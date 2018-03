«Project financing ospedale Vasto? Guadagna il privato e perde il pubblico»

VASTO. Vasto, partenza, via: il cantiere per il nuovo ospedale parte entro giugno 2019. Così ieri il presidente Luciano D’Alfonso che traccia la rotta del treno dei desideri per raggiungere uno dei tanti obiettivi quello della costruzione di un nuovo nosocomio attraverso la formula del progetto di finanza.

A sentire il presidente sembra tutto facile e senza intoppi eppure dopo oltre tre anni non si è ancora arrivati ad una definizione dell’altra intricata e “sfortunata” procedura per la costruzione del nuovo ospedale di Chieti su proposta spontanea di Maltauro.

Chi ci garantisce che anche a Vasto non ci saranno lungaggini?

Il facilitatore-acceleratore Mario Olivieri, consigliere regionale delegato dal presidente con funzioni non del tutto chiare che dovrà affiancarsi agli organi istituzionali impegnati ufficialmente nella procedura amministrativa.

Ma che cos’è il project financing?

Prova a spiegarlo Angelo Bucciarelli, Pd, ex braccio destro dell’ex assessore Bernardo Mazzocca: «È un contratto che lega il pubblico con il privato nella realizzazione di un'opera pubblica. Qualcuno ne parla come di una truffa legalizzata("Project financing, la truffa legalizzata", di Marco Santero)».

Come funziona?

«Facciamo un esempio. Supponiamo che per costruire l'ospedale di Vasto occorrono 100 milioni(Paolucci dice 84mln), per 220 posti letto, più o meno, e la quota privata è di 50mln. Ovviamente opere di urbanizzazione(strade, fogne, allacci elettrici, gas, telefono...) a parte, tutto a carico del Comune di Vasto(voglio vedere dove prenderà i soldi, non meno di 10mln). Quindi», spiega Buccairelli, «costruiamo l'ospedale in project financing perché, dicono, la Regione non ha tutti i soldi. Bene. Anzi, male, malissimo! In pratica, se il privato, i soldi se li fa prestare dalla banca e gli interessi li paga il pubblico per 20 o 30 anni, chi ci guadagna?»

Se l’appalto per costruire l'ospedale di Vasto vale 100mln, la Regione ne mette la metà, l'altra metà la mette il privato che, in cambio, gestirà i servizi non sanitari come l'appalto dei servizi lavanolo, ristorazione, pulizie, energia, macchine tecnologiche ecc., per 20 o 30 anni.

«Tutto questo ha un valore non inferiore a 500/600 milioni di euro, grossomodo 20mln all'anno», spiega Bucciarelli, «gli interessi li paga il pubblico. Quindi, alla fine dei 20/30 anni, il privato avrà investito solo i 50mln iniziali. E l'ospedale di Vasto, che doveva costare 100mln, quando terminerà la concessione, nel 2040, ci sarà costato 6 volte quello che avremmo pagato se la Regione l'avesse costruito con un mutuo. Un normale mutuo».

Diversamente la Asl avrebbe messo a gara quei servizi concedendoli al miglior offerente per una durata di massima di 5 anni. L'appalto successivo avrebbe poi potuto beneficiare di nuove tecnologie e aggiornamenti tecnologici che viceversa con il progetto di finanza il privato non ha interesse a fare.

L'ACCELERATORE

«Se la Asl concede il servizio di radiodiagnostica, ad esempio», spiega ancora Bucciarelli, «la società che vince il progetto di finanza non ha alcun interesse ad aggiornare la tecnologia.

Ma non finisce qui. Con la finanza di progetto accadrà che la Asl, per pagare le rate al privato, dovrà risparmiare e quindi ridurrà i servizi ai cittadini(liste di attesa che aumentano, prestazioni ridotte). E il nostro diritto alla salute va a farsi benedire.

Conclusioni: la finanza di progetto costerà molto alle casse della Regione e impoverirà il nostro territorio di un diritto fondamentale, quello alla salute».

Bucciarelli -che da sempre fa parte di quel Pd molto distante dalle posizione di D’Alfonso e dei suoi fedelissimi- consiglia di allargare le competenze dell’acceleratore Olivieri anche per il nuovo ospedale di Chieti, «e perché non impiegarlo anche per quello di Lanciano e Avezzano e Giulianova?»

E su Facebook Bucciarelli lancia ancora stoccate ad Olivieri: «Chi è l'acceleratore? È un uomo che sta al centro di una fitta rete di conoscenze, interessi, legami, che conosce come un indiano Sioux il suo territorio. L'acceleratore è un professionista che affianca, stimola ed incoraggia. "Il suo compito è portare ordine nel caos, mettere in contatto chi decide e chi esegue, chi propone e chi approva. E far funzionare le cose, facendole scivolare lungo il binario giusto." Supporta sia l’investitore che l’imprenditore con tutti gli strumenti e le garanzie necessarie per favorire il buon esito delle iniziative proposte».





FIBRILLAZIONE IN COMUNE

«Non era un risultato scontato. Il Ministero –ha detto il sindaco di Vasto Francesco Menna- pensava ad un ospedale che nascesse in zona Val di Sangro che unisse i Poli di Vasto e Lanciano e andasse verso quella soluzione. Si è fatta una battaglia per dimostrare che questo ospedale così come quello di Lanciano meritasse autonomia. Le nostre prestazioni sanitarie sono aumentate del 30% e unire questo ospedale alla parte bassa del Molise è stato il risultato vincente oltre al fatto che un ospedale che rappresenta un territorio, il Vastese, di oltre centomila abitanti. Oggi la legge ci dice che il DEA di primo livello deve avere almeno un bacino di 150 mila abitanti. Noi non eravamo nelle condizioni di avere l’ ospedale, il Ministero aveva bocciato questa soluzione e per il parametro dei 150 mila abitanti aveva detto si fa altrove unendo Vasto e Lanciano. Se questo territorio avesse perso l’ospedale, se questo territorio poi avesse perso qualche grande azienda , qualche altro servizio pubblico cosa sarebbe diventato? Da qui parte tutto il ragionamento perché ci si è opposti a fare un unico ospedale sulla Val di Sangro. Perché avremmo impoverito il Vastese e reso un grosso disservizio ai cugini molisani. Parto da queste premesse per poi dire grazie ai risultati ottenuti. E’ stato fatto in tempi di grande crisi per la sanità italiana e regionale».

«Abbiamo avuto il parere definitivo per la sigla dell’accordo di programma. Una volta siglato l’accordo di programma basta partire con le gare, questa è la grande novità che riguarda il presidio di Vasto. Raggiunta –ha detto l’assessore Paolucci -perché da un lato il governo Renzi in due finanziarie successive ha stanziato per cassa 143 milioni dei 228 iscritti per competenza per tutti i nuovi presidi ospedalieri da costruire e quindi anche per quanto riguarda Vasto e la Regione Abruzzo cambiando la programmazione, non legandola alle aree di risulta e alla valorizzazione dei vecchi presidi , ma al contrario utilizzando in anticipo le risorse del privato e poi stornandole con un partenariato pubblico- privato riesce a esprimere a costruire un programma credibile che ha l’assenso definitivo. Io credo che sia un lavoro di 36 mesi molto proficuo rispetto agli annunci di 30 anni».