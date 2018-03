Aeroporto d’Abruzzo, Saga senza soldi in cassa: «stipendi a rischio per dipendenti»

PESCARA. Cosa vuole fare la Regione per tutelare i posti di lavoro e i diritti dei dipendenti della Saga?

A domandarlo è Armando Fosci, membro dell’Associazione ‘Pescara Mi Piace’ che lancia l’allarme: «la Saga non ha più soldi liquidi in cassa e probabilmente riuscirà a pagare gli stipendi solo fino ad agosto, senza poter versare la quattordicesima al proprio personale. La Regione Abruzzo non ha ancora approvato la delibera di rifinanziamento (che dovrebbe arrivare, stando agli annunci, entro l’estate), ci sono crediti che la Saga non riesce a riscuotere, crediti comunque compensati dai debiti che la società deve a Inps e altri Enti».

Una realtà nuda e cruda emersa ieri mattina nel corso di una riunione convocata d’urgenza dalla governance della Società di gestione dei servizi a terra con i sindacati, una riunione che ha svelato una realtà che era stata prospettata già da diversi mesi.

Dopo i proclami dei giorni scorsi, ieri è venuto fuori il primo dato reale circa i flussi nell’aeroporto di Pescara: secondo Assoaeroporti lo scalo abruzzese ha registrato un calo del 5,1 per cento, non decolla e anzi perde numeri.

«Per mesi la governance di Saga ha smentito tale realtà, ha sfornato cifre a oggi infondate, cercando di nascondere tutte le pecche della struttura», sottolinea Foschi, «da un aereo Alitalia bloccato in pista per una gomma bucata alla pavimentazione della pista che continua a scoppiare sino ai black out che bloccano lo scalo stesso».

Ma oggi la situazione dev’essersi rivelata talmente grave da non poter continuare a nasconderla e da imporre la prima operazione verità: la Saga, secondo quanto trapelato dal vertice, non avrebbe più liquidità in cassa, tanto da poter assicurare gli stipendi ai dipendenti sino ad agosto, ma senza la possibilità di anticipare la quattordicesima.

A determinare la carenza di liquidi e risorse ci sono i crediti vantati da Saga nei confronti di Alitalia, che dovrebbe versare almeno 250mila euro alla società di gestione, anche se poi non si sa ancora qual è la somma che la Saga, a sua volta, deve all’Inps e ad altri enti previdenziali.

Ma non basta: la giunta regionale non ha ancora redatto la delibera di rifinanziamento e questo aggrava le condizioni di una Società che, già da sola, non riesce a gestire l’ordinario subendo perdite su perdite.

«Pensiamo alla gestione pasticciata di un parcheggio che non funziona, e che ogni giorno perde migliaia di euro di incassi», sottolinea Foschi, «senza dimenticare i 60mila euro di super-minimo redistribuiti per appena 5 persone, l’ultima assunzione di un nuovo ingegnere, di cui ci chiediamo funzione e collocazione, in linea con le altre assunzioni che nei mesi scorsi hanno suscitato più di una perplessità»







DIPENDENTI ENAV CONTRO MATTASCIO

Intanto i dipendenti Enav smentiscono il presidente della Saga, Nicola Mattoscio che durante la conferenza stampa di qualche giorno fa aveva spiegato che una azienda quotata in borsa decide per sé stessa i livelli contrattuali del suo personale.

«Mattoscio commette un errore nel pensare che questo non abbia impatto su servizi aeroportuali», replicano i lavoratori Enav.

«La Saga deve avere a cuore questo aspetto. Le istituzioni devono perseguire l’impegno di mantenere alti i livelli di sicurezza e di qualità dei servizi per la collettività».

Mattoscio dichiara che per aeroporti minori come Pescara, al di sotto di 1 milione di passeggeri, è normale pensare di ridurre l’organico e lo stipendio del personale che vi opera. «Gli aeroporti sotto il milione di passeggeri», precisano però i lavoratori Enav, «non sono stati tutti razionalizzati, vedi Trieste che è ben al di sotto del milione di passeggeri ma è supportato anche da un servizio radar che a Pescara non è mai stato implementato».

Vengono citati aeroporti come Linate, Malpensa, Fiumicino per giustificare la differenza di servizio con Pescara. «Ma si omette di dire», continuano i lavoratori, «che altri aeroporti minori come Alghero, Genova, Rimini, Olbia, non sono stati razionalizzati. Su questi aeroporti si è mantenuto un alto livello strategico. E i costi di questi aeroporti gravano anche sui servizi Enav di Pescara. Cioè Pescara contribuisce a pagare il servizio radar e il servizio strategico su altre realtà concorrenti. E questo a Mattoscio non può lasciare indifferente».

Inoltre, il servizio di Pescara Torre è centrale dal punto di vista della sicurezza delle operazioni di volo e di assistenza nelle condizioni di emergenza. E ridurre l’organico non è certamente una decisione di cui vantarsi.

«Siamo certi», dicono ancora i lavoratori, «che la sicurezza e i livelli di servizio forniti alle compagnie, ai reparti volo dei corpi dello Stato, ai passeggeri e alla cittadinanza che vive nei dintorni dell'aeroporto siano elementi di responsabilità che non è il caso di lasciare in mano al solo interesse di una società quotata in borsa, né alle sole organizzazioni sindacali che stipulano contratti di lavoro. Ci preoccupa pensare che si possa ridurre l’organico che fornisce il servizio di controllo del traffico aereo su Pescara per mere ragioni economiche, peraltro di una società privata, e che anziché pretendere lo stesso livello di servizio di aeroporti nazionali di pari grandezza ( Trieste, Alghero per citarne due ) si giustifica tale scelta senza chiedersi se questo sia anche nell’interesse dell'Abruzzo. E per il mantenimento dei servizi di alto livello sugli altri aeroporti, a pagare è anche la regione Abruzzo. Autolesionismo da manuale. Speriamo di non doverne mai pagare le conseguenze».