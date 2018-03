Asl L’aquila, taglio di 100 lavoratori e liste d’attesa record

L’AQUILA. E’ partita la seconda fase dello stato di agitazione del personale dirigente e del comparto della ASL di Avezzano-Sulmona-L’Aquila, con annessa richiesta di convocazione al Prefetto.

L’incontro si dovrebbe tenere nei prossimi giorni.

Le motivazioni alla base della protesta derivano dal conclamato taglio dei costi del personale, stimabile ad oggi in circa 5,3 milioni e dalle evidenti ripercussioni che il taglio comporta sia in termini di erogazione dei servizi sanitari pubblici, sia sulle condizioni di lavoro a cui sono costretti ogni giorno i lavoratori della Asl.

Ad oggi, infatti, viene confermato il taglio di quasi 100 posti di lavoro.

La riduzione di personale aggrava ancora di più la già insufficiente dotazione organica stabilita nel 2014. Infatti la stessa ASL, con la deliberazione del direttore generale numero 1990 del 30 novembre 2016, riconosceva un’esigenza ulteriore di personale per 277 unità rispetto alle previsioni di fabbisogno formalizzate con la dotazione organica stessa.

Francesco Marrelli, Anthony Pasqualone e Angela Ciccone della Fp Cgil Provincia dell’Aquila raccontano come emerga «in maniera sempre più consistente la cronica e strutturale carenza di personale su tutte le categorie professionali».

Infatti, a fronte di una previsione complessiva pari a 4053 unità di personale, solo 3417 posti risultano coperti, con la conseguente quantificazione in 636 posti vacanti al 31 dicembre 2016.

«A tal proposito», continua il sindacato, «facciamo presente che nel mese di agosto si sono tenuti diversi incontri con i sindaci del territorio, i quali nel prendere atto della grave carenza di personale hanno tutti lamentato che l’attuale dotazione è assolutamente insufficiente a garantire i livelli minimi di assistenza e il mantenimento degli attuali servizi».

«E’ inammissibile continuare ad assistere, così come è avvenuto nel periodo estivo, ad accorpamenti e chiusure di servizi sanitari pubblici essenziali in dispregio alla garanzia del diritto alla salute e in violazione delle normative contrattuali e di legge in materia di orario di lavoro», vanno avanti i sindacalisti.

«Ad oggi continuano a permanere tutte le criticità già denunciate. In particolar modo si assiste ad elaborazioni di turni che vengono predisposti a cadenza settimanale, senza la giusta previsione dei riposi settimanali previsti per legge, senza che vengano garantite le 11 ore di riposo tra un turno e l’altro nell’arco delle 24 ore, senza che si dia ai lavoratori la possibilità di usufruire delle ferie pregresse con conseguente eccessivo ricorso al lavoro in somministrazione (personale infermieristico, ostetrico e operatori socio-sanitari) per i quali si assiste a sottoscrizioni di contratti a cadenza mensile il più delle volte rinnovati a ridosso delle scadenze. A questo si aggiunga un eccessivo ricorso al lavoro straordinario quale strumento di attuazione dell’attività ordinaria e programmata, in carenza di contrattazione per costituire la banca ore e regolamentare contrattualmente l’orario di lavoro collettivo. Si assiste infatti a continue variazioni unilaterali degli orari di lavoro del personale turnista. Inoltre al perdurare del blocco del turnover all’80% consegue il ricorso a tipologie di lavoro precario al fine di mantenere la continuità assistenziale. Un ulteriore vulnus nei riguardi dei lavoratori, che già vivono nell’incertezza della continuità del rapporto di lavoro».

La FP CGIL torna dunque a richiedere alla Regione Abruzzo di predisporre tutti gli atti necessari a determinare l’effettivo fabbisogno di personale nel rispetto delle normative sul giusto riposo.

«Ad oggi bisogna rilevare che la Regione Abruzzo non ha provveduto al rilevamento del fabbisogno del personale poiché ha concentrato la propria attenzione sul contenimento della spesa, mettendo in secondo piano quello che dovrebbe essere l’obiettivo prioritario, ovvero la garanzia di servizi pubblici di qualità e fruibili da tutti i cittadini, soprattutto in un territorio che occupa circa la metà della regione in un contesto prevalentemente montano», chiude la Fp Cgil.







LISTE D’ATTESA SEMPRE PIU’ LUNGHE

Intanto aumento delle segnalazioni per carenza di personale, infinite liste d'attesa e infezioni all'ospedale San Salvatore di L'Aquila.

Lo segnala il Tribunale per i diritti del malato.

«Sono problematiche che i pazienti percepiscono - spiega la responsabile Maria Caterina Sirolli - ultimamente sono aumentate le segnalazioni per carenza di personale in alcuni reparti ed il paziente lo avverte, poi per alcuni interventi le liste d'attesa sono molto lunghe, questo significa che quando il paziente ha una determinata urgenza, che magari non viene segnalata come tale ma lo è, va dal privato, abbiamo un ricorso al privato che va aumentando notevolmente».

«Poi - aggiunge - c'è il diffondersi della problematica delle infezioni ospedaliere che si registrano in numero sempre maggiore e abbiamo avuto ben tre segnalazioni. Questo spaventa, mette paura, ovviamente».

Ma sono anche altri aspetti negativi che il paziente avverte e che «devono trovare soluzione», spiega ancora Sirolli.

«Abbiamo medici che sono andati via, il paziente seguito da quel medico tende ad andar via, a seguire, se può, quel medico. Questo comporta una spesa per il cittadino e non tutti possono permetterselo. Spesso abbiamo delle interruzioni del servizio Adi, l'assistenza domiciliare integrata, che ricadono sul paziente costretto a casa che deve seguire per forza una determinata fisioterapia - aggiunge la responsabile del tribunale per i diritti del malato di L'Aquila - I problemi sono tanti, noi non vogliamo entrare in quella che è la discussione politica, registriamo solo l'aumento notevole delle segnalazioni».

Sul rapporto con il direttore generale della Asl provinciale di L'Aquila, Rinaldo Tordera, la dirigente del Tribunale sottolinea: «C'è interlocuzione ma fino a un certo punto, nel momento in cui ai problemi viene anteposto un discorso economico per il quale non si può fare altro, quindi il personale non può essere sostituito perché non ci sono i fondi, i concorsi non vengono banditi e di conseguenza i posti rimangono vuoti».