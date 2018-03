Abruzzo. Rendiconti bocciati, niente nuove assunzioni: caos in Regione

ABRUZZO. Una legge dello Stato del 2016 obbliga chiaramente alla regolarità della contabilità e alla approvazione dei documenti di bilancio entro aprile dell’anno successivo. Nello specifico entro quel periodo devono essere approvati i rendiconti dell’anno precedente.

Il problema è che la Corte Costituzionale di recente ha bocciato il rendiconto del 2013 della Regione Abruzzo presentato con tre anni di ritardo creando una serie di conseguenze alle quali non si è ancora messo riparo.

Nei giorni scorsi la sezione controllo della Corte dei conti Abruzzo ha ulteriormente tirato il freno a mano e bloccato le assunzioni in Regione, ricordando il dettame della norma nazionale che non ammette deroghe.

Il messaggio arrivato nei giorni scorsi negli uffici del presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio, è stato chiaro e perentorio: si devono prima approvare i rendiconti di bilancio e se non si è proceduto non c’è scampo.

In pratica siccome la Regione per la grossa confusione delle carte e dei numeri generato in decenni di gestione non esattamente oculata ha ancora difficoltà ad approvare correttamente i conti dal 2013 ad oggi: significa che per un bel pò di tempo non ci potranno essere assunzioni di alcun genere.

Dunque un bel problema dal momento che in questo modo arriva il blocco di tutti i contratti di natura flessibile ma anche i comandi e i distacchi.

Nessuno escluso, quindi, anche quelli che non rappresentano un rapporto di dipendenza.





Una doccia fredda per l’ente che a questo punto deve rivedere anche quanto fatto nelle scorse settimane con, ad esempio, il recentissimo contratto ad Enzo Del Vecchio, neo collaboratore del presidente Luciano D’Alfonso.

Ma anche quello dell’uomo-sanità, Farinella, assunto dopo un bando formalizzato dopo il 26 aprile data limite entro la quale i rendiconto dovevano essere approvati.

Una decisione che dipende direttamente dal decreto legislativo 113 del 2016, che sancisce il divieto di «procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto».

Proprio Di Pangrazio aveva rivolto un quesito alla sezione regionale di controllo chiedendo se si potesse derogare a quel decreto, utilizzando risorse umane mediante il ricorso a istituti quali comandi e distacchi, che, «se da un lato comportano comunque l'assunzione di un onere finanziario, dall'altro non determinano l'instaurarsi di un rapporto di lavoro stabile».

Al centro della richiesta anche le assunzioni a termine del personale destinato alle segreterie degli organi di indirizzo politico, delle commissioni consiliari e del Difensore civico regionale, «ovviamente nel rigoroso rispetto dei limiti dettati di budget».





Niente da fare, ha risposto la Corte dei Conti: «il mancato rispetto dei termini di legge previsti per l'approvazione di determinati documenti contabili, preclude ogni possibilità di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, in assenza di un quadro finanziario chiaro e certificato, e soprattutto, del giudizio di parifica della Corte dei conti che ne verifica la regolarità finanziaria-contabile».

Bloccati anche i 36 vincitori del concorso che la regione aveva bandito tra mille polemiche e rilievi pechè i vincitori risultavano persone già presenti negli staff o assunti con contratti a tempo.

Ora il problema che sorge non è solo quello dei lavoratori che dovranno rimanere a casa e non potranno essere pagati ma anche organizzativo dell’ente visto che non potrà contare su forza lavoro aggiuntiva.

Sulla vicenda nè l’assessore Silvio Paolucci nè il presidente della giunta, Luciano D’Alfonso, hanno ritenuto di informare nè di spiegare i dettagli e la strada intrapresa per risolvere questo pericolose empasse.







D’ALFONSO: «METTERE ORDINE AI DOCUMENTI CONTABILI SUBITO»

Questa mattina il Presidente Luciano D’Alfonso ha partecipato alla Conferenza dei direttori di dipartimento della Regione Abruzzo chiedendo a tutti i dirigenti di «addivenire in tempi rapidi a mettere ordine nei documenti contabili dell’ente».

In particolare D’Alfonso ha chiesto che siano «velocemente definiti i procedimenti per il riaccertamento ordinario e straordinario dei residui secondo principi di completezza informativa, in modo tale da arrivare entro il mese di luglio all’approvazione dei consuntivi arretrati, adeguando gli stessi ai rilievi mossi dalla Corte dei Conti».

Il Presidente ha altresì chiesto particolare diligenza «nell’effettuazione delle procedure di spesa gestione di bilancio, argomento già oggetto di specifiche e puntuali disposizioni circolari adottate dal dipartimento Risorse e organizzazione. Obiettivo primario è l’approvazione in tempi rapidi dei consuntivi arretrati la revisione dei meccanismi di spesa. Sempre entro luglio partiranno i nuovi concorsi in attuazione del Piano dei fabbisogni, anch’esso in parte definito nella Conferenza odierna».

«In passato – ha spiegato l’assessore regionale al Bilancio Silvio Paolucci – non vi è stata preoccupazione per la rendicontazione delle spese agli enti finanziatori, cosa che ha impedito alla Regione di portare nelle sue casse i rimborsi delle somme che erano già state erogate. Va ricordato che le complicazioni di oggi sono sorte dapprima con l’impugnativa e poi con la sentenza sfavorevole sul bilancio di previsione 2013 approvato a dicembre 2012 durante la legislatura precedente. Ora la dirigenza è impegnata a certificare entro il 31 luglio il riaccertamento dei residui e ad approvare i conti consuntivi».