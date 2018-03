Area di Risulta, accuse al progetto di Alessandrini, esposto alla Procura e barricate all'orizzonte

PESCARA. Si annuncia un autunno caldo per il nuovo progetto dell’area di risulta di Pescara. La giunta Alessandrini vorrebbe appaltare i lavori a maggio del 2019 ma fino ad allora sarà battaglia.

L’onorevole Raffaele Delfino ha presentato l’ennesimo esposto alla Procura Regionale per l'Abruzzo della Corte dei Conti perché si accerti una ipotesi di danno erariale per il nuovo progetto. Non è la prima volta: l'ex deputato già negli anni scorsi aveva presentato diversi esposti sull’appalto emendato dalla prima giunta D’Alfonso, poi finito nell’inchiesta Housework.

Ma non è l’unico ad accendere i riflettori sul caso. L’architetto Gianluigi D’Angelo ha invece presentato delle osservazioni per segnalare una serie di anomalie e poi c’è Forza Italia che sostiene proprio che il Comune voglia eludere la procedura di Via. Smentisce categoricamente l’assessore Civitarese Matteucci.







L’ESPOSTO DI DELIFINO

Sul futuro urbanistico dell’area il Consiglio comunale di Pescara si è espresso a più riprese, decidendo la realizzazione di parcheggi, un’area verde attrezzata, stazione autobus e un edificio da destinare alla cultura, ovvero un Teatro.

Con l’idea della giunta Alessandrini, invece, oltre ai posti auto è prevista la costruzione di due palazzi per uffici e abitazioni e di un nuovo centro commerciale su quella stessa area.

Nell’esposto presentato alla Corte dei Conti Delfino sottolinea che i posti auto andrebbero raddoppiati «se si considera che nella recente manifestazione estiva, organizzata dall'Amministrazione Comunale, sono state calcolate in circa 10.000 le auto entrate a Pescara, e che, nella sempre più vicina creazione della Grande Pescara con i Comuni di Montesilvano e Spoltore, aumenterà la domanda dei parcheggi in un area che il vigente Piano Regolatore Generale destina infatti in via esclusiva a spazi pubblici e parcheggi».

Ma Delfino contesta anche il progetto di annessione gratuita di viale Pindaro alle Facoltà pescaresi dell'Università Chieti-Pescara, «proprio dove il professore Stefano Matteucci Civitarese svolge la sua attività di docente».

«È opportuno sottolineare», si legge nell’esposto, «che Viale Pindaro è la continuazione del Viale Gabriele D'Annunzio che collega l'originaria Pescara del Poeta Centro Culturale Aurum e lo Stadio Adriatico con altri importanti impianti sportivi. Chiudere alla circolazione questa arteria fondamentale ha una sua spiegazione solo con l'impegno conclamato dal Prof. Stefano Matteucci Civitarese di realizzare su aree sottoposte a vincolo edificatorio e naturalistico ambientale un nuovo Stadio con annessi multicentri commerciali (100 negozi) che si annidano dietro il pallone».

Secondo Delfino appare rilevante il danno erariale che le scelte dell'assessore «determinato a espellere le auto da Pescara bloccandole con quattro parcheggi di scambio a Francavilla, Sambuceto, Spoltore e Montesilvano avrebbe come risultato la desertificazione dell'area centrale con la morte del centro commerciale naturale.





LE OSSERVAZIONI AL VIA

L’architetto D’Angelo fa invece notare che la verifica di assoggettabilità al progetto depositato in comune in realtà non sarebbe conforme al PRG Vigente: «nelle previsioni di piano del PRG viene destinato almeno il 80% a verde pubblico. Non si comprende poi nelle ipotesi presentate nella relazione del progetto, i nessi e le scelte che hanno portato ad una significativa riduzione del verde urbano, per altro in una città dove arriviamo ad appena 7mq di verde per abitante e quindi, di fatto già in deficit rispetto agli standard urbanistici».

Relativamente alla viabilità, invece, «non vi è alcuna indicazione sulla viabilità alternativa durante la realizzazione del progetto. Non vi è alcuno studio sull'impatto del traffico durante le fasi di realizzazione ed ulteriormente aggravato dal notevole flusso di mezzi meccanici da e per l'area cantiere».

Relativamente ai parcheggi «non vi è alcuna indicazione di come verranno garantiti i parcheggi nel centro della città durante la fase di cantiere». Relativamente al termina degli autobus «non vi è alcuna indicazione sulla sua eventuale delocalizzazione durante le fasi di cantiere. Tutte indagini che non possono essere effettuate successivamente in quanto è possibile che non vi sia scontata una soluzione elementare».





