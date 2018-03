Sanità: i risparmi previsti non ci sono stati, in compenso la qualità è peggiorata

ABRUZZO. I risparmi previsti dal piano di riordino non ci sono stati e già questo basterebbe per chiedere spiegazioni e dimissioni. In compenso la sanità è stata stravolta creando spaccature e scissioni politiche e sociali. In assoluto i dipendenti della sanità sono diminuiti (e dunque difficile far migliorare i servizi) eppure la spesa per il personale è aumentata. Le liste d’attesa sono degne del terzo mondo ed anche in caso di gravi emergenze si rischia di più per il “riordino” dei pronto soccorso.

Non era questa la realtà descritta nel piano di “riqualificazione” sanitario varato e imposto da Roma ma anche dall’ex commissario D’Alfosno e dall’attuale assessore Silvio Paolucci.

C’era necessità assoluta di riorganizzare la sanità ed eliminare quegli obbrobri che da sempre hanno permesso di indebitare le casse pubbliche. Troppi ospedali, troppi reparti, troppe sovrapposizione e allora via alla “sagra del taglio” e della “razionalizzazione”.

«Ci sono da fare molti sacrifici se si vuole uscire dal commissariamento», ci hanno ripetuto negli anni .

Ora siamo usciti ma solo per un accordo politico ad alti livelli stipulato con l’allora governo Renzi e ingoiato da quello Gentiloni, nonostante il parere contrario dei tecnici che continuano a sottolineare la criticità dei conti.

Ed è proprio questo il punto: alla fine di tutta la fiera dopo aver stravolto l’intera sanità i risparmi programmati dal piano non ci sono stati.

Come dire sacrifici, tagli, cancellazione di ospedali e servizi hanno generato conseguenze ma tra queste non si ravvisa il risparmio.

Nell’ultimo Tavolo di monitoraggio del 30 marzo i ministeri di Economia e Sanità hanno chiesto spiegazioni alla Regione che sta predisponendo in questi giorni una risposta plausibile ma il dato resta.







COSTO DEL PERSONALE

Il costo del personale dipendente e non dipendente, pari a 772,9 mln di euro, è diminuito

rispetto al Consuntivo 2015 di 314.000 euro ma è superiore di 5,1 mln rispetto a quello Programmatico del 2016.

Il costo del personale sanitario è di 641,2 mln di euro, diminuisce di 300mila euro rispetto al Consuntivo 2015 ma aumenta di 4 mln di euro rispetto al Programmatico 2016, mentre il personale non sanitario, valorizzato per 131,6 mln di euro, diminuisce di 15mila euro sempre rispetto al Consuntivo 2015 ed aumenta di 1,1 mln di euro rispetto al Programmatico 2016.

Come dire che riduzioni di costi anche se infinitesimali ci sono state ma le previsioni fatte erano fin troppo rosee tanto che oggi a cose fatte appaiono inutili.

Forse servivano per far meglio digerire lo smembramento della sanità pubblica?

Di fatto in totale c’è stata una riduzione di 67 unità di personale rispetto al Consuntivo 2015, nel dettaglio la ASL di Avezzano-Sulmona-L’Aquila ha registrato +89 unità di personale, mentre le altre ASL hanno registrato minori costi, in particolare la ASL di Lanciano-Vasto-Chieti ha registrato -52 unità di personale, la ASL di Pescara -64 unità, La ASL Teramo -74 unità.

Il risultato allora è che c’è stato un decremento delle unità di personale rilevato nel 2016, anche in relazione alla diminuzione riscontrata nel Consuntivo 2014 (pari a 468 unità di personale), ma comunque con una spesa superiore rispetto al Programmatico 2016.

FARMACI

Va peggio con i prodotti farmaceutici ed emoderivati che costano 244,584 mln di euro, cioè 4,698 mln di euro rispetto al Consuntivo 2015 e una riduzione di 3,6 mln di euro rispetto al Programmatico 2016.

Sulla base dei dati AIFA, ”Monitoraggio della spesa farmaceutica regionale” del 3/02/2017 (per il periodo gennaio-ottobre 2016), la spesa regionale risulta complessivamente maggiore dei tetti per 59,7 mln di euro (la spesa territoriale risulta superiore al tetto per 19,2 mln di euro la spesa ospedaliera per 40,5 mln di euro)

Sulla base di tali dati la Regione Abruzzo si classifica al 5° posto tra le regioni peggiori in materia di spesa farmaceutica rispetto ai tetti previsti dalla normativa.

Un risultato inconcepibile se si considera che arriva al termine per piano di riqualificazione “lacrime e sangue”.







Anche il valore dei beni sanitari e non sanitari riporta sforamenti così come il costo della medicina di base, pari a 154,9 mln di euro, rispetto al Consuntivo 2015 risulta in pressoché invariata (+0,099 mln di euro) e ed è superiore rispetto al Programmatico 2016 per 1,5 mln di euro.

Ma con i medici vi sono contenziosi in atto che potrebbero persino far peggiorare la situazione.







A far sballare definitivamente i conti e farli sprofondare verso il rosso c’è sempre la voce ricorrente che riguarda le prestazioni sanitarie richieste alle cliniche, prestazioni che sono aumentate così come i costi e per i quali si è sempre anche pagato anche lo sforamento.

Una brutta storia che pare ora abbia bisogno di una (ri)soluzione perchè (solo) da Roma si sono accorti che vi sono leggi precise in materia che non sono mai state applicate e che prevedono azioni e decisioni mai viste in Abruzzo: sanzionare le cliniche.