Effetto Rigopiano, fuori quasi 40 gradi ma la Regione già organizza i piani neve

ABRUZZO. Tre o quattro nuovi mezzi antineve saranno presto nella disponibilità della Regione Abruzzo per contribuire ad affrontare al meglio la prossima stagione invernale ed evitare che il ripetersi di precipitazioni nevose di particolare intensità possa arrivare a determinare gravi conseguenze per l'incolumità delle persone.



Lo ha annunciato il presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso, ieri mattina, a Pescara, in Regione, nel corso della riunione del tavolo di lavoro per la predisposizione e l'organizzazione dei "piani neve" provinciali per la stagione invernale 2017-2018.

Un evento più unico che raro e mai si ricorda che si sia discusso di neve con quasi 40 gradi fuori dagli uffici con aria condizionata. Anche questo è "l’effetto Rigopiano" che ha fatto ridestare da un torpore di decenni e chiarite meglio quali rischi gli amministratori pubblici corrono in caso di inerzie che producono morti.



All’incontro di ieri hanno preso parte anche l'assessore al Bilancio ed alla Sanità, Silvio Paolucci, il sottosegretario alla Protezione civile, Mario Mazzocca, i rappresentanti delle Province e delle Prefetture, dirigenti Anas e di Società Strada dei Parchi ed i responsabili della struttura regionale di Protezione civile.

Nello specifico, a donare mezzi all'Abruzzo saranno Enel e Terna.





Si punterà su veicoli in grado di operare soprattutto in presenza di grandi quantitativi di neve, le cui caratteristiche tecniche saranno definite dopo una specifica valutazione condotta dall'Anas e dalla struttura regionale di Protezione civile.

Si tratta di mezzi per i quali, a giudizio del presidente D'Alfonso, dovrà essere avviata una specifica attività di formazione del personale poiché richiedono un elevato livello di competenza.

Mezzi che dovranno essere assegnati ai luoghi dove storicamente c'è maggiore ripetitività di bisogno legato alle precipitazioni nevose.

«Inoltre - ha spiegato D'Alfonso - attraverso i Comuni va perseguito l'obiettivo di evitare che le imprese private proprietarie di mezzi antineve vengano cercate dalle amministrazioni comunali quando l'emergenza è già in atto. Per il resto, la Regione farà la sua parte alla luce delle risorse a disposizione ma ritengo altrettanto importante che si proceda ad una "familiarizzazione" della protezione civile nel senso di responsabilizzare anche i capi famiglia residenti nei circa 50 Comuni a rischio di forti nevicate».

D'Alfonso ha, quindi, posto l'accento sulla necessità di precontrattualizzare le imprese private in possesso dei mezzi antineve, magari entro il prossimo mese di settembre, così come ha rilevato l'esigenza di concludere per tempo la partita dell'approvvigionamento del sale.



La riunione è stata anche l'occasione per fare il punto sui compiti di ciascun ente appartenente alla filiera istituzionale della prevenzione.

Nel dettaglio, le quattro Prefetture invieranno a breve una dettagliata circolare ai 305 Comuni abruzzesi contenente una sorta di vademecum su come comportarsi in caso di emergenza. Le Province, dal canto loro, saranno chiamate a ritrovare una buona capacità organizzativa soprattutto in riferimento ai piani di protezione civile riferiti alla viabilità provinciale. Infine, ha auspicato un incontro con i vertici Enel per mettere a punto tutti gli aspetti legati alla catena di prevenzione considerando che Anas e Autostrada dei Parchi sono già collaudate in questo campo.

LO STRUGGENTE MESSAGGIO DEI PARENTI DELLE VITTIME

Poco dopo l’ufficializzazione della notizia sulla pagina Facebook ‘Rigopiano in attesa del fiore’ è appaarso uno struggente messaggio rivolto al presidente D’Alfonso.

A ‘scrivere’ le vittime di Rigopiano: «Ehi signor presidente, signor presidente, siamo qui ci vede? Siamo Marco, Jessica, Ilaria, Tobia, Bianca, Emanuele, Alessandro, Luciano Silvana, Marina, Domenico...... Si ricorda di noi? Eravamo tutti li in quell'hotel il 18 gennaio. Abbiamo letto il suo post da quassù. Si, anche qui c'è internet. Siamo felici che finalmente lei riuscirà a garantire che tutte le strade saranno pulite dalla neve, ormai a noi non serve più, quassù non ce n'è bisogno, abbiamo già le ali, bastano quelle e poi qui ci sentiamo tutti sicuri tra le braccia del signore. Sicuramente il piano neve servirà per i nostri genitori, per i nostri figli, per i nostri fratelli... Eh si, perché a loro servono signor presidente, per salire su all'hotel d'inverno. Ne hanno bisogno perché da li possono riuscire a sentirci più vicini, possono portarci qualche fiore, possono pregare e possono piangere. Si signor presidente, perché loro hanno bisogno di piangere perché stanno male, le nostre mamme hanno perso la loro ragione di vita e i nostri papà cercano di consolarle ma intanto muoiono dentro sempre di più, i nostri figli si sono trovati soli senza riferimenti ad affrontare la vita e i nostri fratelli hanno perso i loro confidenti più importanti, i nostri fidanzati si disperano perché i loro progetti e i loro sogni sono improvvisamente svaniti. Menomale signor Presidente,Siamo contenti di sapere che la nostra morte non rimarrà vana e che insieme agli altri state garantendo la sicurezza per l'inverno prossimo. Grazie signor presidente, gliene siamo davvero grati, adesso siamo più sereni e possiamo pensare a volteggiare tra le stelle.

I 29 angeli di Rigopiano».