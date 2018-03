Terremoto, 24 mln per 17 scuole abruzzesi: ecco quali

ABRUZZO. La Struttura commissariale governativa per il terremoto ha completato ieri la procedura d'esame della proposta di ordinanza contenente il programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.

Sono in arrivo oltre 24 milioni per 17 scuole abruzzesi, sotto la gestione degli Uffici Speciali per la Ricostruzione di ciascuna regione.

Nella scheda allegata, i dettagli degli interventi previsti in Abruzzo.

«Quello della formazione dei nostri figli - ha commentato il Presidente Luciano D'Alfonso - è uno dei temi più importanti nella delicata fase della ricostruzione. Questo è il secondo piano di interventi della struttura commissariale dopo il Programma Speciale che aveva concesso 2,5 milioni per un intervento a Isola del Gran Sasso; ne seguiranno altri, a testimonianza del fatto che il Governo ci è costantemente vicino».