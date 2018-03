La ludoteca fantasma per far risorgere L’Aquila: titolare deve restituire 90 mila euro

L’AQUILA. Soldi dell’Europa erogati per rilanciare nuove iniziative imprenditoriali post sisma e occupazione ma finiti nelle mani ssbagliete. E per questo dovranno essere restituiti, così come ha stabilito con una recente sentenza la Corte dei Conti.

Sabrina Di Giannantonio e il marito Massimiliano Mellone dovranno rendere ben 90 mila euro di fondi pubblici comunitari.

Soldi che dovevano far risorgere L’Aquila, nel caso specifico con una ludoteca con giochi gonfiabili, ma che in realtà hanno fatto sprofondare la città nell’ennesima inchiesta della Guardia di Finanza.

Di casi simili negli anni gli inquirenti ne hanno scovati moltissimi. Decine i procedimenti penali aperti e parallelamente i casi hanno preso anche la via della Corte dei Conti. Sullo sfondo una città martoriata non solo dal terremoto ma anche da inchieste contro i ‘furbetti’ dei contributi per l’autonoma sistemazioni, quelli che si sono ricostruiti case che non sono venute giù per colpa del terremoto e che hanno provato a metter su aziende fantasma.





Storie che hanno indignato e disgustato i tanti aquilani onesti che dopo il 6 aprile sono ripartiti con impegno, fatica e onestà.

In questo caso l’indagine è partita dopo le verifiche della Guardia di Finanza proprio nei confronti di Sabrina Di Giannantonio, di 44 anni, nata all’Aquila e residente a Tempera, titolare della ditta Airpark e del marito Massimiliano Mellone, di 46 anni, amministratore di fatto della società.

La donna è risultata beneficiaria di un finanziamento a fondo perduto di 83.152,31 euro concesso a fronte di spese sostenute per l’attivazione di una nuova impresa e rappresentate, soprattutto, dall’acquisto di “giochi gonfiabili”.

Dopo i controlli fiscali è stato accertato che l’azienda, per evadere l’Iva e le altre imposte sui redditi, era ricorsa all’utilizzo e all’emissione di fatture fittizie.

Per gli inquirenti l’acquisto dei giochi, avvenuto tra il 2010 e il 2011, era funzionale «ad un disegno criminoso» volto «all’ottenimento del maggior contributo pubblico possibile attraverso la sovrafatturazione della cessione dei beni, cui è seguito la restituzione, da parte del venditore, di una quota del corrispettivo attraverso l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e l’intervento di un terzo imprenditore».





Secondo l’accusa alcuni giochi oggetto del noleggio come il “toro meccanico cinese”, non era nella disponibilità della società.

Nel corso della perquisizione domiciliare nella sede legale della ditta dei giochi nemmeno l’ombra. La donna in quell’occasione si avvalse della facoltà di non rispondere.

E da quel momento una serie di scoperte: la società non esercitava l’attività nella sede dichiarata, per la quale aveva beneficiato di soldi pubblici, non ha rispettato l’obbligo di esercizio dell’impresa nei cinque anni successivi alla chiusura del progetto d’investimento.

I finanzieri hanno infatti scoperto che l’attività era stata chiusa a marzo del 2011 ma sarebbe dovuta rimanere aperte fino a marzo del 2016. La donna i è giustificata spiegando che l’attività e che i beni (giochi gonfiabili) erano conservati presso la proprietà di un conoscente.





Inoltre l’unico dipendente assunto era sua mamma.

I giudici della Corte dei Conti parlano di «danno concreto alle pubbliche finanze», «gravi e reiterate violazioni» dei due coniugi. Tutte violazioni che «confermano le precise e diffuse irregolarità».

Nella sentenza si certifica che i giochi non sono stati ritrovati, la ditta non ha esercitato l’attività nella sede dichiarata, non ha rispettato l’obbligo di esercizio dell’impresa nei cinque anni successivi alla chiusura del progetto d’investimento e non ha rispettato nemmeno i termini sulla tempistica della chiusura del programma d’investimento. Inoltre è stata violato anche il termine di 36 mesi per il mantenimento del livello di occupazione creata

«Senza la consapevolezza ed il fattivo operare della Giannantonio e del Mellone il finanziamento non avrebbe potuto essere ottenuto, a danno non soltanto della Regione Abruzzo ma anche di altre società richiedent».



a.l.