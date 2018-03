Ater Lanciano, il commissario è scaduto a marzo: dov’è l’atto di riconferma?

LANCIANO. C’è agitazione negli uffici Ater di Lanciano dove più di qualcuno si chiede dove sia il documento di rinnovo dell’incarico del commissario Antonio Mario Innaurato.

Sul sito ufficiale non c’è traccia, così come non risultano pubblicate delibere di giunta regionale che abbiano rinnovato l’incarico scaduto il 31 marzo scorso.

Come mai questa segretezza del documento di investitura?

Eppure una copia deve esserci da qualche parte altrimenti non si capisce come faccia il commissario “riconfermato” a firmare delibere, indire gare di appalto, approvare bilanci se non è più formalmente in carica.



E non è certo l’unico documento che manca alla lunga lista di segreti istituzionali in barba alle migliaia di promesse elettorali anche di questa giunta, promesse del resto superflue visti i chiari obblighi di legge (aggirati facilmente solo perchè non sono previste sanzioni).

Sta di fatto che l’oscura e misteriosa nomina potrebbe portare non poche conseguenze e in ipotesi invalidare tutti gli atti conseguenti alla scadenza ma sempre che qualcuno se ne accorga e la contesti.

Le ultime firme decisive Innaurato le ha messe solo qualche giorno fa.

«Scusate ma Antonio Mario Innaurato non doveva restare in carica fino al 31 marzo scorso?», domandano dagli uffici.

«Ma quando è stato riconfermato?»

Effettivamente gli unici documenti pubblici noti al momento dicono che l’incarico è terminato a primavera.

Non c’è altro neppure sul sito dell’Ater dove è presente solo la delibera di giunta 740 del 15 novembre scorso, ovvero la nomina ufficiale.

Volendo proprio essere precisi ed essendo il sito istituzionale fonte ufficiale e affidabile potremmo dire senza timore che la nuova nomina non esiste e che il commissario opera senza essere legittimato a farlo.

Innaurato, 58 anni di Gessopalena di cui è stato anche sindaco per quasi 20 anni, primo dei non eletti in provincia di Chieti del Partito Democratico alle regionali del 2014, «conoscitore della macchina burocratica, con competenze amministrative della cosa pubblica», commissario da gennaio 2016 del collegio dei liquidatori del consorzio per lo sviluppo industriale di Chieti e Pescara è stato scelto dal presidente Luciano D’Alfonso.





Il suo è stato in realtà un atto per mantenere tranquilla la sua maggioranza e non far esplodere l’eterno insoddisfatto assessore Donato Di Matteo (che qualche giorno fa ha detto: «in giunta sto soffrendo da 3 anni e non condivido il 90% degli atti») un politico di professione che in virtù del suo bacino di voti può permettersi persino affermazioni che in un altro paese avrebbero decretato la fine della sua carriera.

Infatti dopo appena 5 mesi dalla nomina di Luigi Fusco il presidente ha dovuto chiamare Innaurato.

Ma che fine ha fatto il documento della riconferma?

Non è una questione secondaria perché una eventuale dimenticanza si trascinerebbe dietro anche problemi per il direttore Di Tella (direttore anche a Chieti e Pescara).

Le due nomine sono infatti collegate.

Alla faccia della trasparenza e della buona amministrazione.