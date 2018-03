Gli angeli ‘precari’: Vigili del fuoco senza soldi e dispositivi di sicurezza scadenti

ABRUZZO. Sono i precari degli incendi: vigili del fuoco discontinui che lottano da tempo per essere inseriti nell’elenco dei precari della pubblica amministrazione.

Lavorano fianco a fianco con i ‘permanenti’ ma con meno garanzie. E quando si parla di sicurezza non è certo un optional. Ricevono onorificenze dalle autorità locali dopo i loro interventi, per l’abnegazione che dimostrano nel loro lavoro, ma allo stesso tempo vengono ignorati dallo Stato.

Un passo atteso da tempo ma che non arriva e che «darebbe il giusto riconoscimento ad una categoria di lavoratori che svolgono un ruolo fondamentale per la sicurezza del Paese» e soprattutto supererebbe «la grave discriminazione tra i precari della Pubblica Amministrazione e precari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco».

Il Decreto legislativo 97/2017, pubblicato nel mese di luglio su Gazzetta Ufficiale, ha escluso invece, ancora una volta, i vigili discontinui dallo status di precari della P.A., nonostante lo siano di fatto come è stato anche riconosciuto da tutte le forze politiche rappresentate nella 1^ Commissione Affari Costituzionali della Camera, attraverso la risoluzione approvata il 18 gennaio 2017.

L’associazione nazionale discontinui chiede di stanziare già nella prossima Legge di stabilità i fondi necessari alla stabilizzazione dei precari e l’inserimento nel programma di assunzioni del Ministro Madia.

Ma è stato richiesto anche di aprire immediatamente un tavolo tecnico per definire un piano concreto che garantisca a tutti i precari VVF l’effettiva stabilizzazione nel Corpo nei ruoli operativi o nei ruoli non operativi.

Sono stati inoltre evidenziati «gravi inadempimenti» in materia di salute e sicurezza, «scarsità o l'inadeguatezza dei dispositivi» di protezione individuale consegnati ai vari comandi provinciali, «che mettono a repentaglio la sicurezza sul lavoro degli operatori, permanenti e precari».

E poi ancora «ritardi inaccettabili» del MEF nel liquidare le spettanze con conseguente perdita, per molti di loro, dell’indennità di disoccupazione come l’ulteriore discriminazione subita dai Discontinui, cui il MEF nega “per motivi tecnici” il diritto alla trattenuta sindacale in busta paga, come se non avessero neanche lo status di lavoratori.

Su questi punti, i Ministeri competenti ed il Dipartimento dei Vigili del Fuoco si erano impegnati ad intervenire tempestivamente, ma ad oggi «nessun impegno formale, soltanto parole», assicura l’associazione nazionale discontinui.

«I precari al pari dei colleghi permanenti, rischiano ogni giorno la vita per la salvaguardia delle persone e dell’ambiente. Discontinui cui vengono conferite onorificenze dalle autorità locali, per l’abnegazione che dimostrano nel loro lavoro, e che lo Stato ignora», continuano l’associazione.

Dopo le precedenti grandi mobilitazioni nazionali e locali, si preannuncia una nuova e vasta campagna di lotta a tutti i livelli ed in tutte le piazze: «richiameremo l’attenzione non solo del Governo e della politica, ma soprattutto dell’opinione pubblica. La rivendicazione dei diritti per i lavoratori precari dei VVF è anche la rivendicazione per il diritto dei cittadini alla loro sicurezza, alla salvaguardia e alla salubrità dell’ambiente in cui vivono. Basta con lo sperpero di denaro pubblico. Basta risparmiare sulla pelle dei lavoratori e dei cittadini! Basta lavoro precario! Basta con i sindacati compiacenti che non tutelano diritti ma soltanto clientele»

La CUB il 27 ottobre ha proclamato lo sciopero generale di tutte le categorie di lavoratori pubblici e privati: «saremo nelle piazze anche per dire basta al lavoro precario, per il diritto alla sicurezza, per la salvaguardia del territorio».