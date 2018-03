Medici abruzzesi sul piede di guerra: quanto pesano i contenziosi in 10 anni

ABRUZZO. «Sospetto danno erariale», dice la procura della Corte dei Conti. La Regione Abruzzo senza pensarci due volte gli dà ragione e revoca l’indennità aggiuntiva ai medici delle guardie mediche dopo 11 anni. Un provvedimento che sarà obiettivo di decine di ricorsi (sono oltre 200 i medici coinvolti) e saranno i giudici a stabilire di chi sono le colpe e le responsabilità per aver dato nel 2006 l’indennità e averla tolta nel 2017.

In realtà questo è solo l’ultimo inciampo di una Regione goffa, impreparata, distratta e impacciata almeno negli ultimi 10 anni per quanto riguarda la gestione del personale sanitario impiegato nelle Asl che vale una spesa pubblica di 773mln di euro.

Tra l’altro l’ultima traguardo raggiunto è il contestuale aumento della spesa proprio del personale che è diminuito (il costo di tutti i lavoratori è diminuito rispetto al Consuntivo 2015 di 365mila euro ed è superiore di 5 mln rispetto alla cifra che si prevedeva di spendere nel 2016).

Non poco se si considera che hanno lasciato 24 lavoratori a tempo determinato e 100 a tempo indeterminato.

La Asl di Avezzano-Sulmona-L’Aquila ha registrato +28 unità di personale, mentre le altre Asl hanno registrato minori costi, in particolare la Asl di Lanciano-Vasto-Chieti ha registrato -11 unità di personale, la Asl di Pescara -62 unità, la Asl Teramo -35 unità.

Il duo D’Alfonso-Paolucci è riuscito dunque in un risultato davvero difficile da raggiungere ma lo hanno fatto «per sopperire nell’immediato a mancanza di personale sanitario». Assumendo personale con contratti atipici.

A parte le finanze ve lo immaginate un reparto che prima ha 20 persone tra medici, infermieri, ausiliari ecc e poi deve poter funzionare lo stesso con 15 persone?

Secondo voi a parte la spesa che è aumentata la qualità del servizio è migliorata?



I MEDICI DI BASE: VERTENZA CONTINUA

Anche la spesa per la medicina di base, pari a 155,421 mln di euro, rispetto al Consuntivo 2015 risulta in aumento di 0,568 mln di euro e ed è superiore rispetto al Programmatico 2016 per 1,5 mln di euro.

Soldi in più anche per contenziosi innescati e relativi a criticità con i medici di medicina generale per diverse ragioni.

La prima riguarda l’Indennità per zone disagiate: sono stati esperiti ricorsi nei confronti della Regione Abruzzo concernenti la mancata corresponsione, nel periodo 2000-2005, dell’indennità per zone disagiate. L’origine del contenzioso deriva dal ritardo della Regione nella individuazione delle «zone disagiate» (avvenuta con provvedimenti degli anni 2005-2006), «che avrebbe prodotto un danno contrattuale risarcibile nella misura dell’indennità di fatto non corrisposta per il pregresso, dovuta ai sensi dell’articolo 45, comma 2, del DPR n. 484/1996».

Dunque ritardi della Regione che hanno prodotto danni ai medici che hanno fatto ricorso e vinto. Danno erariale che si poteva evitare e più o meno così quantificato: 700mila euro già pagati per sentenze di condanna e 4,4mln di euro ancora da pagare con sentenze già emesse. Ma ci sono anche 800mila euro ancora in ballo in attesa di giudizio… chissà come finirà visti i precedenti.

Anche così si è creato il buco della sanità.





PROBLEMI COL TETTO DI SPESA

Altra questione che brucia riguarda la pretesa illegittimità delle misure adottate (DGR n. 592/2008 e deliberazioni Commissariali n. 7/2009 – n. 22/2009) per la riconduzione al tetto di spesa della medicina convenzionata di alcune prestazioni e voci di costo definite nell’Accordo Integrativo Regionale del 2006.

Allo stato, i Giudici si sono espressi per l’estraneità della Regione ma questo non salva il pubblico perchè eventualmente a pagare dovranno essere le Asl…

Per ora la Asl di Avezzano–Sulmona-L’Aquila ha eseguito pagamenti per complessivi 550mila euro e le sentenze non sono state appellate.

Sono pendenti alcuni ricorsi in primo grado, per un ammontare complessivo, da domanda giudiziale, di 700mila euro con cifra accantonata.

A Pescara però sul tema c’è un precedente favorevole alla Asl in primo grado ma altri contenziosi sono ancora in essere.

Sussistono inoltre contenziosi, conclusi in esito a sentenze con soccombenza parziale, relativi all’indennità da corrispondersi ai medici per personale di studio e infermieristico, che la Asl ha ritenuto di non impugnare per “indirizzo consolidato” della giurisprudenza sul punto oggetto di soccombenza. Tali contenziosi hanno comportato pagamenti eseguiti per complessivi 50mila euro più 20mila di spese legali.

Per quanto riguarda la Asl di Teramo, l’Azienda dichiara l’esistenza di tre pronunce, allo stato non impugnate, di cui non si conoscono gli oneri.

I Decreti ingiuntivi, invece, per pretese creditorie dei medici pediatri di libera scelta ammontano a 2,5mln di euro.

Altro campo di scontro riguarda gli “Obiettivi di Governo Clinico” (cioè il miglioramento della qualità del servizio e del lavoro) per le annualità 2012-2014 la ASl di L’Aquila è già sotto di 500mila euro

La Asl di Teramo 400mila euro .

LA ASL DI CHIETI SEMPRE UN PO’ SPECIALE

Situazione particolare per la Asl di Lanciano-Vasto-Chieti che ha collezionato contenziosi a vario titolo ascrivibili alla «unilaterale modificazione» di istituti previsti negli Accordi Integrativi Regionali e ai provvedimenti in materia di Governo clinico, riferiti sia alla medicina generale che alla pediatria di libera scelta.

Si tratta sempre di quell’accordo stipulato nel 2006 e che è sotto la lente della Corte dei Conti sospettato di essere illegittimo.

Nel frattempo Chieti ha pagato per contenziosi relativi alla medicina generale 2 mln di euro; per contenziosi relativi alla pediatria di libera scelta, 4,8 mln di euro; per procedure di conciliazione e diffide, 6,1 mln di euro.

La Asl ha poi rinunziato agli appelli «per la presenza di Sentenze di primo e secondo grado sfavorevoli e di aver stabilito con proprio atto (Deliberazione del Direttore Generale n. 374 del 30/03/2015), di annullare i provvedimenti di riduzione corrispondendo a tutti medici convenzionati gli emolumenti definiti negli Accordi Integrativi Regionali, con corresponsione anche delle somme già maturate sino a termini di prescrizione».

Secondo i tecnici della Regione Abruzzo il contenzioso ancora in essere con i medici riguarda tutte le Asl dal momento che, non essendo stato rinnovato il contratto collettivo nazionale «si applicano gli accordi regionali».

Sarebbe stata nel frattempo avviata la procedura per il rinnovo di tali accordi ma le associazioni di categoria non hanno sinora aderito a tale procedura.

Anche così si è creato il disavanzo nella sanità.

Anche così si sono mancati gli obiettivi di risparmio del Piano sanitario Paolucci.

Reparti, servizi e ospedali sono stati tagliati e ridimensionati.

Per i tagli alla spesa c’è sempre tempo.