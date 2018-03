Bocciatura di Corte Costituzionale, meglio lo scaricabarile tra centrodestra e centrosinistra

ABRUZZO. Sulla clamorosa bocciatura della Regione da parte della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’incostituzionalità del rendiconto e del bilancio 2013 (approvato nel 2015) è guerra tra centrodestra e centrosinistra sulle responsabilità.

Per l’assessore Silvio Paolucci le responsabilità sono del Governo Chiodi che ha governato fino al bilancio 2014, «quindi compreso il 2013».

«Al contrario», spiega Paolucci, «durante l’approvazione del bilancio 2017 abbiamo preventivamente e prudentemente accantonato gli oltre 61 milioni di disavanzo aggiuntivo proprio perché temevamo che il suo bilancio potesse essere respinto».

Ma per Febbo «il bocconiano Paolucci» dimentica che la prima delibera di giunta sulla rendicontazione 2013 fu osservata dalla Corte dei Conti e riproposta in Consiglio regionale con Legge regionale nel febbraio 2017 e già in quella sede vennero fuori diverse criticità a cui dovevano seguire atti e correzioni.

«Infatti – rimarca Febbo –il principale rilievo da cui scaturiscano tutti gli altri rilievi della Corte dei Conti vi era il mancato riaccertamento dei residui 2013 ed abbiamo avuto da parte sia dell’assessore sia dal Direttore D’Aristotile e dal dirigente Ciancaione (come risulta dal deregistrato) stessa sua rassicurazioni circa la reale consistenza e imminente approvazione. Oggi scopriamo che non solo questo non è stato fatto e svolto ma addirittura l’assessore Paolucci cerca furbamente e maldestramente di scaricare le colpe a chi oggi non poteva correggere ed intervenire sulla situazione economica finanziaria della Regione Abruzzo».

La sentenza che ha tacciato di gravi irregolarità il consuntivo 2013 ed ha insinuato pesanti sospetti di autenticità delle dichiarazioni messe a bilancio avrà pesanti ripercussioni per la futura conduzione dell’ente di cui l’attuale maggioranza non parla nè spiega come risolvere i problemi creati.

Al centro del problema manovre di bilancio non autorizzate fatte ai tempi (governo Del Turco, Governo Chiodi e prossimamente anche governo D’Alfonso) utilizzando spesso economie vincolate per altri fini, spesso per la spesa corrente. Ora bisognerebbe rimettere tutto a posto ma la cosa è praticamente impossibile senza ammettere gravi violazioni.

Inoltre contestualmente sono state dichiarate incostituzionali una serie di norme utilizzate proprio per redigere il bilancio ed ora cassate quelle ci potrebbero essere ulteriori ripercussioni.



PAOLUCCI: «SCORRETTEZZA DI FEBBO»

Paolucci insiste sulla scorrettezza di Febbo: «per spendere oltre 61 milioni in più che non potevano essere spesi - noi dobbiamo restituire in 10 anni a partire da oggi 6,1 milioni l’anno a causa delle maggiori e non legittime spese che Febbo tenne nel bilancio 2013. Ed è grazie a questa nostra prudente scelta che non ci saranno oneri aggiuntivi per via di questa sentenza. Quanto alla contabilizzazione del mutuo - che lui ha contratto nel passato, non noi - è intervenuta una norma nazionale. Credo che non abbia neanche letto il bilancio per far finta di non sapere che abbiamo preventivamente accantonato oltre 6 milioni l’anno aggiuntivi a causa del suo bilancio bocciato che costa alla Regione oltre 60 milioni in più. In altre parole davvero farebbe bene solo a tacere».





«Sono mesi», dice Febbo, «che denuncio, unitamente ai miei colleghi dell’opposizione, il modo di operare di questo Governo regionale poiché siamo consapevoli che non è facile per niente far quadrare i conti del nostro bilancio regionale. Invece assistiamo ad una conduzione poco oculata delle risorse finanziarie riconducibile solo a delle logiche politiche dalfonsiane. Mentre oggi ci sono centinaia di fornitori e aziende che attendono da mesi di essere pagati, infatti l’Abruzzo è una delle ultime regioni d’Italia sui tempi di pagamento. Pertanto – conclude Febbo – invito il bocconiano Paolucci a riflettere seriamente sulle vere cause della bocciatura sul bilancio 2013 da parte della Corte Costituzionale e, soprattutto, lo pregherei a non dire bugie altrimenti dovremmo accertare che anche lui viene fuori dalla buona scuola dalfonsiana».







M5S: «NON SI SALVA NESSUNO»

Per il capogruppo del M5S, Riccardo Mercante, sono gravissime le dichiarazioni della Corte Costituzionale «che conferma i rilievi già formulati, lo scorso novembre, dalla Corte dei Conti. Oltre al ritardo cronico ed ingiustificabile della Regione che ha provveduto soltanto a marzo 2017 a presentare il rendiconto per l’esercizio finanziario 2013, con ben tre anni di ritardo, e che ancora risulta inadempiente per i rendiconti degli anni successivi, la Corte ha evidenziato delle irregolarità gravissime nella redazione dello stesso rendiconto. Una bocciatura pesantissima delle precedenti amministrazioni che non risparmia nessuno, né il governo Chiodi né tantomeno quello attuale, visto che, ad irregolarità reiterate e consolidate in tutti questi anni si è cercato di mettere una pezza attraverso una rappresentazione distorta dei risultati della gestione».