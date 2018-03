Sanità, ecco le verità che fanno male e che Paolucci continua a voler nascondere

ABRUZZO. Se a Roma i tecnici ministeriali del tavolo di monitoraggio devono scoprire da PrimaDaNoi.ti che la Regione Abruzzo ha tentato per l’ennesima volta una manovra finanziaria vietata, poi si capisce facilmente perchè i livelli di apprensione, odio e diffamazione dalle parti dell’assessorato alla sanità siano così alti.

Basta solo attendere e la verità, quella vera e non quella delle chiacchiere viene a galla, vergata nera su bianco.

Il verbale del tavolo di monitoraggio che ancora una volta viene negato ad esponenti politici e sindacali (come troppo spesso accaduto in passato) lo pubblichiamo noi per dar modo a tutti di sgonfiare le favole della propaganda istituzionale che su questo caso si è prodotta per ben due volte il 27 luglio ed il 30 agosto con due comunicati a firma dell’assessore Paolucci che hanno mancato l’obiettivo della oggettività.

Dell’ultima riunione di verifica dei conti ne avevamo parlato solo noi il 27 luglio rovinando la giornata di Paolucci e del direttore Angelo Muraglia che a prima mattina, quel giorno, si erano chiusi in riunione con i fedelissimi per concordare una smentita all’articolo di PrimaDaNoi.it che riportava le maggiori criticità di un monitoraggio immenso.

Essendosi convinti (per fortuna loro) che una smentita ufficiale sarebbe stata una mossa troppo rischiosa, Paolucci ed i suoi si sono lasciati andare a spam istituzionale di informazioni talmente parziali da essere false e poco eleganti nei nostri confronti ma rigorosamente “in privato”, non a casa loro ma nell’ambito delle loro funzioni istituzionali e trasferendo informazioni ad altri esponenti politici e istituzionali.

La verità fa male e a volte toglie lucidità e così i Paolucci boys -manco a dirlo interessatissimi collaboratori assessoriali pagati con i soldi della Regione- si sono spinti oltre esponendo con coraggio a questo “amato” giornale la propria critica soggettiva e purtroppo per nulla indipendente.

Eclatante un post su Facebook: il post di tale Daniela Astolfi che citando espressamente PrimaDaNoi.it tenta di bollare come falsa la ricostruzione della seduta salvo poi scoprire che la signora risulta essere capo segreteria dell’assessore Paolucci, solo per questo di sicuro molto più autorevole e imparziale di noi.

La manovra denigratoria è durata poco, molto di più quella della disinformazione istituzionale volta a porre volontariamente e scorrettamente l’attenzione su minimi particolari -per fortuna- positivi e dimenticandosi dell’altro 80% della storia.

Dell’antipatia e dell’odio degli attuali reggenti pro tempore delle sorti delle istituzioni pubbliche locali verso un giornale onesto ce ne faremo una ragione ma nessun abruzzese, invece, dovrebbe tollerare la continua disinformazione istituzionale e la mistificazione (molto interessata) della realtà per nascondere eventuali responsabilità proprie o altrui. Sulla sanità poi….

Volontà chiara e precisa di nascondere che sempre più spesso viene provata dai desolanti silenzi anche a richieste ufficiali di altri esponenti istituzionali: è il caso di Mauro Febbo presidente della commissione di vigilanza che da un mese chiede il verbale del tavolo di monitoraggio per controllare la veridicità delle dichiarazioni trionfali di Paolucci.

Gli uffici -probabilmente chiusi per ferie- non hanno risposto.

Niente carte. Che novità.

Dunque se l’assessore Paolucci è la persona che più di tutti elogia Paolucci e riesce ad elencare i grandi meriti e gli obiettivi raggiunti, l’intera storia ai più sereni appare un tantino meno piacevole e lineare e più complessa.

GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI

Entrando nel merito -per riassumere semplicisticamente- Paolucci ci racconta che il disavanzo è diminuito grazie alla sua bravura; la realtà è che effettivamente il disavanzo è diminuito e Paolucci è stato molto bravo... a ripianare il debito che è purtroppo aumentato.

Come se un allenatore esultasse perchè è stato bravo a rimontare dal 6-0 al 6-4 ma perdendo ugualmente la partita.

Partita persa perchè il pareggio è lontano tanto che per il 2017 si profila un disavanzo di 51mln…. e pensare che con l’uscita dal commissariamento si è fatto credere che le lacrime ed il sangue versato per riformare il sistema sanitario erano servite per raggiungere il pareggio di bilancio.

Poi nella nota ufficiale Paolucci riporta anche altri traguardi: premialità di 69 milioni e 700mila alla sanità abruzzese, assegnati alla Regione dal tavolo di monitoraggio (costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia e Finanze), l'adempimento degli obiettivi previsti per l'annualità 2015 (quelli del 2016 sono ancora in corso di verifica), rispettati i limiti previsti dalla normativa per il pagamento dei debiti pregressi degli enti del servizio sanitario, rispetto dei tempi medi di pagamento da parte delle Asl abruzzesi. Per quanto riguarda il Piano di riqualificazione del Servizio sanitario regionale, i tecnici ministeriali hanno valutato favorevolmente i risultati degli indicatori Lea 2015 (i livelli essenziali di assistenza), assegnando un punteggio di 182, livello mai raggiunto dall'Abruzzo.

Limitarsi a riassumere così un verbale di 75 pagine dove si parla dello sconfinato universo della sanità è una leggerezza inescusabile per un assessore alla sanità e al bilancio.

L’ALTRA PARTE DELLA STORIA

Così fa davvero specie che i ministeri di Sanità e Finanza debbano scoprire da un articolo di Pdn che Paolucci è stato l’ispiratore della “partita di raggiro” una manovra che all’apparenza doveva riportare la regolarità dei conti ma che di fatto si è dimostrata una manovra azzardata e inopportuna .

Si tratta di una movimentazione vietata di fondi vincolati della sanità per coprire la spesa corrente, una pratica da sempre utilizzata e che, infatti, non permette di definire “diversa dal passato” l’opera di questa giunta che non innova e non rispetta di più le leggi forse persino superando quel vecchio metodo di amministrare che ha prodotto Sanitopoli.

Se questa è la disinvoltura di gestire conti e finanza poi si capisce perchè la Regione Abruzzo ha seri problemi nell’approvare bilanci senza ricorrere ad artifizi (peraltro pure scoperti).

Ai rappresentanti regionali non manca il coraggio e così da oltre due anni si mena il can per l’aia sulla vicenda ben chiara del pagamento dell’extrabudget che Pierangeli pretende di avere con pignoramenti avviati per oltre 7 mln di euro. Da due anni Paolucci racconta di una marcia indietro dell’imprenditore ma oltre la sua parola non esistono carte e le note di credito che metterebbero fine alla storia non ci sono.

Nulla è cambiato nemmeno a fine luglio 2017.

Fino a quando i ministeri vorranno rinviare la questione senza mettere un punto definitivo alla vicenda?

Per la terza o quarta volta gli stessi ministeri chiedono alla Regione di diffidare Pierangeli a smollare queste note di credito per farlo desistere nel richiedere cifre che per legge non sarebbero dovute essendo oltre il budget.

Ma nemmeno la diffida si è mai vista.

Per quanto riguarda il conto consuntivo 2016 il disavanzo prima delle coperture è di 36,966mln, coperture poi ripianate con utili portati a nuovo e grazie agli accantonamenti stanziati.

Ovviamente si parla di accantonamenti prudenziali destinati ad altro che vengono utilizzati per tappare temporaneamente il buco.

Come detto però il Tavolo evidenzia che per l'anno 2017 si prospetta un disavanzo di 51mln, dunque ben 15 mln in più rispetto all’anno precedente, dato che evidenzia da solo quale sia il trend della spesa e del risanamento della sanità.

