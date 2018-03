Centri di Ricerca regionali: «Il 17 luglio stop a fase liquidatoria»

AVEZZANO. Terminata la fase liquidatoria del Crab, il centro di ricerca regionale con sede ad Avezzano.

La Regione ha deliberato il 06/06/2017 la revoca della liquidazione del Crab ed il rilancio dell'ente dopo un percorso liquidatorio che ha portato alla approvazione di una legge regionale di patrimonializzazione (legge 38/2016) e di un accordo sindacale del 27 gennaio 2017 con le sigle regionali e di categoria.

Con un progetto di riordino elaborato dal liquidatore Andrea Cleofe (che nei giorni scorsi non aveva gradito le notizie sulle sue vicende giudiziarie e annunciato querele) sono stati attuati una serie di interventi amministrativi/contabili e di razionalizzazione dei costi che consentiranno al Centro di Ricerca di rafforzare la propria struttura patrimoniale e rilanciare il proprio ruolo sul mercato della ricerca, assicurano dal Crab.

La Regione, come si legge dal progetto del liquidatore Cleofe, sostiene il centro di ricerca con interventi finanziari da deliberare su base annuale.

Sulla base di questi presupposti il liquidatore delegato ha convocato l'assemblea straordinaria del Crab per il prossimo 17 luglio per dare seguito a quanto programmato e portare a termine il percorso di riordino.

Un sospiro di sollievo per i lavoratori, in attesa da tanto tempo dopo il nulla di fatto delle ultime riunioni.

«Con il rilancio del Crab, che diventerà il nuovo centro unico di ricerca regionale, sara' possibile dare continuità anche al gemello che ha sede in Vasto, il Cotir. Un percorso che è stato possibile delineare grazie alla volontà politica della Regione ed in particolare di Dino Pepe, assessore regionale alle politiche agricole ed alla collaborazione dei consiglieri Berardinetti e Di Nicola e del presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio», commenta ancora con una nota il Crab.

«Forse il 17, con un terzo tentativo, si darà atto di fine liquidazione Crab. Ad oggi comunque non ci sono variazioni di bilancio che vedano fondi da destinare ai Centri per far ripartire le attività, quindi ammesso che il 17 si faccia siamo sempre a "carissimo amico"», commenta invece Mauro Febbo.

«Credo che sia stata efficace e proficua la mia azione dirompente dove ho avanzato una richiesta di sfiducia nei confronti dell'assessore Pepe vista la persistente paralisi che vivono i Centri di Ricerca in Abruzzo e tutto il sistema rurale abruzzese», continua Febbo. «Una situazione paradossale e vergognosa quella del Cotir e Crab che da tre anni sono abbandonati al loro destino senza avere una sola risposta da questo Governo regionale».