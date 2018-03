Arap, carta di credito a Leombroni. Lui smentisce, sindacato insiste

ABRUZZO. Una carta di credito con un limite di utilizzo di 2.500 euro mensili: l’ha richiesta il 4 maggio 2016 il commissario straordinario dell’Arap Giampiero Leombroni che nei giorni scorsi ne ha però smentito l’esistenza.

Il caso è stato sollevato nelle scorse settimane dalla Uil Fpl di Teramo che Leombroni ha intenzione di denunciare in sede penale per diffamazione. A questo punto il sindacato tira fuori le carte ovvero la delibera numero 293 del 2016 dal titolo ‘richiesta emissione carta di credito’.

Nel documento si spiega che il commissario straordinario per «esigenze d’ufficio» ha la necessità di effettuare missioni «anche al di fuori dell’ambito regionale, affrontando spese correlate, non sempre preventivabili», anticipando personalmente i soldi.

Inoltre «si verifica di frequente la necessità di accedere a servizi on line» che richiedono il pagamento tramite carta di credito (accesso a dati catastali o visure).

Da qui la necessità di una carta di credito «per rendere più agevoli i pagamenti e soddisfare le esigenze di praticità e immediatezza».

In questo modo si può «imputare direttamente all’ente le spese da effettuare».

Sempre nella delibera Leombroni spiega, dal momento che evidentemente si era già informato, che la banca «MPS si è resa disponibile a rilasciare una carta di credito da intestare al commissario straordinario».

Dunque con la delibera tirata fuori dal sindacato il commissario annuncia che chiederà a Mps l’emissione di questa carta e si stabilisce anche che la deliberazione è «immediatamente esecutiva».

Perché Leombroni avrebbe smentito pubblicamente l’esistenza della carta di credito?

Mps ci ha ripensato ed effettivamente non ha più concesso la carta?

Non che sia una cosa strana avere una carta di credito che è anzi cosa normale per la maggior parte degli amministratori, non per Presidente di Regione e assessori che invece ad inizio mandato hanno sonoramente annunciato di rinunciare a questa forma di rimborso spese come gesto simbolico.

La vicenda in realtà si inserisce in un discorso più ampio che mette al centro la gestione dell’Arap che si appresta a diventare una tra le stazioni appaltanti più ricche d’Abruzzo dopo anni di attività in penombra.

Intanto il sindacato continua anche a chiedere chiarezza sui compensi ed emolumenti riconosciuti in favore di Leombroni, in qualità di Commissario, prima e presidente, poi, dell'Arap.

Sul decreto di nomina si chiariva che in favore del presidente nominato, poiché in pensione, venisse riconosciuto «esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio».

Su questo punto il sindacato ha provveduto ad informare gli organismi regionali preposti affinché, «provvedano ad esercitare un controllo e fornire ragguagli e notizie afferenti le spese eventualmente rimborsate».

Già un controllo…