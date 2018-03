Bilancio regionale, dopo bocciatura della Consulta Paolucci evita confronto

ABRUZZO. E’ stata rinviata a data da destinarsi la Prima Commissione Consiliare Permanente Bilancio, programmata per giovedì, dove erano stati chiamati in audizione sia il Dirigente del Servizio Bilancio sia il Dirigente del Servizio Avvocatura regionale in merito alla sentenza della Corte Costituzionale 89/2017 con le relative norme impugnate.

Nella sentenza oltre le osservazioni formulate con la legge 16/2017 non ci sono state le risposte che la Corte aveva richiesto, e questo peraltro contrasta con quanto erano andati a raccontare in Commissione Bilancio l'ex direttore Ebron D'Aristotele (dimessosi e sostituito da Fabrizio Bernardini) e l'ex dirigente Rosalia Ciancaglione (dimessa dalla Gerardis per incompatibilità con la carica politica).

Una situazione gravissima che meriterebbe risposte ed interventi immediati perchè sono state cassate e giudicate come incostituzionali numerose leggi che sono alla base della redazione dei bilanci regionali.

La stessa Corte ha avanzato seri dubbi sulla veridicità dei numeri e sulle modalità utilizzate per fare strappi alle regole che ora non sono più consentiti.

Stesso quadro tra le altre cose che emerge dai tavoli di monitoraggio della sanità dove le strigliate sono simili se non peggiori.



Addirittura nell’ultimo verbale del 30 marzo è stato scritto nero su bianco che la Regione aveva di fatto dichiarato due cose opposte ed inconciliabili tra loro in due occasioni e questo poteva configurare gravi responsabilità anche penali per cui Tavolo e Comitato romani sono stati costretti a richiamare i tecnici della sanità regionale ad un comportamento più consono e rispettoso.

Del resto la giunta regionale e l’assessore Silvio Paolucci da sempre hanno fatto una precisa che è quella di non tener conto delle regole imposte ai pubblici amministratori tenuti sempre a dire la verità e alla corretta e completa informazione. Purtroppo invece dalla giunta regionale non arrivano risposte sui temi più delicati mentre si registrano toni trionfalistici che delineano una verità sempre più parziale.

«Il Governo regionale e l’assessore al Bilancio Paolucci vengono meno alle loro responsabilità ed al confronto» commenta il presidente della Commissione vigilanza e consigliere regionale Mauro Febbo che l’esecutivo si sottrae perché «non ha argomentazioni idonee per dimostrare ciò che sostengo, ossia che le responsabilità della bocciatura del Conto consuntivo da parte della Corte Costituzionale sono riconducibili allo stato di caos e anarchia che ormai regnano sovrane in tutto l'apparato amministrativo e politico dopo tre anni di Governo D'Alfonso».

Secondo Febbo, insomma, l’assessore Paolucci mentirebbe «sapendo di mentire» e avrebbe la memoria corta. Il presidente della Commissione vigilanza ricorda inoltre che lo stesso assessore regionale al Bilancio aveva affermato e spiegato in Commissione che erano pronte sia la rendicontazione dei residui 2013, che giustificavano le appostazioni contabili, sia addirittura il bilancio Conto consuntivo 2014 superando di fatto tutte le osservazioni della Corte dei Conti. Invece oggi emerge tutt’altra scenario.



« Oggi scopriamo che non era pronto proprio un bel niente», denuncia Febbo, «e, anzi, non lo sarà prima dell'ottobre 2017 visto che nel frattempo, per la terza volta, è cambiato il capo dipartimento Bilancio (Cipollone, D'Aristotele ora Berardini) con le dimissioni di altrettanti dirigenti (Marcontonio, Ciancaione). Inoltre solo dopo la mia presa di posizione viene resa pubblica la sentenza della Corte Costituzionale e l’assessore si difende solo attraverso comunicazioni alla stampa, peraltro senza spiegare in primis del perché la sentenza sia stata "secreta" e pubblicata solo dopo mio intervento, ed evita di confrontarsi in Commissione Bilancio chiedendo ai dirigenti di sostituirlo».

Ma neanche questo confronto tecnico è stato possibile poiché oggi si rinvia la Commissione Bilancio senza spiegazioni plausibili. Peraltro proprio martedì il dirigente dell'avvocatura su altra problematica aveva garantito la sua presenza e quella del collega del bilancio.

«L'auspicio, adesso, è che la commissione venga riconvocata immediatamente dove, oltre la dirigenza tecnica, siano presenti anche la parte politica poiché è innegabile che vi sono responsabilità ben precise e individuabili su quanto accaduto sulla situazione economica finanziaria del bilancio regionale», chiude Febbo.