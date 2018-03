Abruzzo. Vaccinazioni: nominati i nuovi componenti del Comitato coordinamento

PESCARA. La Giunta regionale d'Abruzzo ha deliberato la sostituzione di alcuni componenti del Comitato di coordinamento regionale per le vaccinazioni (Ccrv). L'obiettivo è rendere immediatamente operativo l'organismo, alla luce del decreto legge n. 73 del 7 giugno scorso, che ha previsto interventi urgenti in materia di prevenzione vaccinale, nonché per pianificare aspetti tecnico-scientifici relativi all'applicazione sul territorio regionale del nuovo piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019.

«Il comitato avrà anche l'obiettivo - informa l'assessore alla sanità, Silvio Paolucci - di elaborare indirizzi e linee guida relative a strategie vaccinali che puntano a monitorare le malattie infettive, la definizione di programmi vaccinali di protezione collettiva e soprattutto di coordinare le attività aziendali in tema di vaccinazioni al fine di assicurare la trasversalità delle azioni e assicurare l'omogeneità degli interventi su tutto il territorio regionale».

I nuovi membri sono: Stefania Melena (dirigente Servizio della prevenzione e tutela sanitaria - Regione Abruzzo), Manuela Di Giacomo (responsabile dell'Ufficio Prevenzione e tutela sanitaria - Regione Abruzzo), Carla Granchelli (responsabile Servizio Iesp - Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica - Asl di Pescara), Marina Danese (responsabile Servizio Iesp Asl di Teramo), Daniela Franchi (dirigente medico Servizio Iesp Asl Avezzano Sulmona L'Aquila), Antonio Savino (dirigente medico Servizio Iesp Asl Lanciano Vasto Chieti), prof. Francesco Schioppa (ordinario di igiene generale e applicata - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università G. D'Annunzio Chieti-Pescara), Paolo Fazii (direttore dell'Uoc Microbiologia e Virologia clinica del P.O. Spirito Santo di Pescara), Lucio Zinni (medico di medicina generale - rappresentante della Società Italiana di Medicina Generale), Emanuela Bonfigli (pediatra di libera scelta - rappresentante di Sip e Simpe), Agnese Giusti (referente per l'area sanità dell'Ufficio scolastico regionale), Giustino Parruti (direttore dell'Uoc Malattie infettive del P.O. Spirito Santo della Asl di Pescara - rappresentante della Simit), Carmine D'Incecco (responsabile dell'Uoc neonatologia), Caterina Albano, referente designato dagli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri. La segreteria scientifica del Comitato è stata affidata, sempre con la stessa delibera, all'Agenzia Sanitaria regionale, che provvederà a svolgere la funzione con il personale specializzato in epidemiologia, igiene e sanità pubblica, metodologia di ricerca clinica, conoscenza di statistica sanitaria e nell'analisi dei segnali delle reazioni avverse ai vaccini.