Dipendenti pubblici abruzzesi senza stipendio, dal turismo al post sisma le situazioni incandescenti

ABRUZZO. Dipendenti pubblici senza stipendi, crisi di liquidità e settori bloccati.

Ai dipendenti della Regione che nei giorni scorsi hanno ricevuto l’accredito in ritardo di 24 ore è andata decisamente bene rispetto ad altri colleghi che da mesi sono con l’acqua alla gola.

Problemi per i diretti interessati ma non solo. Basti pensare ai servizi bloccati che non sono proprio secondari: ricostruzione su tutti.

In attesa da 4 mesi anche i dipendenti della società in house della Regione, Abruzzo Engineering, che forse dopo i tempi bui del passato si aspettavano qualcosa di meglio. Invece l’inferno continua.

In attesa ci sono in queste settimane anche i 50 lavoratori del Centro turistico del Gran Sasso: le casse dell’azienda per l’attività di gestione corrente sono state, come sempre, alimentate dalle sole entrate di trasporto della funivia e dall’attività degli impianti di risalita, nonché dai contributi comunali.

Ma quella che si è appena chiusa è stata definita dagli operatori del settore la peggiore stagione turistica del Gran Sasso degli ultimi anni, con appena 47 giorni di apertura degli impianti e numeri di presenze risibili.

A causa delle concomitanti circostanze estremamente negative (meteoriche e provvedimenti di sospensione Ustif per il funzionamento della seggiovia) succedutesi nei mesi di novembre – dicembre – gennaio le entrate derivanti da queste voci sono state pari a zero.

Risultato? Dipendenti senza soldi.

A nulla sono serviti i 7 milioni che da gennaio sono state conferiti nelle casse dell’azienda: si tratta di fondi Cipe che per loro natura possono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione degli investimenti.

E poi ci sono gli uffici della ricostruzione post sisma, forse il caso più eclatante perché alle difficoltà dei singoli lavoratori senza stipendio si somma il blocco totale delle pratiche.

Ne sanno qualcosa a Cugnoli: è decisamente triste il destino al quale si stanno inesorabilmente avviando gli uffici UTR periferici “Comuni Fuori Cratere”: faldoni di pratiche sisma presentate e depositate presso gli uffici e nessun professionista che le istruirà.

Mesi di rassicurazioni e di continui «non vi preoccupate» da parte degli enti sovraordinati sono rimaste solamente delle parole sterili prive di concretezza; infatti ad oggi non c’è stato alcun trasferimento di risorse dagli organi competenti per la retribuzione dei professionisti che si occupano ogni giorno delle attività tecnico – amministrative delle pratiche di richiesta di contributo per gli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 per tutti i 75 Comuni “Fuori Cratere” delle Province di Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila convenzionati con gli uffici.

I professionisti non vedono soldi da circa otto mesi.

I comuni capofila stanno cercando di tamponare con le proprie forze questa situazione spiacevole che non è ulteriormente sostenibile poiché si sta creando non poca rigidità agli equilibri di bilancio, condizionando tutte le attività comunali.

Tutto questo per cercare di tutelare gli interessi e le esigenze di migliaia di cittadini sconfortati e preoccupati per il proprio futuro che hanno dovuto abbandonare la propria casa - dichiarata inagibile - da più di otto anni e che non sanno quando e se potranno rientrare nelle proprie abitazioni.





Senza contare le 500 pratiche relative ad edifici classificati A, B, ed E bloccate al Comune di Sulmona: lì la situazione è ormai incandescente.

Stessa sorte anche all'UTR 7 di Goriano Sicoli dove sono 122 le pratiche ferme di cui 4 istruite e rinviate al Comune di Sulmona e per le quali si attende ancora l'ultimo atto formale per l'avvio dei lavori.

A descrivere l'attuale quadro di stallo amministrativo, prodotto da una carenza ormai cronicizzata di personale dedicato, è il vice presidente di Ance L'Aquila Marco Tirimacco, responsabile dei costruttori edili per l'area Peligna ed Alto Sangro che aggiunge «ad 8 anni dal sisma, attendono di essere ricostruite anche scuole ed edifici pubblici come Palazzo del Comune e Palazzo Pretorio. Tutto fermo anche su PRG, Piani di recupero, programmi e piani complessi su cui c'è una programmazione poco chiara».





Tirimacco nei giorni scorsi, insieme ai vertici di Ance L'Aquila, ha incontrato il sindaco di Sulmona ed i responsabili degli uffici per cercare una soluzione al problema.

«La sindaca Annamaria Casini si è mostrata sensibile al problema, così come il responsabile dell'UTR e dell'USRC - ha riferito Tirimacco - ma permangono ostacoli di difficile e lunga soluzione, su cui necessitano interventi d'eccezione e d'urgenza da individuare con organi amministrativi sovraordinati».

Il presidente di Ance L'Aquila Ettore Barattelli, investito della questione dai rappresentanti locali della Valle Peligna, ha interessato del problema la Regione Abruzzo, con una lettera rivolta al Presidente della Giunta Luciano D'Alfonso e al vice presidente Giovanni Lolli, oltre all'Assessore per le Aree interne Andrea Gerosolimo, il quale ha prontamente risposto all'appello.

Presto sarà convocato un tavolo di crisi con tutte le parti in causa per cercare soluzioni percorribili ed immediate.