FORZA ITALIA PRONTA ALLE BARRICATE

Intanto anche Forza Italia annuncia battaglia. I consiglieri comunali contestano il fatto che il 14 luglio sia iniziata la procedura di Valutazione VAS «su uno Studio di cui è impossibile valutare i contenuti, sia di natura ambientale che strutturale, dire se è una proposta buona o negativa per la città».

Forza Italia ha presentato 8 Osservazioni tecniche di merito allo Studio sulle aree di risulta: «per superare la Valutazione VIA», ha spiegato Lorenzo Sospiri, «il sindaco Alessandrini ha tentato di derubricare a vie di quartiere strade come via De Gasperi, che è la Strada Statale 16 bis, o viale Bovio-via Silvio Pellico».

«Le nostre Osservazioni sono chiare – ha precisato il Capogruppo comunale Antonelli scendendo nel dettaglio-: innanzitutto manca il presupposto su cui far reggere l’impianto del Comune, ovvero manca il Progetto, manca il Piano Volumetrico degli edifici ipotizzati, dunque sarà impossibile per il Comitato esprimere qualsiasi valutazione. Ora, dando per scontato che lo Studio va a VIA, obbligatoria per tutti gli interventi che si sviluppano su superfici superiori ai 10 ettari, e a Pescara parliamo di 13 ettari, manca il progetto. Noi abbiamo dinanzi uno Studio in cui manca il dimensionamento edilizio, ci dicono che realizzeranno edifici su 7mila metri quadrati senza sapere con quali altezze. La microzonazione sismica è completamente sottaciuta, non ne troviamo traccia; manca lo studio di compatibilità idraulica, perché è vero che l’intervento ricade su un’area non compresa nel PSDA, il Piano del rischio esondazione, ma è anche vero che sono previsti interventi negli interrati e seminterrati, e quindi va fatto lo Studio di Compatibilità Idraulica. In poche parole manca tutta la documentazione, lo Studio non ha le gambe per camminare, e ipotizziamo che il Comitato rinvierà tutto il faldone al Comune per ricominciare tutto da zero, e questo è delittuoso se pensiamo ai 100mila euro pubblici già spesi sinora, ovvero 43mila euro concessi alla Sinloc per fare lo studio, poi la redazione dell’impatto acustico, dell’impatto ambientale, la consulenza all’ingegner Brandelli e siamo arrivati a 100mila euro di spesa. E poi si scopre che ci si è anche dimenticati della filovia che ha sulle aree di risulta il suo Terminal, e questo la dice lunga sull’incapacità dell’attuale amministrazione di affrontare temi del genere. Infatti nelle aree di risulta è previsto il Terminal della filovia che poi prosegue su via De Gasperi e verso il Michetti, ma di tutto questo non c’è traccia, dunque non c’è alcuna coerenza col Piano della Mobilità sostenibile».





CIVITARESE: «NESSUNA ELUSIONE DELLA VIA»

L’assessore Civitarese assicura però che non si salterà la Via: «è una affermazione bizzarra, dal momento che l’osservazione di Forza Italia si inserisce proprio nel procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. che la legge richiede per i progetti di trasformazione di aree superiori ai 10 ettari. L’amministrazione comunale ha inteso fornire al comitato regionale uno studio e un insieme di analisi che approfondiscono tutti gli aspetti ambientali). Da questi si evince che l’opera non solo non determina effetti significativi sull’ambiente, ma anzi la realizzazione del progetto del Parco Centrale, con interramento delle funzioni infrastrutturali e restituzione dei 7 ettari centrali alla funzione di verde pubblico, determina un effetto positivo e costituisce di fatto una vera e propria bonifica del sito. Per di più, è in corso di svolgimento la valutazione ambientale strategica (VAS) che si concluderà nel mese di ottobre e che ancor meglio integra gli aspetti ambientali con quelli urbanistici e territoriali».

L’assessore assicura inoltre che è stato operato «uno studio accurato della nuova viabilità urbana di quartiere» e che non è vero che i 400 posti auto interrati di fronte a corso Umberto saranno destinati ai privati: «nel progetto si prevede chiaramente che i parcheggi – tutti pubblici – saranno 400 nell’interrato, 700 e 900 nei due silos multipiano a nord e a sud, per un totale dunque di circa 2.000 posti auto, pari a quelli attuali (che non sono 2.250 ma ca. 2100)».