Tavolo di Monitoraggio Sanità. Febbo sbugiarda Paolucci: «basta mentire»  

ABRUZZO. «I miei timori sul perché Paolucci ha tenuto "secretati" i documenti per un mese si sono materializzati. Sono rimasto esterrefatto e allibito poiché viene fuori una realtà sanitaria lontana anni luci da quella rappresentata dall’assessore dove ha palesemente nascosto alcuni dati rilevanti e spudoratamente mentito su altri punti. Paolucci la smetta di continuare a mentire».

Questo il commento del Presidente della Commissione vigilanza e consigliere regionale di Forza Italia, Mauro Febbo che dai primi di agosto aveva richiesto la documentazione ricevendola solo il primo settembre (qualche giorno dopo il suo effettivo rilascio da parte dei ministeri).

Nel frattempo constatato il clima e la volontà di inquinare l’informazione PrimaDaNoi.it ha pubblicato integralmente le 75 pagine del verbale a beneficio di tutti.

Nel merito Febbo evidenzia una serie di punti e fatti cristallizzati nel documento ufficiale.

Intanto 69,7mln euro assegnati alla Regione Abruzzo non sono una premialità come annunciato da Paolucci, ma semplicemente «le spettanze residue a tutto l’anno 2015», così come riportato testualmente a pagina 75 del verbale stesso.

In pratica cifre spettanti, già messe in bilancio e non un premio o cifre aggiuntive a quelle di cui si dispone.

Anche Febbo come aveva anticipato PrimaDaNoi.it evidenzia le ricadute negative per la mancata approvazione dei rendiconti regionali.







E poi:

La Regione non ha spiegato l’incremento della spesa per i ricoveri ospedalieri con la riduzione dell’assistenza specialistica ambulatoriale;







non sono stati ancora fatti gli accordi di confine, come previsto dalla legge di stabilità 2016, per le strutture che erogano assistenza riabilitativa, considerata la spesa per prestazioni passive extraregionali di circa 15 milioni di euro;





la Asl di Chieti non rispetta la direttiva europea sui tempi di pagamento; la mobilità passiva ospedaliera verso strutture extraregionali è del 16% (mentre il valore di riferimento nazionale 8,2%);





il peso medio dei DRG è 1,36 ossia non in linea con il valore di riferimento nazionale 1,40;





il tempo intercorrente tra la ricezione della chiamata di emergenza dalla Centrale Operativa e l’arrivo del primo mezzo di soccorso è di 21 minuti (valore di riferimento nazionale 18 minuti);







la percentuale degli operati di frattura di femore entro due giorni è del 42,19% (valore di riferimento nazionale maggiore del 60%);





quota di parti cesarei in strutture con meno di 1000 parti è del 25,1% (valore di riferimento nazionale inferiore al 15%);







«i conti economici del I° trimestre 2017 prospettano a fine 2017 un disavanzo di 51 milioni di euro non coerente col programmatico 2017 di 23,7 milioni di euro” (testuale a pag. 57);





i dati economici del secondo trimestre 2017 sono ancora più allarmanti e preoccupanti. Vengono rilevate anche «le carenze di posti letto in strutture residenziali per anziani»;







la parziale e incompleta attivazione di Aggregazione Funzionale Territoriale e Unità Complessa di Cure Primarie sull’intero territorio regionale sia parziale e incompleta, ossia l’organizzazione h 24 delle guardie mediche (pag 62 e 63);







la crescita esponenziale dei debiti verso i fornitori e le Case di cura dei privati, cosi come si evidenzia la mancata emissione da parte delle stesse di importanti valori di note credito (pag 55);





la spesa farmaceutica, del periodo anno 2016, «ha avuto un scostamento di circa 28 milioni di euro (in più) per la spesa territoriale e di circa di 45 milioni di euro (in più) per la spesa ospedaliera» (testuali da pag 68);





il punto nascita di Sulmona «subordinato alla richiesta del parere di deroga del CPN nazionale»;





si insiste nel richiedere di «ricevere una relazione puntuale sullo stato di implementazione delle reti STAM e STEN sull’intero territorio regionale” (pag 64);





il Tavolo mette in evidenza e chiede delucidazione sulla delibera di giunta 271/17 dove appare confusionaria e non chiara sul riordino della rete ospedaliera ed anche per l’istituzione dei DEA di primo di Avezzano, Lanciano e Vasto, ma senza alcuna menzione di Giulianova, che quindi per esclusione, seguirà la stessa sorte di Penne, Popoli, Sulmona, Atri e Ortona;





problemi anche per gli istituendi DEA di secondo livello tra il numero delle HUB di Pescara e Chieti (evidenziando quindi che non c'è stata alcuna specifica decisione Ministeriale per area metropolitana), mentre per "l'integrazione funzionale dei presidi di L'Aquila e Teramo" il Tavolo prende atto della sola Dgr 295.









FEBBO: «QUALCOSA NON TORNA»

Secondo Febbo bisogna però evidenziare «la discordanza degli atti aziendali approvati dalle varie Asl. Infatti il 28 febbraio scorso la Giunta regionale approva la delibera numero 78 avente per oggetto le linee guida per l’adozione degli Atti Aziendali delle Asl prevedendo che ogni Asl debba avere un Direttore della Funzione Ospedaliera e un Direttore della Funzione Territoriale (con evidenti funzioni confliggenti e duplicanti con quelle dei Direttori Sanitari degli ospedali e con i Direttori dei Distretti) ma neanche cinque mesi dopo con DGR 402 del 21 luglio 2017 si rimangia quanto deciso e fa marcia indietro e “considera espunto ogni riferimento alle due nuove figure”. Per cui con la DGR 402 si chiede alle Asl de L’Aquila, Teramo, Pescara di rivedere e riformulare entro 15 giorni (abbondantemente scaduti) gli Atti Aziendali eliminando quelle due figure precedentemente inserite nell’organigramma. La stessa cosa viene chiesta alla Asl di Chieti che però subisce una forte ‘bocciatura’ con prescrizioni anche per altri contenuti proposti nell’Atto Aziendale, e viene invitata a riformularlo entro 30 giorni (abbondantemente scaduti) essendo “espunta la previsione secondo cui il Direttore Generale, per comprensibili esigenze assistenziali e organizzative può proporre alla Regione una rimodulazione delle UOC individuate nel DCA 79/2016».









Paolucci si è focalizzato soprattutto sui 69mln: «I casi sono due: o il consigliere Mauro Febbo non sa leggere i verbali del Tavolo di Monitoraggio, non essendosi mai occupato di sanità, oppure strumentalmente fa finta di non saperli leggere».

«Febbo sa benissimo - spiega Paolucci - che le verifiche sugli adempimenti Lea avvengono a distanza di 24 mesi dal periodo a cui si riferiscono, tanto è vero che tutte le Regioni (quelle ovviamente più virtuose) sono alla verifica dei Lea del 2015. Del resto, quando lo stesso Febbo lasciò il governo della Regione nel 2014, l'Abruzzo era ancora inadempiente rispetto ai Lea del 2011. In questo verbale, invece, come ampiamente dimostrabile dalla lettura dei documenti, viene riconosciuto alla Regione non solo un valore molto positivo dei Lea, ma anche un miglioramento della qualità delle cure. Di qui la premialità di 69 milioni e 700mila euro, che i tecnici chiamano 'residui 2015', e che spettano proprio quando si è adempienti rispetto agli obiettivi fissati».