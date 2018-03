Bilanci pasticciati della Regione Abruzzo: lusinghe a Padoan che non si sbilancia

CHIETI. Regali, lusinghe, complimenti ma il ministro Padoan quella parola che lo impegnava a dare il via libera ai conti della Regione ieri non l’ha detta. Dal presidente D’Alfonso in giù attendevano con il fiato sospeso un anticipo che potesse rasserenare la verifica dei bilanci che hanno ancora bisogno dopo 20 anni di speciali deroghe e indulgenza smisurata da parte del controllore sulla regolarità.



.L’occasione è stata data dal convegno "Silvio Spaventa: l'Abruzzo che pensa Italia", che si è svolto ieri pomeriggio nel teatro Marrucino di Chieti. Al convegno ha partecipato il ministro dell'Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan e il vice presidente del Csm, Giovanni Legnini, Francesco Bonini (rettore LUMSA Roma), Erika Guerri (Sostituto Procuratore Generale presso la Corte dei Conti Procura regionale per l'Abruzzo), Renato Mazzoncini (amministratore delegato e direttore generale Ferrovie dello Stato Italiane),

C’erano però tutte le istituzioni civili e militari, compresi procuratori, generali e colonnelli delle forze dell’ordine e della Finanza. Molti sindaci e rappresentanti dell’esecutivo regionale ma anche molti imprenditori (in terza fila Carlo e Alfonso Toto) e la Chieti che conta.

Una iniziativa voluta e finanziata da Regione Abruzzo, Fondazione Pescarabruzzo, Fondazione Bertrando e Silvio Spaventa e dalla Camera di Commercio di Chieti,

«Per la prima volta nella storia repubblicana - ha rivelato il presidente D'Alfonso - abbiamo ospitato un ministro delle finanze e non è un caso che ciò avviene in un momento di riflessione sulla figura di Spaventa. Noi lavoreremo affinché L'Abruzzo sia bersaglio di grandi investimenti nazionali. Siamo una piccola regione ma abbiamo avuto grandi uomini che hanno lavorato nelle istituzioni: Remo Gaspari, insieme a Spaventa e Francesco Filomusi Guelfi, è stato un politico straordinario che, nel 1990, ha 'ripensato' il procedimento amministrativo».

Nonostante le lusinghe per cui il presidente D’Alfonso è noto nessun annuncio nel merito della spinosissima vicenda dei bilanci è arrivata da Padoan.

La “buona” notizia -che avrebbe tolto le castagne dal fuoco all’attuale esecutivo ma non certo per gli abruzzesi- doveva essere la notizia dell’allungamento, fino a venti anni, dei tempi entro i quali portare a termine il piano di ammortamento del disavanzo di circa 770 milioni di euro che si e' accumulato negli ultimi venti anni.

Vent’anni di distrazione totale di fondi e di controlli che hanno permesso l’accumulo di un disavanzo ancora in aumento senza che nessuno dei tanti responsabili abbia mai potuto pagare gli errori che oggi ricadono su una intera regione.

Il ministro Pier Carlo Padoan tuttavia ha teso una mano ed ha ricambiato con cortesia qualche complimento doveroso se non altro per la medesima appartenenza politica elogiando l’esecutivo per tre motivi.

«Il primo - ha sottolineato Padoan - e' la fine della gestione commissariale della finanza regionale, specie per quel che concerne la Sanita'. Il secondo esempio - ha aggiunto il ministro - e' che l'Abruzzo e' la prima regione a completare il programma di rientro come area in ritardo di sviluppo obiettivo uno dei fondi strutturali e quindi essere promossa ad una situazione di normalita'. L'ottenimento di tale risultato e' la combinazione di una sana gestione delle risorse ma con la visione strategica dell'industria».



Il terzo esempio riguarda la ricostruzione post terremoto di L'Aquila.

«Mai come prima - ha evidenziato Padoan - sono state utilizzate le risorse da destinare alla ricostruzione, risorse locali, nazionali ed europee».

Sulla situazione del Paese Padoan si è fatto i complimenti dicendo che «si sta per concludere una legislatura, la prossima avra' in dotazione uno stato dell'economa migliore rispetto a quello che questa legislatura ha ereditato e questo grazie al lavoro degli italiani, delle imprese, delle famiglie, anche un po' per merito del governo. La visione che dovra' accompagnare l'Italia nella prossima legislatura dovra' intanto partire dal fatto che l'Italia e' in ritardo e lo e' stata per almeno due decenni nei confronti dei partners europei - ha aggiunto il ministro - una Italia che deve fare tesoro degli errori passati, dall'aver vissuto non solo una grande crisi finanziaria che finalmente sta finendo ma, ancor prima di questa crisi, di aver vissuto un periodo in cui si sono perse molte occasioni. Questa logica del declino si deve rovesciare totalmente basandosi sulle ricchezze del Paese che sono essenzialmente le ricchezze delle persone, il capitale umano. Questo e' l'insegnamento che prendo essenzialmente dal pensiero di Silvio Spaventa, una visione da tradurre in cose pratiche».

Dopo la festa, le strette di mano e le promesse a latere resta da mettere a posto le carte e soprattutto i numeri dei bilanci.

Il verdetto del ministero delle Finanze è importante ma anche quello della Corte dei conti lo sarà.