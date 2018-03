Avviso pubblico lampo per Dirigente Sanità: dopo Farinella arriva… Farinella

ABRUZZO. Bando lampo, vincitore annunciato, incarico blindato. Alla fine la vittoria è toccata al super favorito: il neo dirigente (per i prossimi 3 anni) del servizio programmazione economica finanziaria del sistema sanitario regionale è Giovanni Farinella.

L’ha spuntata sugli altri candidati che però non si sa quanti siano dal momento che la delibera di giunta non lo chiarisce.

A lui la poltrona più cocente dell’ultimo decennio quella che sovrintende alla gestione di tutta la sanità regionale, quella in parte risanata dal commissario Chiodi e poi uscita dal commissariamento grazie alla magia della politica e molto meno a quella dei conti.

Dunque una riconferma per lui, arrivato in Regione nel 2014 grazie all’allora presidente di centrodestra, Gianni Chiodi, folgorato dalla sua preparazione economica targata Kpmg, la società di revisione dei bilanci dove lavorava prima, e che affiancava già da anni la Regione Abruzzo, fornendo anche altri funzionari alle Asl regionali (una amministrativa all’Aquila e l’ex manager Paolo Rolleri a Teramo).

Ha cambiato casacca ma ha praticamente continuato a fare quello che faceva prima.

Tra l’altro la stessa società internazionale svolge lo stesso lavoro anche a Roma per il governo e gli incarichi di advisor sono stati prorogati più volte anche dall’attuale assessore Paolucci ( «per risparmiare»).

L’incoronazione di Farinella è avvenuta un mese fa anche se la Regione ha pubblicato la delibera di giunta dell’affidamento dell’incarico, datata 28 aprile 2017, con un mese di ritardo, (Regione poco veloce…).

Un mese che però non è bastato per accorgersi di un errore, probabilmente un copia incolla, che dovrà essere rettificato…

Un errore sostanziale in grado di inficiare il documento pubblico e che nessuno ha evidentemente identificato, né gli assessori chiamati a votare (e magari leggere) la delibera, né l’estensore Gabriella De Lauretis o il responsabile dell’ufficio Clementina Graziani e neppure Fabrizio Bernardini nella sua triplice veste di dirigente del servizio, direttore regionale e segretario della giunta. Nemmeno gli altri dipendenti della segreteria chiamati a studiare e a redigere la bozza.

Nel punto in cui si parla della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità dell’incarico, in base alla legge Severino, si certifica che il documento è stato firmato e presentato correttamente… dall’ingegner Silvio Liberatore.

Ma cosa c’entra il dirigente alla protezione Civile?

Probabilmente nulla visto che la sua certificazione qui capita come a sproposito.

Il punto è che allo stato nessuno ha certificato quelle particolari condizioni per il nominato.

Si tratta evidentemente di un copia incolla venuto male di una vecchia delibera, la 659 del 20 ottobre scorso con la quale la giunta ha affidato l’incarico di dirigente del servizio Protezione Civile proprio all’ingegner Silvio Liberatore.

Ma tanto dà il metro per comprendere con quale cura vengono predisposti gli atti nonostante un esercito al lavoro.

Insomma un po’ di superficialità che evidentemente non influenzerà il futuro di Farinella già rinnovato due volte e che per il terzo incarico ha dovuto sbaragliare la concorrenza....

Ed il refuso? Che vuoi che sia un errore dopo quelli offerti sul vassoio d’argento al Tavolo di monitoraggio, dopo qualche tentativo maldestro, stoppato e redarguito dai controllori ministeriali, e persino la minaccia di nuovo commissariamento per la destrezza e le prodezze nello spostare poste e fondi vincolati...

Un refuso è il male minore.