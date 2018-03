Palazzo Centi, aggiudicato l'appalto due anni dopo la gara (e l'inchiesta)

L’AQUILA. E’ stata firmata ieri dalla dirigente del servizio Patrimonio immobiliare della Regione Abruzzo, Eliana Marcantonio, la determina per l’aggiudicazione dei lavori di consolidamento e risanamento conservativo di Palazzo Centi a L’Aquila, ex sede della giunta regionale fino al terremoto del 6 aprile 2009, danneggiato gravemente proprio dal sisma di 8 anni fa.

Ad aggiudicarsi l’appalto è stata la General Costruzioni di Isernia per un importo complessivo di 6.626.557,17 euro, con un ribasso del 35,017%.

L’offerta (che ha ottenuto un punteggio di 99,9 su 100) è stata giudicata «congrua nel suo insieme e tale da garantire serietà, sostenibilità e realizzabilità».

La società molisana, che si occupa tra le altre cose anche di restauro dei beni immobili di carattere artistico e sottoposti a tutela, in passato ha effettuato lavori nella chiesa di San Francesco a Rieti, nel convento di San Francesco ad Orvieto, si è occupata del recupero funzionale di Castel San Giovanni a Castel Rinaldi (Perugia) e del restauro del Teatro dei Filarmonici di Ascoli e del Castello carrarese a Padova.

La gara si è svolta nel 2015 ed ha visto la partecipazione di 30 aziende.





L’INCHIESTA

L'appalto è al centro di un'inchiesta giudiziaria che ha portato all'emissione di diversi avvisi di garanzia.

Tra questi il dirigente regionale del Genio civile Carlo Giovani, già prosciolto per il crollo della Casa dello studente. Per lui l’accusa è quella di turbativa d'asta nel suo ruolo di componente della commissione amministrativa. I fatti contestati risalgono al 27 maggio 2015, giorno di pubblicazione della gara di appalto su palazzo Centi, procedimento segnato da ritardi e caratterizzato da cambi di commissari di gara.

Indagati anche l'ex dirigente del ministero dei Beni Culturali, Berardino Di Vincenzo, ora in pensione, il figlio Giancarlo, tecnico progettista, e agli imprenditori Giancarlo Di Persio e Mauro Pellegrini, titolari della impresa Dipe, già finiti nei guai in due precedenti inchieste, una in particolare su presunte mazzette nella ricostruzione privata.

L'accusa è di induzione indebita a dare o promettere utilità, la cosiddetta «concussione depotenziata».

Secondo l'accusa, Berardino Di Vincenzo avrebbe indotto i due imprenditori a stipulare una consulenza con il figlio Giancarlo, incaricato di stilare il progetto con il quale la Dipe ha partecipato al bando di gara del valore di 13 milioni di euro per palazzo Centi, che si è aggiudicato la ditta General Costruzioni di Venafro (Isernia) con un ribasso del 35%.

In cambio, sempre secondo la procura dell'Aquila, Di Vincenzo avrebbe assicurato un interessamento per la gara alla luce dei suoi buoni rapporti con il governatore.





CARTE IN ANTICIPO

Secondo la procura de L’Aquila uno dei concorrenti sarebbe stato avvantaggiato grazie a notizie ed elaborati consegnati in largo anticipo, circa 4 mesi prima.

Il fortunato sarebbe stato Gianluca Marcantonio, l’architetto che D’Alfonso (non indagato) ha sponsorizzato fortemente persino nel maggior organo dei lavori pubblici in Italia: il consiglio superiore.

E questo perché Eugenio Rosa, titolare della ditta Iciet Enginereeng di Castelli (Teramo), ha avuto l’idea di affidarsi ad un noto studio di architetti, 'Archidee architetti associati' di Montesilvano, cioè proprio lo studio di Marcantonio e del socio Alessandro Pompa, entrambi indagati.

Dalle intercettazioni emerge che la Iciet Enginereeng di Castelli (poi arrivata terza) doveva essere avvantaggiata, vista anche la conoscenza da parte del titolare Rosa Eugenio dei risultati della Commissione Tecnica prima che gli atti diventassero pubblici, tanto che i suoi tecnici aveva avuto la disponibilità delle progettazione preliminare ben 'quattro mesi prima della pubblicazione del bando'.

Il pm Antonietta Picardi, nel dispositivo scrive che i «Carabinieri hanno riferito elementi che fanno ritenere altamente probabile che i verbali redatti dalla Commissione tecnica siano viziati da false attestazioni su diversi aspetti e che, inoltre, la stessa graduatoria sia stata 'modificata' dopo il termine effettivo di conclusione dei lavori della Commissione stessa».

Sempre nel dispositivo di sequestro si legge di pressioni su ditte concorrenti «manifestando forti 'entrature' nell'ente Regione Abruzzo al fine di condizionare la composizione della commissione tecnica, con conseguente 'raccomandazione' verso commissari ritenuti compiacenti».

I Carabinieri del Noe, grazie alle intercettazioni, hanno dimostrato che «effettivamente sono state esercitate ripetute indebite pressioni per la formazione di una commissione tecnica - diversa da quella che poi è risultata effettivamente nominata - e che, comunque, i componenti della commissione sono stati successivamente avvicinati per la valutazione delle offerte tecniche depositate dalle ditte».