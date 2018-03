Ruzzo, per i problemi di comunicazione arriva il giornalista del Corriere della Sera

TERAMO. Cosa ha fatto la Ruzzo Reti dopo il maxi disastro (comunicativo e non solo) dell’8 maggio scorso dopo l’emergenza idrica e l’allarme sull’acqua non potabile (poi smentita dalle analisi di qualche ora dopo)? Cosa ha fatto a fine agosto 2016 quando vi è stato l’ennesimo incidente con conseguente contaminazione dell’acqua distribuita?

Ha chiamato un consulente alla comunicazione, con affidamento diretto ed in economia e ha chiesto probabilmente il miracolo: gestire le relazioni con i media e i social network, per 6 mesi, dal 25 maggio scorso e fino al 25 novembre prossimo.

Compenso 18 mila euro.

La società ha scelto una sua vecchia conoscenza: il giornalista professionista abruzzese Nicola Catenaro, già incaricato due volte nel 2015 -2016 e che nel suo curriculum inserisce la collaborazione con la Ruzzo tra quelle svolte «stabilmente» insieme a quelle al Polo agroalimentare d'Abruzzo "Agire"​, al Centro Servizi per il volontariato di Teramo .





La prima collaborazione a fine 2015 era di 5 mila euro per 3 mesi con la specifica motivazione “Professionalità non presente nell'organico dell'azienda”.

Il compito? Attivazione servizi relazioni esterne, relazioni con la stampa e comunicazione esterna.

A metà 2016 nuovo incarico, sempre diretto, da 6 mila euro, per “l’attivazione e gestione attività di comunicazione e coordinamento dell'ufficio stampa e di media relations”.

Dal suo curriculum Linkedin, più trasparente del sito Ruzzo, si può capire meglio quello che ha fatto per «9 mesi», scrive lui (da gennaio a settembre): «coordina e gestisce le relazioni esterne e con i media locali e nazionali, cura il programma e gli incontri formativi con il personale per lo sviluppo della comunicazione interna ed esterna».

Con il nuovo incarico, invece, si vira sui social per migliorare l’immagine della società (e magari del suo presidente) con la speranza di fornire maggiore e migliore informazioni all’utenza.





A 20 giorni dall’inizio dell’incarico, però, la Ruzzo risulta ancora silenziosa su Facebook: c’è un solo profilo ‘persone’ fermo al 2011.

Aperto ad agosto del 2011 anche il profilo Twitter che però è rimasto praticamente inutilizzato e fermo pure quello all’estate di 6 anni fa: appena 2 tweet e 14 follower tra i quali anche Catenaro.

Dal 25 maggio nessun cinguettio.

Nove, invece, i comunicati comparsi sul sito sulla cui paternità però non si può dire dal momento che se ne trovano anche prima dell’incarico.



LE CONSULENZE CRESCONO

L’incarico a Catenaro rende dunque necessario l’aggiornamento delle spese calcolate da PrimaDaNoi.it qualche giorno fa che si era fermato a 133 mila euro per ben 25 incarichi. La nuova cifra corretta è di 26 incarichi per 151mila euro.

Ci sono ancora 6 mesi di tempo per raggiungere l’enorme spesa del 2016 che ha superato il mezzo milione di euro.

C’è da sottolineare che questa consulenza non è stata ancora inserita nella pagina dedicata alle chiamate esterne ma in quella di “bandi e contratti”.

Adesso dopo il disastro Ruzzo Reti vuole fare proprio le cose per bene e dopo gli avvocati di grido si può dire che anche per la comunicazione ha puntato in alto scegliendo una firma del Corriere della Sera, quotidiano con il quale Catenaro collabora da quasi 7 anni dopo un passato nelle redazioni locali abruzzesi (lui è originario di Teramo) di Centro e Messaggero. E’ stato vincitore del premio Polidoro ma anche responsabile per 14 anni della rivista di bordo "Break" della compagnia teramana di autolinee Baltour, coordinatore per quasi 10 anni della rivista di Confindustria, responsabile della comunicazione di Teramo Lavoro, per 7 anni alla Provincia di Teramo come esperto servizi informazione settore Lavoro e formazione.

Forlini lo aveva detto dopo l’8 maggio la «nostra credibilità e ai minimi storici».

Serve lo scatto di qualità.

a.l.

CATENARO: «NON SONO GIORNALISTA DEL CORRIERE DELLA SERA, INCARICO NON FORMALIZZATO»

Nicola Catenaro ci scrive e precisa che:

«- alla data del 25 maggio 2017 il sottoscritto non aveva alcun incarico dalla Ruzzo Reti, dunque non ha potuto assolvere ad alcun compito "dal 25 maggio scorso" come invece lascia intendere Primadanoi.it;

- l'incarico (18 mila euro lordi per 18 mensilità e non per 6, come invece scrive Primadanoi.it) è stato deliberato il 7 giugno 2017 e il sottoscritto è ancora in attesa degli adempimenti conseguenti e necessari per l'effettivo avvio della collaborazione;

- il sottoscritto non è più responsabile dell'ufficio stampa del Polo Agire (è scritto anche sul profilo Linkedin!) e non è un "giornalista del Corriere della Sera", come scrive Primadanoi.it nel titolo, ma più semplicemente un collaboratore saltuario esterno della prestigiosa testata nazionale».

Le informazioni riportate come detto sono presenti sul curriculum che Catenaro ha pubblicato su Linkedin a questo link

Mentre all’albo pretorio del sito della Ruzzo Reti (e da quel poco pubblicato) si leggono chiaramente le date di inizio e fine incarico (novembre 2018).