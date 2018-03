Arap, maxi stipendi, carte di credito e consulenze ancora nel mirino dei sindacati

TERAMO. Il sindacato Uil Fpl dice no al taglio di 31 unità lavorative all’interno dell’Arap e chiede una audizione in Commissione Vigilanza e l'espletamento di un'indagine interna di carattere amministrativo, con l'intervento del Collegio dei Revisori dei Conti.

Anche perché ci si chiede se quei tagli siano proprio necessari anche a fronte dei 120 mila euro per il direttore Generale e le carte di credito commissariali...

Giuseppe De Angeli e Alfiero Antonio Di Giammartino che hanno protocollato la richiesta di audizione ricordano che durante lo svolgimento degli incontri sindacali proprio la Uil aveva rilevato «diverse anomalie ed incongruenze» sia in ordine ai principi ispiratori, che agli ambiti giuridici nonché alle metodologie adottate.

Sono emerse anche una «inefficiente realtà organizzativa» e spese incontrollate.

«E’ evidente», dice oggi la Uil, «che la riallocazione del personale in eccedenza -totale o parziale-, spetterebbe alla Regione Abruzzo -in quanto ente controllante-, che dovrebbe provvedere alla riallocazione nell’ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dalla stessa Regione Abruzzo o dai suoi enti strumentali».



«REALTA’ ORGANIZZATIVA INEFFICIENTE E IN PERDITA»

Ma il giudizio sulla società da parte del sindacato è negativo anche sotto altri aspetti: si parla di «una realtà organizzativa inefficiente e da anni in perdita», di «mala gestio» e si ricorda come la società, sottoposta a controllo pubblico, dovrebbe essere soggetta ad obiettivi e vincoli «protesi ad una maggiore effettività dei controlli, in relazione ai risultati della gestione».

Il sindacato ha chiesto una ispezione per verificare se la gestione Commissariale non abbia aggravato la sostenibilità economica dell’Azienda «attraverso il ricorso costante a professionisti esterni seppur in presenza di professionalità adeguate all’interno dell’Azienda, per un importo complessivo di circa 1,4 milioni di euro».

C’è stato un momento particolarmente intenso, come quello fine febbraio-fine aprile 2016: in circa 45 giorni: 6 nuove assunzioni, 2 rinunce a ricorsi in Cassazione e conseguenti due assunzioni e decine di consulenza esterne.

NOMINE E CARTA DI CREDITO

Il sindacato punta il dito anche contro la nomina presuntivamente illegale di una figura apicale di carattere gestionale (Direttore Generale) in quanto non prevista dall'ordinamento di riferimento il cui costo ammonta a 120.000 euro annui.

E poi ancora nel mirino la carta di credito del Commissario o presidente e il suo eventuale utilizzo, l'incarico del sub commissario Fusco e gli emolumenti percepiti.

Si chiede di verificare anche la spesa sostenuta per l'affitto dei locali di Cepagatti, 81.000,00 annui (in assenza di attivazione di una qualche procedura di evidenza pubblica), oltre alle spese logistiche (lavori di manutenzione, trasloco, ecc), ritenuta superflua in considerazione delle disponibilità di idonei locali di proprietà dell’ARAP siti nel territorio regionale, agibili e funzionali.

La Uil chiede di fare luce anche sulle eventuali attività di recupero crediti in forma stragiudiziale da parte dell'ARAP, almeno nelle fasi fondamentali di sollecito in via epistolare (redazione e spedizione a mezzo posta di una lettera di sollecito, con cui si informa il debitore dell'esistenza dell'insoluto e lo si invita ad effettuare il pagamento in un termine prestabilito), di sollecito in via telefonica, di esazione domiciliare con l'obiettivo di trovare una composizione bonaria della controversia.





Nel corso di una audizione Leombroni aveva poi parlato di un costituendo laboratorio analisi anche attraverso l'acquisizione da parte di ARAP di imprecisate risorse strumentali, per lo più costituite da una serie di apparecchiature scientifiche e di laboratorio, appartenenti al patrimonio della Regione Abruzzo e dislocate presso gli uffici regionali del Dipartimento dell'Agricoltura.

Il sindacato a questo punto non sa cosa sia avvenuto: «ignoriamo se l’acquisizione a cui si fa riferimento sia stata realizzata, o meno, attraverso le procedure standardizzate della gestione del patrimonio vigenti nella Regione Abruzzo, protese a soddisfare contemporaneamente le necessità contabili e inventariali, fiscali, di controllo e di rendicontazione; parimenti se sia stato, o meno, introdotto all'interno di un processo che avrebbe consentito alla Regione Abruzzo di potenziare, accrescendolo, il numero di strumenti ed apparecchiature scientifiche da destinare all’attività istituzionale, volta a garantire il mantenimento, la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio , ovvero se la medesima acquisizione sia stata, o meno, effettuata mediante contratto di compravendita, oppure in locazione passiva mediante stipula di un contratto di locazione o di concessione».