Nuove assunzioni alle Asl: parola di Silvio Paolucci

ABRUZZO. «L'assessore regionale alla sanita', Silvio Paolucci, ha garantito lo stanziamento di 2 milioni di euro per la stabilizzazione del personale precario della Asl1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila e per l'avvio dei concorsi interni».

E' quanto annunciato dal coordinatore provinciale Cisl sanita', Gianfranco Giorgi, a margine dell'incontro che Cgil, Cisl e Uil hanno tenuto questa mattina, all'Aquila, a palazzo Silone, con l'assessore Paolucci, alla presenza del manager della Asl, Rinaldo Tordera.

«Altri fondi dovranno essere reperiti nelle pieghe del bilancio della Asl, secondo quanto indicato dall'assessore», ha detto Giorgi, «riducendo la spesa farmaceutica e tagliando il capitolo di spesa beni e servizi. L'incontro, sollecitato da tempo dalle organizzazioni sindacali, e' nato dall'esigenza pressante di garantire il mantenimento in servizio almeno dell'attuale organico della Asl, che risulta ancora insufficiente rispetto alle prestazioni sanitarie erogate. A fronte dell'annunciato taglio da parte della Regione, qualche mese fa, di 4 milioni e mezzo di euro per la spesa del personale dell'azienda sanitaria aquilana», prosegue Giorgi, «direttiva fatta propria dalla Asl, l'assessore Paolucci si e' impegnato oggi a diminuire il taglio, stanziando circa 2 milioni di euro per la stabilizzazione dei 350 precari e l'avvio di nuovi concorsi. Somma che, da sola, non riuscira' comunque a coprire l'intera operazione: pertanto, la Regione ha chiesto un contributo alla Asl, chiamata a reperire i fondi mancanti riducendo alcuni capitoli di bilancio". Per la Cisl "tale risultato e' apprezzabile, ma non e' sufficiente a chiudere la partita del problema della carenza di organico, che costringe il personale a turni massacranti e a saltare i riposi, con festivi e straordinari non retribuiti. Vigileremo sull'applicazione di quanto promesso dalla Regione», conclude Giorgi, «a garanzia dei livelli occupazionali e del mantenimento di un'elevata qualita' delle prestazioni».

Nel frattempo la Giunta ha deliberato la presa d'atto del piano di assunzioni, per l'anno 2017, della Asl di Pescara. Il provvedimento prevede il reclutamento, in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 645 del 20 ottobre 2016, di 38 nuove unità a seguito di pensionamenti di personale a tempo indeterminato (turn over nel limite del 50%) e di 26 nuove unità per la sostituzione di personale a tempo determinato.

BANDO PER INFERMIERI A TERAMO

Intanto oggi è stato pubblicato il bando di concorso per l'assunzione, a tempo indeterminato, di 16 infermieri professionali alla Asl di Teramo. L'avviso pubblico fa seguito al nulla osta a nuove immissioni in ruolo, approvato dalla giunta regionale lo scorso febbraio, su proposta dell'assessore alla programmazione sanitaria Silvio Paolucci. Tutte le informazioni sulla procedura sono disponibili sul portale della Asl di Teramo e i termini per la presentazione delle domande di partecipazione possono essere inviate, per via telematica, entro il 30esimo giorno dalla data di pubblicazione. Complessivamente, dall'inizio dell'anno, la giunta regionale ha autorizzato circa 150 nuove assunzioni nelle Asl abruzzesi.

Sempre a Teramo invece già assunti 91 nuovi dipendenti a tempo indeterminato dopo mesi di attesa .