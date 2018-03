Piano sociale. Febbo e Sospiri: «i soldi non ci sono, Sclocco mente»  

ABRUZZO. I Comuni non riescono più ad anticipare i fondi per il trasporto pubblico dei disabili che paga la Regione ma in ritardo. E’ un problema che già lo scorso anno ha scatenato polemiche e disagi per le fasce più deboli.

Ieri alcuni sindaci di centrodestra erano scesi sul piede di guerra annunciando la carenza di fondi e problemi per l’espletamento del servizio necessario per garantire il diritto scolastico ai diversamente abili.

L’assessore Marinella Sclocco allora aveva subito rassicurato con una breve dichiarazione annunciando che i soldi c’erano e la Regione li aveva stanziati. Dunque nessun problema.



Oggi è dura la presa di posizione di Mauro Febbo e Lorenzo Sospiri (Fi) che accusano: «L’assessore regionale Marinella Sclocco è in piena e perfetta sintonia con il suo Presidente poiché anche lei mente sapendo di mentire in quanto le sue rassicurazioni sulla copertura delle spese destinate al trasporto scolastico degli studenti disabili frequentanti gli istituti scolastici di Secondo Grado sono del tutto infondate e, soprattutto, non trovano nessuna copertura finanziaria nel bilancio regionale».

«In questi ultimi tre anni e mezzo di governo regionale a guida centrosinistra – spiegano Febbo e Sospiri – abbiamo assistito ad una vera e propria macelleria sociale dove oggi vengono meno e tagliati servizi e prestazioni essenziali che oggi ricadono economicamente addosso ai Comuni come veri e propri macigni poiché devono anticipare risorse per non bloccare e fermare le proprie attività e assistenza nel sociale. Tutti i Comuni abruzzesi vivono una situazione al limite e sono stanchi di aspettare fondi da una Regione sempre più lenta e ingarbugliata».





I sindaci non possono più autorizzare la spesa senza adeguata copertura e non possono rischiare di esporre il proprio Ente ad un danno erariale.

«L’assessore regionale», continuano Febbo e Sospiri, «ci deve spiegare e mostrare il numero della delibera regionale con cui è stata approvata la variazione e quindi lo stanziamento di 2.100.000 euro finalizzato a garantire lo stanziamento dell’intero importo necessario per il 2017. Forse l’assessore non é a conoscenza che non è stata approvato nessuna variazione di bilancio perché non ci sono fondi disponibili per operazioni del genere. Quindi, prima di rilasciare certe dichiarazioni la Sclocco farebbe bene a studiare e verificare gli atti approvati dalla sua stessa maggioranza. È vergognoso e indecoroso ciò che accade in Abruzzo sulle Politiche sociali che, in un Regione normale, dovrebbe essere un punto fondamentale di un governo serio e responsabile. Abbiamo lavoratori dei Piani Sociali, delle cooperative e delle società che rischiano il collasso e continuano a lavorare e prestare il proprio servizio mentre la Regione porta un enorme ritardo nei pagamenti e trasferimenti. Oggi si vive una incertezza mai vissuta prima e nel più totale pressapochismo su un tema che coinvolge la parte più debole e indifesa della nostra società».