Regione Abruzzo, soldi pubblici senza criteri oggettivi

ABRUZZO. Dove sono i criteri oggettivi per assegnare risorse importanti per migliorare l’efficientamento delle scuole? Un avviso pubblico è stato già pubblicato a marzo ma pare che i punteggi saranno assegnati in base a regole e criteri “ballerini” e lo certifica la regione stessa.

Oggi il Movimento 5 Stelle presenterà un'interpellanza per chiedere di bloccare l'Avviso Pubblico che dovrebbe finanziare l'efficentamento energetico delle scuole.

Sono numerosi i dubbi sollevati dal M5S relativamente al bando in corso di pubblicazione: il comma 4 dell'articolo 5 del Bando chiede ai soggetti di produrre una «fantomatica Analisi Energetica», una procedura che non esiste fra le normative tecniche che regolano il settore. Contrariamente, esiste l'audit energetico o la Certificazione Energetica APE.

Infatti, fra le domande e risposte predisposte dalla Regione, molte sono quelle di tecnici del settore che chiedono chiarimenti a tal riguardo.

Ma la contestazione più importante che il M5S muove contro questo avviso sta nella modalità di assegnazione dei punteggi che, stando a quanto previsto dall'articolo 18 dell'Avviso è del tutto aleatorio.

A confermarlo è la stessa Regione che, sempre nella sezione dedicata alle F.A.Q. pubblicate sul sito istituzionale alla domanda n.14, in cui un tecnico chiede come verranno individuati i criteri di assegnazione dei punteggi, si legge la risposta:



«La commissione procede per quanto possibile a individuare criteri oggettivi di graduazione».



«E' inaccettabile che i criteri per l'assegnazione dei micro-punteggi vengano decisi solo dopo la chiusura del bando» commenta Sara Marcozzi «è un modo di operare che potrebbe lasciare spazio a criteri poco trasparenti di composizione delle graduatorie. I criteri di punteggio devono essere conoscibili prima. Peraltro» prosegue la Consigliera M5S «i criteri di valutazione dovrebbero essere lo strumento con cui raggiungere precisi obiettivi che la Regione si è prefissata, non si può delegare alla Commissione l'individuazione di tali criteri. Mi auguro di sbagliare, ma è evidente che, se il bando dovesse rimanere questo, potrebbe provocare numerosi ricorsi che esporrebbero la Regione a contenziosi che inevitabilmente peseranno sulle casse dell'ente e che rallenteranno l'attività dei beneficiari dell'Avviso e dei professionisti che li supportano», conclude Marcozzi.





