO. Il fronte del fuoco sembra destinato a spegnersi definitivamente anche se ancora ieri, 8 settembre, i canadair erano impegnati su più focolai nelle zone interne tra Roccacasale e il Morrone.

Sul fronte politico, invece, si profila uno scontro duro tra chi vuole a tutti i costi il rimboschimento e lo voleva quando le fiamme bruciavano da pochissime ore e chi si sta facendo una cultura sulle teorie del rimboschimento e non vuole agevolare nessun dubbio o retropensiero nè tantomeno fare scelte azzardate e dannose.

Tra i comuni colpiti dalle fiamme c’è anche chi si sta muovendo interpellando studiosi per apprendere le conoscenze fondamentali e stabilire se vi siano le condizioni per operare un rimboschimento o se sia una spesa da non fare persino per ragioni precise e ambientali.

Il fronte ambientalista si muove ma pare frastagliato da una serie di iniziative più virtuali che reali dietro le quali si possono nascondere anche giochi politici reconditi e meno chiari.

Ad uscire ufficialmente allo scoperto e nel mondo reale è il Collettivo AltreMenti Valle Peligna che esprime la sua netta contrarietà.







«Ci appare evidente, infatti», spiega il collettivo, «che avviare processi di rimboschimento anticipato crei occasione, per grandi aziende private, di mettere le mani sulla nostra montagna e lucrare sulla nostra tragedia, e costituisca di fatto un precedente inquietante, un “circolo vizioso” appetibile anche per la criminalità organizzata, in un momento peraltro in cui le indagini sono in corso per individuare, speriamo presto, i responsabili di un simile scempio».

Si dicono invece favorevoli a una gestione partecipata, condivisa e dal basso della fase post emergenziale e della messa in sicurezza delle frazioni pedemontane di Sulmona e del paese di Roccacasale.

Il collettivo si augura maggiore partecipazione e percorsi amministrativi condivisi e ricordano come «i cittadini della Valle Peligna, in questa situazione emergenziale, son riusciti a dar prova di unione e amore per il proprio territorio, sebbene la stessa prova non sia venuta dalle Istituzioni. Per accompagnare la gestione condivisa, proponiamo una serie di iniziative di formazione sul bosco, affinché tutta la cittadinanza acquisisca le conoscenze necessarie per dare un contributo fattivo alla fase post- incendio. Siamo stati tutti colpiti dalla tragedia del nostro Morrone in fiamme, ma, forti anche dell'esperienza acquisita sul campo come volontari, siamo convinti che la fase che si va aprendo va gestita con lucidità, razionalità e preparazione, senza cedere alle lusinghe di un rimboschimento anticipato o alle promesse di possibili posti di lavoro».

«La montagna, la nostra montagna, è un bene comune e pertanto va tutelato e salvaguardato da chi vuole speculare con soldi pubblici: lasciamo al Morrone fare il suo corso naturale di ripresa, lasciamo che la natura usi la sua resilienza per ricostruire, e meglio, ciò che l’uomo ha distrutto».

Appuntamenti per discutere in assemblea martedì 12 settembre alle ore 17:30 in Piazza XX Settembre a Sulmona, «autoconvocata dal basso per avviare e definire le modalità di gestione della fase post emergenza incendio».

Il giorno dopo appuntamento a Pescara.





NUOVO SENSO CIVICO: «PROFONDA INQUIETUDINE CHE SI RINNOVA»



Nuovo senso civico, l’associazione tra le prime a parlare di rischio incendio elevato in Abruzzo già a giugno parla di una «rinnovata inquietudine dell’opinione pubblica circa l’operato dei criminali e delle istituzioni».

L’associazione ricorda che ormai non ci sono più dubbi circa la matrice dolosa degli incendi e che il tutto si è sviluppato all’interno dell’area del Parco Nazionale e che proprio per questo non essendoci possibilità edificatorie bisogna ricondurre ad altro le ragioni dei gesti delittuosi.

«A nostro modo di vedere, potrebbe delinearsi il profilo di un progetto di incendio doloso che avrebbe lo scopo di agguantare la pioggia di euro che lo Stato potrebbe elargire per il rimboschimento», scrive in una nota Nuovo Senso Civico spiegando la loro teoria, «una “collana di perle” infilate nel filo della teoria che andiamo a spiegare si compone di elementi – “perle” - disposti in ordine cronologico».





Ecco gli elementi:

1) La siccità e il caldo epocali di questa estate erano stati ampiamente annunciati;

2) Nonostante le "raccomandazioni" della Presidenza del Consiglio, il richiamo del capo della Protezione Civile e l’aggravante della sciagurata eliminazione del corpo forestale dello Stato, l’Abruzzo si presenta all’inizio dell’estate con un Piano Antincendi Boschivi privo di mezzi aerei, come la legge impone;

3) i criminali appiccano i roghi sul Morrone;

4) la macchina dell'emergenza parte con lentezza e inadeguatezza, elementi che peggiorano enormemente i termini del disastro;

5) la reazione istituzionale della Regione è inadeguata e affidata inizialmente alle dichiarazioni via facebook di un assessore dalla tempestività imbarazzante - appena 6 ore dopo il primo rogo -- quanto inopportuna, perchè nel suo post si legge già la direzione che la politica intende assumere : il rimboschimento in deroga alla legge. Direzione confermata tre giorni dopo da D'Alfonso, con la convocazione della giunta e la richiesta dello stato di calamità per ottenere più di 300 milioni proprio per il rimboschimento. La prima è che realizzando il rimboschimento in deroga alla legge è come dire ai criminali di incendiare tutti i boschi che vogliono; la seconda è che i boschi ricrescono da soli, col tempo che la natura impone. Oggettiva linearità istituzionale è il rispetto delle regole, che il “tempestivo” post di qualcuno, ha infranto, in nome di un amore assai perverso e discutibile per la propria terra. Piangeremo ma non saremo complici».