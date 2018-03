Abruzzo. Il 27 e 28 maggio c’è Cantine Aperte

ABRUZZO. Torna Cantine Aperte anche in Abruzzo, la festa più amata dagli enoturisti.

Dopo l'anteprima nazionale svoltasi proprio in Abruzzo il 14 Maggio con l'enorme successo del Treno del Vino sulla Transiberiana d'Italia, la ferrovia storica che corre tra Sulmona e Isernia, il Movimento Turismo del Vino Abruzzo si proietta verso l'evento madre dell'anno: la due giorni di “Cantine Aperte” diventate ormai un appuntamento imperdibile per decine di migliaia di enonauti regionali e non solo.

Edizione importante quella di quest'anno in quanto la 25esima a livello nazionale (19esima in Abruzzo) e che per questo porta tante novità nella nostra regione come in tutta la penisola.

Saranno 33 le cantine abruzzesi partecipanti dislocate sulle province di Pescara, Chieti e Teramo che accoglieranno i tanti visitatori con programmi di grande interesse che andranno ad arricchire il format classico della visita didattica con degustazione finale: trekking, uscite in mountain bike, concerti, spettacoli teatrali ma soprattutto l'indissolubile legame con i prodotti tipici della trazione gastronomica abruzzese.

Quest'anno infatti Cantine Aperte è inserito nel programma di "Oro d'Abruzzo" un progetto di valorizzazione e di promozione delle eccellenze agroalimentari abruzzesi nato dall'unione di Consorzi di Tutela e Distretti Agroalimentari di qualità con lo scopo di sensibilizzare il consumatore finale e gli operatori economici alla conoscenza delle produzioni tipiche dell'Abruzzo.

Il progetto è stato finanziato attraverso i fondi 2016 intercettati nella Misura 3.2 del PSR - Piano di Sviluppo Rurale - Abruzzo 2014-2020.

L'elenco dei 33 "Produttori di Territorio" che apriranno le porte delle loro cantine sabato (dalle 15 alle 20) e domenica (dalle 10 alle 20):

Agriverde Cantine e Vigneti biologici,

Buccicatino Vini Bio,

Dora Sarchese Vini,

Marramiero,

Vini Contesa,

Emidio Pepe,

La Vinarte Azienda Agricola,

Stefania Pepe..Vini Bio & Dinamici Azienda Agricola,

Cantina "Ruggieri",

Codice CITRA,

Chiusa Grande,

Tenuta Cerulli Spinozzi,

Cascina del Colle,

Cantina Colle del Sole,

Cantina Di Ortona,

Cantina Diubaldo,

Rapino,

Vaddinelli,

Il Feuduccio,

Cantina Frentana,

Valle Martello,

Storiche Cantine Bosco,

Cantina Zaccagnini,

Vini Centorame,

Faraone Vini,

Tenuta Arabona,

Majgual di Fausto Zazzara,

Podere Della Torre Vini,

San Lorenzo Vini,

Società Agricola Chiarieri,

Priore - Col Del Mondo Vini,

FATTORIA LICIA,

Vini Valori.