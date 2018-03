Garanzia Over, ecco tutte le 743 assunzioni finanziate dal bando

ABRUZZO. Salgono i numeri di Garanzia Over Abruzzo. L'ultima graduatoria di aziende finanziate, la quinta da quando è partito il bando europeo, porta l'asticella delle assunzioni a tempo indeterminato a quota 743.

Nell'attuale graduatoria ci sono quelle aziende che hanno presentato richiesta di assunzione nel periodo 1° febbraio 31 marzo 2017.



«E' un bando che mantiene quell'attualità richiesta dalle aziende - esordisce l'assessore alle Politiche del Lavoro Andrea Gerosolimo -. Le circa 750 assunzioni finora finanziate sono il frutto di cinque mesi di lavoro, partiti tra novembre e dicembre quando abbiamo chiesto ai disoccupati abruzzesi di entrare nella piattaforma Borsa Lavoro e alle aziende di programmare piani di sviluppo partendo dall'occupazione stabile. A questo abbiamo aggiunto poi un impegno preciso concentrando gli sforzi sugli Over 50, prevedendo per loro il massimo dell'incentivo. Ed infatti delle 743 assunzioni, 193 riguardano gli Over 50, settore particolarmente delicato nel mercato del lavoro».

I numeri di Garanzia Over presentano poi diverse chiavi di lettura, come quella legata alla territorialità delle assunzioni che per aree interne e aree di crisi sfiora il 70% oppure il dato del 57% legato all'accompagnamento al lavoro da parte dei Centri per l'impiego e delle agenzie per il lavoro.

«Ci sono aree di crisi che hanno risposto benissimo al bando - aggiunge l'assessore Gerosolimo -. In Valle Peligna e Alto Sangro, per esempio, su circa 50 assunzioni complessive 29 riguardano Sulmona, a conferma di un territorio vivo che vuole uscire dalla crisi e che ha già dimostrato in passato, mi riferisco ai contratti di sviluppo, di voler riprendere il percorso di crescita interrotto dalla crisi. Segnali della stessa natura giungono da Chieti (57 richieste di assunzione) da San Salvo (44), da Ortona (30)».



Il futuro di Garanzia Over è tutto concentrato sulla disponibilità finanziaria.