Abruzzo Engineering è risorta: in sei mesi consulenze per oltre 300mila euro

ABRUZZO. Abruzzo Engineering è risorto e macina a pieno ritmo… per ora consulenze. Il pericolo della liquidazione è scampato dopo 5 anni di purgatorio ed è iniziato il “nuovo corso” targato centrosinistra che ha avuto il coraggio di voler salvare a tutti i costi la società che oggi è diventata in house e dunque controllata interamente dalla Regione Abruzzo.

Alle spalle le polemiche sul “carrozzone politico” e le chiamate clientelari che magari hanno avuto un ruolo fondamentale nella salvezza della società e che dal 2006 -fondata da Ottaviano Del Turco- doveva lanciare l’Abruzzo nello spazio siderale della tecnologia e dell’avanguardia digitale.

Ma chi l’ha vista? Dieci anni buttati al vento a caro prezzo.

Progetti insabbiati, pagati una fortuna e spariti, appalti girati alla Selex e poi finiti nella bufera di inchieste per corruzione e poi il terremoto e la liquidazione.

Il presidente D’Alfonso ha imposto una risoluzione bonaria con Finmeccanica per i soldi richiesti dalla società partecipata Selex e accusati dall’ex presidente Chiodi di essere stati gonfiati per una presunta truffa di cui nessuna procura si è mai interessata. Scampato il pericolo di uno scandalo pubblico che si propagasse nell’opinione pubblica minando la credibilità di politici di levatura, il salvataggio è stato uno scherzo.

In pratica la giunta ha certificato che la società era stata risanata sotto la guida dell’ex direttore generale Cristina Gerardis e dunque poteva svolgere un ruolo importante per la Regione. E manco a dirlo ci hanno creduto tutti.

Le parole precise di Gerardis furono: «il primo passo verso il risanamento dell'azienda, è stata la chiusura della vertenza civile con Selex; a seguire, la riorganizzazione complessiva per un utilizzo proficuo delle risorse umane, ad oggi tutte impegnate nelle attività a supporto tecnico della Regione; poi, una compiuta regolamentazione di queste attività mediante un contratto di servizio con la Regione Abruzzo».

Dunque una società “nuova di zecca” che secondo le più rosee aspettative vergate nero su bianco dovrebbe essere persino in grado di contrastare la concorrenza del mercato su diversi piani.

Si fa presto però a trovare buone ragioni per salvare posti di lavoro, più difficile poi è operare e raggiungere risultati concreti.

Il problema maggiore risiede nel fatto che proprio il contratto di servizio che dovrebbe permettere di girare direttamente appalti senza infrangere leggi impone ad Abruzzo Engineering di fare cose che non ha mai fatto.

Come dire che in teoria i dipendenti con certi titoli ed esperienze poi dovrebbero reinventarsi per fare cose completamente diverse. Hanno la formazione giusta, hanno le capacità, i titoli di studio, l’esperienza?

Parrebbe di no e allora che succede?

Succede che per svolgere le nuove mansioni si è “costretti” a ricorrere a sempre più numerose consulenze esterne.

Chi l’avrebbe mai potuto immaginare...?

La giunta D’Alfonso dopo un paio di anni passati a raccontare di aver risanato tutti i bilanci delle partecipate poi ha generato le condizioni per elargire centinaia di consulenze, il più delle volte facendo finta di non sapere ufficialmente e non vedere.

Ma se affidi compiti ad una società che non può svolgerli, allora le consulenze sono formalmente giustificate perchè mancano competenze interne.

Il punto è che è la Regione che crea le condizioni per ricorrere a consulenze “regolari” ma anche per esborsi che forse si potevano evitare con scelte meno schizofreniche.

Sta di fatto che quel rigore iniziale sui conti delle partecipate sembra sparito.

Abruzzo Engineering ora è “costretto” a ricorrere alle consulenze per poter fornire assistenza tecnica al piano di attuazione regionale Garanzia Giovani: materia oscura dalle parti di Ae che spera nella garanzie di 10 esperti magari giovani: costo 257mila euro.

C’è poi l’assistenza alla ricostruzione e anche qui tra i 200 dipendenti non si trovano competenze necessarie come ingegneri per cui ad aprile si ricorre all’esterno ed arrivano altri 6 laureati.

Costo 40 mila euro.

I magnifici sei non bastano: il loro supporto al supporto degli uffici del Genio civile non basta e a loro supporto vengono chiamati altri 7 esperti.

Questa volta la spesa è di 110mila euro.

Con questa logica anche la società di smaltimento rifiuti sarebbe stata in grado di svolgere supporto tecnico a qualunque materia: basta mettere mano al portafoglio (pubblico ovviamente).

In totale solo nel 2017 (fino al 31 luglio 2017) sono state affidate almeno 27 consulenze per una spesa totale di poco meno di 350mila euro.

La cosa interessante è che una decina di esterni sono stati chiamati a supporto della attività di gestione del Fse, i fondi europei.

In pratica Abruzzo Engineering oggi controlla e gestisce (anche attraverso consulenti esterni) la gestione dei fondi europei mentre un tempo quei fondi li faceva sparire e li girava senza giustificazione alla Selex .

DI TEODORO: «NESSUNO SPERPERO, NESSUNA CONSULENZA»

L’amministratore unico Franco Di Teodoro tiene a precisare che per quanto riguarda la convenzione relativa al progetto “Garanzia Giovani”

«ad Abruzzo Engineering spetta solo il coordinamento (svolto da una unità) di un gruppo di lavoro, composto da personale selezionato dalla Regione Abruzzo con un “avviso pubblico”, da cui si è formata una graduatoria valida per tre anni (v. pag.2 della convenzione) a cui la Regione Abruzzo ha attinto. All’art.2, pag. 2, del disciplinare tecnico rigo 8, si legge: "....Abruzzo Engineering si avvarrà di procedure ...... ed utilizzerà personale dotato di esperienza pregressa ed alta specializzazione nelle attività di programmazione , gestione, vigilanza e rendicontazione delle spese al fine di garantire continuità e velocità nella realizzazione delle attività stesse." e ancora qualche riga dopo: " AE rende, inoltre, disponibile il proprio personale interno al fine di garantire un corretto coordinamento delle attività e lo sviluppo di idonei strumenti informativi volti a favorire il monitoraggio dell'avanzamento delle attività operative."».



«Le altre figure professionali richiamate nell’articolo (utilizzate in altre convenzioni)», aggiunge Di Teodoro, «sono aggiuntive e non sostitutive di personale di AE, attualmente tutto impegnato su attività richieste dalla Regione Abruzzo. Quindi, nessuna consulenza. Nessuno sperpero di danaro da parte di Abruzzo Engineering».







Lo slogan è buono ma le consulenze sono riportate nella "sezione consulenze" come pure gli importi segnalati.