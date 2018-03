Fonderia Abruzzo. Non solo ombrelline: dopo un anno i conti sono ancora segreti

ABRUZZO. Non solo ombrelline: la Fonderia Abruzzo rischia di essere ricorda negli anni come la manifestazione dai conti segreti. Quanto e come è stato speso nell’edizione del 2016? Impossibile saperlo sebbene sia passato un anno.

Il Movimento 5 Stelle è da 12 mesi che tenta di scoprirlo anche perché quelli utilizzati sono fondi del Fondo Sociale Europeo destinati a informare i beneficiari dei fondi strutturali per l’Abruzzo (imprese, giovani, disoccupati, persone in stato di povertà, ecc) sull’avvio concreto degli interventi del FESR ed FSE.

Alla prima sollecitazione di un anno fa aveva risposto l’allora direttore generale Cristina Gerardis la quale aveva chiesto pazienza e spiegato, in parole povere, che tutto sarebbe stato reso noto a tempo debito, trascorsi i tempi tecnici necessari per il pagamento, la fatturazione e successiva rendicontazione.

Bene, anzi male perché quei numeri non sono ancora disponibili. Eppure nel frattempo si è conclusa anche l’edizione 2017, quella contraddistinta dalla polemica dalle ragazze con l’ombrello che riparano dal sole e dalla pioggia i relatori uomini.

Sara Marcozzi è tornata all’attacco e lo scorso 6 luglio ha deciso di interessare direttamente l’Autorità di Audit e Controllo Ispettivo Contabile il cui riscontro è arrivato ieri.

Dalla risposta dell’Autorità si scopre che Regione Abruzzo non avrebbe inviato la documentazione relativa al rendiconto delle spese dell’edizione 2016 neanche alla stessa Autorità di Controllo.





Si legge infatti nella missiva indirizzata al Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa – Autorità di Gestione POR FESR FSE e alla consigliera Marcozzi: «in data 6 luglio scorso il sottoscritto - il dirigente Sergio Iovennitti - ha ricevuto via mail la richiesta in oggetto da parte del Gruppo Consiliare che legge per conoscenza. Con la presente pertanto si reitera al Dipartimento in indirizzo la suddetta richiesta di copia della rendicontazione inerente le spese dell’evento “Fonderia Abruzzo 2016” con la precisazione che la relativa documentazione potrà essere trasmessa allo scrivente Servizio che provvederà ad inoltrarla al Gruppo Consiliare richiedente, ovvero trasmessa direttamente a quest’ultimo, informando lo scrivente dell’avvenuto adempimento. In mancanza di riscontro entro la fine del corrente mese di luglio, il Servizio Audit dovrà avviare apposita verifica ispettiva per l’acquisizione in loco degli atti richiesti».





«Non comprendiamo il perchè di tanta segretezza sui conti e non ci fermeremo fino a quando chiarezza non sarà fatta», dice Marcozzi.

«La partecipazione e il dialogo pubblico costante con il partenariato istituzionale non si soddisfano nella Leopoldina, si tratta di procedure ben codificate dal “codice di condotta europeo sul partenariato” che l’Italia e la Regione Abruzzo hanno sottoscritto e che prevede un coinvolgimento sostanziale delle parti anche nella fase discendente dell’attuazione dei fondi strutturali ed estende il concetto di parti a tutti i soggetti rilevanti, ovvero a tutti coloro i cui interessi il programma va a toccare o che possono influire sulla sua attuazione».