Regione Abruzzo, azzerata la pianta organica: «650 dipendenti brancolano nel buio»

ABRUZZO. Una delibera di giunta piuttosto tecnica e criptica che potrebbe passare inosservata ai più sebbene sia di estrema importanza: è la numero 280, approvata il 25 maggio scorso che revoca la delibera numero 776 del 19 settembre del 2015 di assegnazione dei lavoratori di categoria ‘C’.

Si parla di circa 650 dipendenti della Regione assegnati alla Direzione Generale della Regione, ai Dipartimenti e ai servizi autonomi della Giunta Regionale.

Una decisione che, come si legge nel documento, deriva anche dalla sentenza del tribunale di Teramo che nel 2016 aveva sancito il rientro nella sede originaria dei lavoratori trasferiti con un’azione definita dai giudici «antisindacale».

In quel caso circa 50 lavoratori dipendenti vennero trasferiti dall’assessorato regionale all’Agricoltura senza consultazione sindacale tramite la Uil decisero di far ricorso al giudice.

Ecco, questa delibera è diretta conseguenza di quella sentenza.

«Praticamente tutto il personale della Regione Abruzzo oggi non ha nessuna attribuzione della propria mansione», denuncia il consigliere regionale di Forza Italia, Mauro Febbo.

«La pianta organica della Regione non esiste più. La struttura della macchina regionale non trova pace e i lavoratori continuano a brancolare nel buio, a totale danno dell'attività amministrativa e dei cittadini», sottolinea il presidente della Commissione Vigilanza.

La famosa riforma di cui la Dgr 776 venne presentata alla stampa e agli abruzzesi come la grande riforma copernicana che avrebbe portato l'Abruzzo ai vertici nazionali se non europei per efficienza ed efficacia «come al solito si è trattato di un grande bluff. Abbiamo ascoltato solo chiacchiere di chi non aveva e non ha contezza del funzionamento delle strutture pubbliche ed in particolare di quella regionale. Un grande pasticcio denunciato ed evidenziato in più occasioni creato da questo governo regionale ed in particolare dal suo Presidente e dall'allora assessore Paolucci al quale, al primo rimpasto, è stata tolta la delega al personale».

Più volte in questi anni Febbo ha criticato la modalità e la superficialità utilizzata dal governo D’Alfonso per costruire una struttura «inefficiente, disorganizzata e senza programmazione oggi implosa dopo una pessima gestione del personale».





Febbo fa notare che manca ancora la nomina del Direttore al Bilancio e si aspetta la sostituzione del Direttore generale, e su altre nomine c'è molta incertezza sulla legittimità. Tutte figure apicali indispensabili per far camminare la complessa ed articolata macchina regionale.

«In termini percentuali», continua Febbo, «ci troviamo con l’avanzamento della spesa dei fondi comunitari con numeri che rasentano il ridicolo; il ritardo nell'approvazione dei rendiconti 2013,2014, 2015 e 2016 rispetto alle nuove disposizioni legislative; l'assegnazione delle risorse alle istituzioni culturali l. 38/2016; l'attivazione e apertura dei cantieri del Masterplan e mi fermo qui per carità di Dio. Una situazione vergognosa – continua Febbo – venutasi a creare dalla presunzione di saper gestire in maniera monocratica una macchina complessa e articolata come quella dell'ente Regione. Per di più adesso ci troviamo a prendere atto che tutto il personale dipendente attribuito nei vari uffici regionali è ‘abusivo’ in quanto i lavoratori non vengono ancora regolarmente riassegnati nelle proprie e specifiche mansioni. Mai si era verificato un caso del genere».

Infatti la giunta regionale si è vista costretta a ritirare e rimangiarsi la pianta organica approvata nel 2015 ed oggi si deve aspettare ancora che venga riorganizzata attraverso uno specifico gruppo di lavoro, come recita la Dgr 280, al fine di formalizzare un proposta di razionalizzazione del personale della Giunta regionale.

«Tempi lunghi anzi, visto il modo di operare, lunghissimi. Pertanto – conclude Febbo – credo sia del tutto evidente il fallimento del governo di centrosinistra nel non essere stato in grado di organizzare una macchina efficiente, efficace, economica e capace di rispondere alle aspettative degli abruzzesi e del mondo produttivo che aspettano invano bandi e fondi ormai bloccati da troppo tempo».