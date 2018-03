Abruzzo. Indennità “illegittima”, ogni medico dovrà restituire fino a 60 mila euro

ABRUZZO. Ben 60 mila euro: è questa la cifra non trascurabile che in media ognuno dei 280 medici che lavorano presso le guardie mediche abruzzesi potrebbe essere costretti a restituire alla Regione.

A luglio scorso, infatti, l’ente non solo ha bloccato dal 1° agosto l’indennità aggiuntiva di 4 euro l’ora ai medici di continuità ma si è mossa anche per recuperare tutti i soldi indebitamente versati ai medici dal 2006 ad oggi.

Non si parla solo dei medici attualmente in servizio ma anche i pensionati che magari hanno attaccato lo stetoscopio al chiodo da qualche anno.

Tutto è nato dopo che la Procura della Corte dei Conti d’Abruzzo ha aperto una indagine per un presunto danno erariale a carico del bilancio regionale.

I magistrati contabili parlano di un «elevato pregiudizio alle pubbliche finanze» proprio a causa dell’erogazione in favori delle Guardie mediche abruzzesi che svolgono assistenza h24 da parte delle Asl dell’indennità «per i rischi legati alla tipologia dell’incarico».

Si tratta di 4 euro all’ora in più per ogni ora di lavoro: una cifra che va ad aggiungersi ai 22 euro l’ora stabiliti dal contratto nazionale del lavoro (rideterminato nel 2008, nel 2005 erano 20,84 euro)

Soldi che vennero previsti in un accordo integrativo regionale tra medici e Sistema Nazionale approvato dalla giunta Del Turco ad agosto del 2006.

Per la Procura l’indennità è da ritenersi illegittima perché in contrasto con l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici che prevede dal 1° gennaio 2004 (e dunque da prima della delibera di giunta regionale) un onorario omnicomprensivo che ingloba tutte le voci di costo.

Dopo Ferragosto, Walter Palumbo, responsabile della Sezione regionale abruzzese tribunale diritti e doveri del Malato ha scritto alla Procura specificando che quella indennità aggiuntiva non sarebbe per niente illegittima.

Palumbo cita il comma 7 dell’art. 14 dell’Accordo Nazionale che stabilisce che se la Regione non è in grado di dare ai medici personale, locali ed attrezzature in grado di garantire l’espletamento della prestazione in adeguatezza e sicurezza, tali mancanze possono e devono essere compensate.

«Il rischio di prestare attività, soprattutto in orario notturno», scrive Palumbo alla Procura chiedendo un incontro, «rappresenta un dato oggettivo come oggettive sono le statistiche sulle aggressioni che avvengono ai danni dei medici di Continuità Assistenziale che prestano attività da soli in locali isolati e privi di altro personale. Tale rischio con il comma 1 dell’art. 13 dell’Accordo Integrativo Regionale in questione si intendeva compensare».

Ma le somme da restituire non sono l’unico problema per i medici delle guardie mediche.

Ad oggi, ad esempio, i medici non hanno ancora ricevuto lo stipendio (tronco) di agosto e il presidente della commissione Vigilanza, Mauro Febbo, ha deciso di portare immediatamente il caso in discussione alla quinta Commissione Sanità.

«Questo Governo regionale ha fatto un pasticcio», insiste Febbo, «che poteva benissimo essere evitato ascoltando e incontrando sia gli interessati sia le sigle sindacali. Infatti in altre Regioni sono stati adottati altri provvedimenti amministrativi come in Basilicata dove si sono limitati semplicemente a sospendere l'indennità aggiuntiva dell'AIR senza richiedere il recupero delle quote versate in passato. Solo in Abruzzo si è voluto da subito allineare alla decisione della Corte dei Conti».

Prima della sospensione dei lavori in consiglio Febbo ha presentato una interpellanza, tra l’altro sottoscritta da tutti i gruppi consiliari, dove si chiede di intervenire e intraprendere percorsi diversi adottando altri atti per «continuare a tutelare la salute pubblica nei territori interni e montani» e quindi convocare un tavolo di concertazione con le rappresentanze sindacali per trovare una soluzione.

«Il governo regionale», continua Febbo, «ha il dovere di aprire un confronto con la categoria colpita poiché si tratta di una ingiustizia che può causare, oltre al malumore, anche forti disagi nei territori disagiati. Pertanto, – conclude Febbo – di fronte all'ennesimo pasticcio creato della Regione in campo sanitario, al prossimo Consiglio regionale porterò all'attenzione del Presidente D'Alfonso e dell'assessore Paolucci tale problematica che non può essere sottovalutata poiché è inaccettabile che centinaia di dottori subiscano improvvisamente un danno che poi inevitabilmente si ripercuoterà sulla salute pubblica dei nostri territori».