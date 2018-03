La giunta regionale grazia la clinica Ini Canistro e modifica decreto Lorenzin

AVEZZANO. Cifra arretrata da riscuotere dalla Regione, protesta, minaccia di licenziamento dei dipendenti e soluzione trovata grazie ad una delibera di giunta che proroga l’accreditamento, cioè lo stato di fatto.

Tutto a posto, fa sapere, la giunta regionale che «sblocca» la vicenda sulla proroga per le prestazioni multidisciplinari alla clinica Ini di Canistro de L'Aquila. Nelle passate settimane c’era stato un duro scontro tra i vertici della casa di cura privata (rappresentata dall’ex assessore Daniela Stati) e l'assessorato regionale alla sanità.

La Giunta regionale ha approvato nella seduta di martedì scorso la delibera 270 che «concede di fatto la proroga per tutto il 2017 della possibilità per la storica struttura dei fratelli Faroni, di erogare prestazioni multi-disciplinari nei suoi 30 posti letto accreditati, in attesa di specializzarsi dal primo gennaio 2018 nella sola ortopedia, adeguandosi così alle nuove norme imposte dal decreto Lorenzin che prevedono di rimborsare per le piccole cliniche solo una tipologia di prestazione».

Dunque, la giunta concede una proroga in attesa che la clinica si metta in regola con il decreto Lorenzin.

Il piccolo particolare è che lo stesso decreto ministeriale fissa altri termini peraltro già scaduti.

In pratica il Ministero della Salute stabilisce che le strutture con meno di 40 posti letto per acuti (come nel caso di Ini Canistro) non possono essere contrattualizzate a partire dal 1 luglio 2015.

La clinica dei Faraone ha invece continuato ad erogare prestazioni sanitarie in convenzione anche per tutto il 2016 e adesso anche per il 2017.

Mancando un atto che giustificasse l’accreditamento i pagamenti si erano interrotti e da qui la protesta di Daniela Stati per avere i 2 mln di euro di arretrati dalla Regione.

Ora che i termini del decreto sono stati spostati dalla giunta al 2018 i soldi possono transitare.

Infatti nella stessa delibera proposta dall’assessore Silvio Paolucci si incarica, «se non ancora adempiente, la Asl Avezzano Sulmona L'aquila a procedere tempestivamente alla verifica dell'appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni indennizzabili ai fini del loro eventuale riconoscimento economico».

Dietro il garbuglio burocratico 140 posti di lavoro e servizi sanitari a rischio.

Il provvedimento fa seguito all'incontro chiarificatore che si è tenuto il 9 maggio scorso a Pescara nella sede della direzione Sanità tra la direttrice della clinica Daniela Stati, ex consigliere ed assessore regionale, da una parte e il direttore del dipartimento Sanità Angelo Muraglia e la dirigente Rosaria Di Giuseppe dall'altra.

Un confronto giunto dopo mesi di forti attriti per i mancati pagamenti e la mancata proroga che stava mettendo in forte difficoltà la struttura.





«Ringrazio il presidente delle Regione Luciano D'Alfonso e tutta la giunta - commenta la direttrice Stati - per l'approvazione di un provvedimento atteso e dovuto. Mi dispiace per le incomprensioni che si erano create che però grazie al buonsenso di tutti sono rientrate riportando il dialogo e la proficua collaborazione».

Nella delibera si demanda poi alla Asl Avezzano Sulmona L'Aquila «il monitoraggio dell'attuazione del processo di riconversione attraverso un’attenta e scrupolosa attività di verifica, da condursi nel mese di settembre 2017 e novembre 2017».

E si dà disposizione di «ricondurre in un quadro negoziale delineato e coerente l'offerta erogata dalla casa di cura Ini, a seguito della rideterminazione del termine di riconversione, demandando al competente servizio del Dipartimento Salute e Welfare le attività funzionali alla suddetta contrattualizzazione ed i conseguenti e necessari adempimenti nel rispetto dei tetti di spesa previsti».

Altro piccolo particolare: nell'ultimo verbale del 30 marzo del tavolo di monitoraggio di Roma per il controllo della regolarità finanziaria del settore sanitario della Regione, l'advisor diceva che la sottoscrizione del contratto con Ini Canistro (l’unica clinica a non aver firmato i contratti) potrà avvenire solo quando gli assetti organizzativi saranno divenuti definitivi in ossequio a quanto stabilito dal commissario straordinario della sanità 98/16 e cioè quando Ini Canistro sarà divenuta una struttura monospecialistica.







IL GROVIGLIO DELLE CLINICHE PRIVATE

Non è una novità che la spesa per l’acquisto di prestazioni da erogatori privati sia aumentata dal 2014 ad oggi.

Il valore è superiore al Conto Consuntivo 2015 per 13,8 mln di euro e superiore al Programmatico 2016 per 12,9 mln di euro, in particolare rispetto al Programmatico 2016 aumenta di 4,1 mln di euro per le Prestazioni da Privato-Riabilitazione Extra Ospedaliera e 1,8 mln di euro per le Altre Prestazioni da Privato.

Per quanto riguarda l’extrabudget (cioè il superamento del tetto stabilito e che secondo alcune scuole di pensiero non dovrebbe essere pagato dalla Regione) l’advisor al tavolo di monitoraggio del 30 marzo segnalava che le cliniche hanno eroso complessivamente il 104% del tetto massimo previsto dai budget 2016.

La maggiore erosione è stata proprio quella della Casa di cura INI Canistro srl, (244%, si evidenzia un fatturato pari a 7,9 mln di euro a fronte di un tetto pari a 3,2 mln di euro), Casa di Cura San Raffaele (115%), Casa di cura di Lorenzo S.p.a (102%), Casa di cura San Francesco (101%), Casa di cura Spatocco (101%).

Con la delibera di giunta 776/2016 poi integrata ha previsto una quota massima di ulteriori 4,9 mln di euro, accantonata per l’eventuale indennizzo della produzione resa nel 2016.

Il tavolo di monitoraggio ha più volte chiesto alla Regione se l’extrabudget sia poi stato effettivamente pagato.

Sempre nel verbale del 30 marzo i ministeri di Salute ed Economia chiedevano alla Regione «se e quali misure siano state adottate nei confronti delle strutture che superano i tetti anche ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera c), della legge regionale n. 32/2007 e s.m.i. (citato nelle premesse della citata DGR n. 776/2016), che prevede “la revoca dell’accreditamento per le strutture nel caso di erogazione per due annualità, nel periodo di validità dell’accordo contrattuale, di prestazioni – delle quali è comunque vietata la remunerazione – eccedenti nella misura massima del 5% il programma preventivamente concordato e sottoscritto”».

Cioè dal 2007 non sarebbe possibile accreditare cliniche che superano il budget ma la Regione non ha mai ritenuto di applicare quell’articolo e non ha mai nemmeno avviato le procedure di sospensione dell’accreditamento.

Nemmeno nei confronti di Ini Canistro che invece ha ottenuto una proroga.