Se si spende di più rispetto a quanto si incassa in tutto il mondo siamo in presenza di una gestione deficitaria e negativa ma in Abruzzo esultano e vogliono farci credere che, oltre ad aver migliorato i servizi e l’assistenza sanitaria, anche i conti sono a posto.

Tra le righe poi il tavolo afferma che il Dea di II livello spetterebbe a Pescara e non potrebbe essere suddiviso salomonicamente per acquietare le ire campanilistiche e incamerare voti. Il tavolo dice che Pescara può essere Dea di II livello perchè ha il maggior numero di funzioni Hub (Neurochirurgia, chirurgia pediatrica, stroke) e non solo la cardiochirurgia, che ha invece Chieti.

Tra le tantissime altre cose si parla anche del Punto nascita Sulmona; il tavolo dice alla Regione che se vogliono tenerlo aperto occorre una deroga perchè è molto al di sotto dello standard minimo di 500 parti/anno(195 parti nel 2015).

Il CPN nazionale (Comitato Percorso Nascite) dovrebbe rilasciare la deroga, in mancanza la chiusura dovrà scattare.

Ci sono poi le pesantissime pendenze dei consuntivi da approvare, perchè oltre la sanità tutto dipende dal bilancio regionale sanzionato pesantemente da Corte dei Conti e Corte Costituzionale. Affondato il consuntivo del 2013 si è in attesa della riapprovazione e siamo comunque indietro di 4 annualità.

CLINICHE: 10 PIANI DI MORBIDEZZA

Per non parlare dei rapporti morbidissimi con le cliniche private che segnano un aumento delle risorse a loro assegnate, dove si chiudono tutti gli occhi possibili su presunte violazioni o non rispetto delle regole, dove si è arrivati persino a dimenticarsi di una legge regionale (la legge delle leggi sulle cliniche) pur di non togliere gli accreditamenti a chi sfora e chi non dovrebbe più poter essere rimborsato dal pubblico.

Del resto è una precisa volontà politica quella di preservare gli interessi privati; come si spiegherebbe altrimenti l’incredibile mancato richiamo alla legge 32 del 2007 nei contratti stipulati che regolano appunto il rapporto tra Regione e cliniche?

Un tentativo goffo ed un segnale politico inequivocabile che probabilmente non salverebbe nessun imprenditore privato visto che la legge esiste a prescindere dal suo richiamo in un contratto e nessuna violazione può essere ammessa….

Storie di sempre che individuano senza tema di smentita chi sono e dove risiedono i direttori del vapore e come la politica sia sull’attenti e chi non lo è deve essere pronto a tutto.

Allo stesso modo i ministeri continuano a chiedere alla Regione se gli extrabudget alle cliniche vengono pagati ma i nostri eroi anche su questo punto tergiversano, così come viene ripetutamente chiesto perchè non vengono revocati gli accreditamenti a chi sfora il budget (altra amnesia).

Nel frattempo si continuano a registrare sforamenti persino di due volte e mezzo il budget assegnato, il che non sembra dimostrare alcun timore di applicazione di sanzioni da parte degli imprenditori sanitari.

Le cliniche hanno eroso complessivamente il 104% del tetto massimo previsto dai budget 2016. La maggiore erosione è quella della Casa di cura INI Canistro srl, (244%, si evidenzia un fatturato pari a 7,9 mln di euro a fronte di un tetto pari a 3,2 mln di euro), Casa di Cura San Raffaele (115%), Casa di cura di Lorenzo S.p.a (102%), Casa di cura San Francesco (101%), Casa di cura Spatocco (101%).

Come dire ‘il privato può…’

E il pubblico?

Può attendere: il famoso piano sanitario è ancora in gran parte da completare e gli obiettivi scritti anni fa rimangono sulla carta.

Nel frattempo il disavanzo aumenta e l’Abruzzo è uscito dal commissariamento.

Sulla fiducia.

a.b.